Isparta\'da 77 yaşındaki Rahime Öztunç, ev ve bahçe işleri için kaynak kursuna katıldı

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Isparta'da yaşayan 77 yaşındaki Rahime Öztunç, evindeki ve bahçesindeki işlerini kendi başına yapabilmek amacıyla kaynakçılık kursuna katıldı. Çalışmanın ve öğrenmenin insanın hayatında önemli bir yeri olduğunu belirten Öztunç, "Öğrenmenin yaşı yoktur" dedi.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Rahime Öztunç, evindeki ve bahçesindeki işlerini kendi başına yapabilmek amacıyla Keçiborlu Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan kaynakçılık kursuna kaydoldu.

Bahçe işlerini, tavukçuluğu ve evindeki işleri mümkün olduğunca kendisinin yaptığını belirten Öztunç, kaynak işlerinde de başkasına ihtiyaç duymamak için kursa katılmaya karar verdiğini belirti.

"Bahçede kendi işlerimi kendim görmek istiyorum. Elimden geldiğince de öğrenmek istiyorum" diyen Öztunç, "yapar mıyım, yapamaz mıyım düşüncesini hemen yendiğini" anlattı.

"ÖĞRENMEYİ SEVİYORUM"

Daha önce kilim, halı ve resim kurslarına katıldığını ifade eden Öztunç, fayans ve duvarcılık gibi alanlarda da eğitim almak istediğini söyledi.

Öztunç, "Kursları seviyorum. Öğrenmek çok önemli. Yani her şeyi bilmek lazım aslında. Şu yaşadığımız ortamda bütün her şeyi öğrenmek lazım. Yani bu sadece kaynakla kalmamalı. Mesela ben istiyorum ki şimdi fayans kursları açılsın. Veyahut da duvarcılık kursları açılsın. Ben istiyorum şahsen. Her kursu istiyorum" dedi.

Çalışmanın ve öğrenmenin insanın hayatında önemli bir yeri olduğunu belirten Öztunç, emekliliğin bir kenara çekilmek anlamına gelmediğini ifade etti. Öztunç, "Öğrenmenin yaşı yoktur. Ben 77 yaşına girdim. Hala öğreniyorum" diye konuştu.

Çalışmayı sevdiğini dile getiren Öztunç, "Hiçbir zaman emekliyim deyip oturmayın. O yanlış bir şey. Emekliyim dediğin an öldün demektir" ifadelerini kullandı.

"7'DEN 77'YE HAYAT BOYU ÖĞRENME"

Keçiborlu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Ayhan Doğan da kaynakçılık kursunun Isparta Organize Sanayi Bölgesi iş birliği kapsamında açıldığını belirtti. Doğan, Rahime Öztunç'un kursa katılmasının kendileri için de dikkat çekici olduğunu söyleyerek, "Bizim bir sloganımız vardır, 7'den 70'ye hayat boyu öğrenme sloganımız vardır. Biz burada biraz açtık bunu, 7'den 77'ye oldu" dedi.

Öztunç'un enerjisi ve öğrenme isteğiyle örnek olduğunu vurgulayan Doğan, özellikle kadınların kendi ayakları üzerinde durması açısından bu tür girişimlerin önemli olduğunu ifade etti.

"İLK HAFTAYA GÖRE İYİ İLERLEME KAYDETTİ"

Rahime Öztunç'un kaynak eğitmenliğini yapan metal teknolojileri öğretmeni Uğur Ceylan da kursiyerin kısa sürede ilerleme kaydettiğini belirterek, "Rahime hanım ilk haftaya göre iyi ilerleme sarf etti. İstenilen düzeyde olmasa da yarın bir gün bir iş olduğunda kendisi yapacak şekilde bir deneyime sahip şu anda" dedi.

Kaynakçılığı uzaktan izlemenin yeterli olmadığını belirten Ceylan, uygulamalı eğitimle bu işin daha iyi öğrenilebileceğini söyledi.