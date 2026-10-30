Isparta'da meyve suyu elması 12 liradan 3 liraya gerileyince üreticiler itiraz etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Isparta'da meyve suyu elması 12 liradan 3 liraya gerileyince üreticiler itiraz etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Isparta\'da meyve suyu elması 12 liradan 3 liraya gerileyince üreticiler itiraz etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Isparta\'da meyve suyu elması 12 liradan 3 liraya gerileyince üreticiler itiraz etti
Haber Videosu

Isparta'da meyve suyu elmasının kilogram fiyatı geçen yıl 12 liradan bu yıl 2,5-3 liraya indi; üreticiler düşüşe tepki gösterdi. Girdi maliyetleri, alıcı sıkıntısı ve depolarda bekleyen ürünler nedeniyle zarar ettiklerini diyen üreticiler, ihracatın önünün açılmasını talep etti.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Isparta'da elma üreticileri, meyve suyu fabrikalarına verilen elmanın kilogram fiyatının geçen yıl 12 lirayken bu yıl 2,5-3 liraya kadar gerilemesine tepki gösterdi. Üreticiler, artan girdi maliyetleri, alıcı bulamama ve depolarda bekleyen ürünler nedeniyle zarar ettiklerini belirterek, ihracatın önünün açılmasını istedi.

Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Isparta'da üreticiler, bu yıl açıklanan alım fiyatlarından ve ürünlerini satmakta yaşadıkları sıkıntılardan yakındı. Geçen yıl kilogramı 12 liraya kadar alıcı bulan meyve suyu elmasının fiyatının bu yıl 2,5-3 liraya kadar gerilemesi, üreticileri zor durumda bıraktı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan elma üreticileri, işçilikten gübreye, ilaçtan mazota kadar birçok kalemde giderlerinin bulunduğunu, açıklanan fiyatların ise maliyetleri karşılamadığını söyledi.

Üretici Tahsin Taşbaş, geçen yıl 12 liraya sattıkları meyve suyu elmasının bu yıl 3 liraya kadar düştüğünü belirtti. Şirketlerin fiyatları sürekli değiştirdiğini söyleyen Taşbaş, "Çiftçinin geçen sene 12 liraya sattığı bu meyve suyu elma şu anda 3 lira. Canı sıkılan şirketler, bazen 3'e indiriyorlar. Çiftçiyle sanki oynanıyor" dedi. Isparta ve Eğirdir'de, özellikle Boğazova bölgesinde yetişen elmaların kaliteli bir aromaya sahip olduğunu ifade eden Taşbaş, bu ürüne sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Bu yıl tüccarların da bölgede bulunmadığını dile getiren Taşbaş, depoların dolduğunu ve üreticilerin ürünlerini satmakta zorlandığını belirtti. Meyve suyu fabrikalarının önünde çok sayıda tırın beklediğini aktaran Taşbaş, çiftçinin elindeki ürünün ne zaman alınacağının belirsiz olduğunu ifade etti. Taşbaş, üreticilerin ilaç, gübre ve işçilik borçlarını ödemekte zorlandığını belirterek, "Bu elma o çiftçinin aslında çalıştırdığı insanlara vereceği para" diye konuştu.

Yaklaşık 30 yıldır çiftçilik yaptığını belirten Ali İhsan Ünver, elma üretiminin yıl boyunca emek ve masraf gerektirdiğini söyledi. Ünver, geçen yıl kilogramı 50 liraya kadar sattıkları elma için bu yıl 10-15 lira seviyelerinde teklifler aldıklarını, meyve suyu elmasının fiyatının ise 12 liradan 3 liraya kadar gerilediğini ifade etti. Üretim maliyetlerine dikkati çeken Ünver, bir işçinin günlük yevmiyesinin 2 bin lira olduğunu belirterek, "Elmanın ilaç masrafı, gübre masrafı, su giderleri var, elektrik giderleri var, mazot giderleri var. Yani verilen tekliflere göre, fiyat tekliflerine göre zarardayız" dedi.

"ELMANIN SONU HİÇ İYİ GÖZÜKMÜYOR"

Yaklaşık 40 yıldır elmacılık yaptığını söyleyen Ali Çiftçi de geçen yıldan kalan ürünlerin depolarda beklediğini ve meyve suyu elmasının düşük fiyatla alındığını belirtti. Geçen yıl 12-13 lira seviyesinde olan meyve suyu elmasının fiyatının bu yıl 2,5-3 liraya kadar gerilediğini ifade eden Çiftçi, depolardaki elmaların bir bölümünün çürüdüğünü söyledi. Dalındaki elmanın kilogram fiyatının 15-30 lira arasında değiştiğini belirten Çiftçi, ürününü satabilenlerin sattığını, satamayanların ise elmalarını soğuk hava depolarında muhafaza ettiğini dile getirdi.

Üreticilerin önünün açılması için ihracatın önem taşıdığını vurgulayan Çiftçi, "Önü nasıl açılacak derseniz, önü yurt dışına ihracat. Ana sebeplerinden bir tanesi budur. Bu ihracat olmadığı müddetçe Türkiye genelinde elma üretimi fazla. Dolayısıyla çekmiyor. Çekmeyince işte elma bu şekilde depolarda bekliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
EkonomiIspartaGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şamil Tayyar’dan Muğla Valisi İdris Akbıyık’a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey
Beştepe yolunda ilginç anlar Erdoğan, kendini tutamayıp güldü Beştepe yolunda ilginç anlar! Erdoğan, kendini tutamayıp güldü
Ne kira ne de gıda fiyatları İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu Ne kira ne de gıda fiyatları! İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
Akaryakıtta üçlü zam kapıda Motorin 100, otogaz 50 lirayı aşabilir Akaryakıtta üçlü zam kapıda! Motorin 100, otogaz 50 lirayı aşabilir
Türkiye’nin yıllardır beklediği adım atıldı Sincar’da yeni dönem Türkiye'nin yıllardır beklediği adım atıldı! Sincar'da yeni dönem
Mustafa Sarıgül Yeni Parti’den istifa etti: Adalet tecelli edecek, partime döneceğim Mustafa Sarıgül Yeni Parti'den istifa etti: Adalet tecelli edecek, partime döneceğim
Kerem Aktürkoğlu Fener’in kasasından 56 milyon TL daha çıkaracak Kerem Aktürkoğlu Fener'in kasasından 56 milyon TL daha çıkaracak
Elon Musk’ın tek emojisi ortalığı karıştırdı 1 milyar dolarlık rest Elon Musk'ın tek emojisi ortalığı karıştırdı! 1 milyar dolarlık rest
Greenwood’dan Dirk Kuyt’ı şaşırtan istek Greenwood'dan Dirk Kuyt'ı şaşırtan istek
Görüntü Türkiye’den Fotoğraf çekimi kabusa döndü Görüntü Türkiye'den! Fotoğraf çekimi kabusa döndü
İstanbul’dan havalanan uçakta büyük tehlike Kanadı parçalandı İstanbul'dan havalanan uçakta büyük tehlike! Kanadı parçalandı
15:44
Türk devletleri ortak savunma altyapısı mı kuruyor Ankara Bildirisi’nde dikkat çeken karar
Türk devletleri ortak savunma altyapısı mı kuruyor? Ankara Bildirisi’nde dikkat çeken karar
15:28
İşte Fenerbahçe’nin 1 numaralı hoca adayı
İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı
15:18
Fon tasfiyesi sürecinde 29,3 milyar liralık ara ödeme hesaplara yatırıldı
Fon tasfiyesi sürecinde 29,3 milyar liralık ara ödeme hesaplara yatırıldı
15:12
Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz
Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz
14:55
Daha dün baba olmuştu Osimhen’den Galatasaray için büyük fedakarlık
Daha dün baba olmuştu! Osimhen'den Galatasaray için büyük fedakarlık
14:51
Yogacılara kötü haber Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu
Yogacılara kötü haber! Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu
14:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Azerbaycanlı bakana özel ilgi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycanlı bakana özel ilgi
14:27
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
14:26
Türk Devletleri Teşkilatı’ndan ortak bildiri: Ticaret hızlandırılacak, seyahati kolaylaştıracak adım gündemde
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan ortak bildiri: Ticaret hızlandırılacak, seyahati kolaylaştıracak adım gündemde
13:25
Mustafa Sarıgül Yeni Parti’den istifa etti: Adalet tecelli edecek, partime döneceğim
Mustafa Sarıgül Yeni Parti'den istifa etti: Adalet tecelli edecek, partime döneceğim
13:08
Netanyahu’dan Arap partilerine rest: Sizinle hükümet kurmayacağım
Netanyahu'dan Arap partilerine rest: Sizinle hükümet kurmayacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 15:55:09. #.0.3#
SON DAKİKA: Isparta'da meyve suyu elması 12 liradan 3 liraya gerileyince üreticiler itiraz etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android