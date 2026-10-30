Isparta\'da meyve suyu elması 12 liradan 3 liraya gerileyince üreticiler itiraz etti

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Isparta'da elma üreticileri, meyve suyu fabrikalarına verilen elmanın kilogram fiyatının geçen yıl 12 lirayken bu yıl 2,5-3 liraya kadar gerilemesine tepki gösterdi. Üreticiler, artan girdi maliyetleri, alıcı bulamama ve depolarda bekleyen ürünler nedeniyle zarar ettiklerini belirterek, ihracatın önünün açılmasını istedi.

Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Isparta'da üreticiler, bu yıl açıklanan alım fiyatlarından ve ürünlerini satmakta yaşadıkları sıkıntılardan yakındı. Geçen yıl kilogramı 12 liraya kadar alıcı bulan meyve suyu elmasının fiyatının bu yıl 2,5-3 liraya kadar gerilemesi, üreticileri zor durumda bıraktı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan elma üreticileri, işçilikten gübreye, ilaçtan mazota kadar birçok kalemde giderlerinin bulunduğunu, açıklanan fiyatların ise maliyetleri karşılamadığını söyledi.

Üretici Tahsin Taşbaş, geçen yıl 12 liraya sattıkları meyve suyu elmasının bu yıl 3 liraya kadar düştüğünü belirtti. Şirketlerin fiyatları sürekli değiştirdiğini söyleyen Taşbaş, "Çiftçinin geçen sene 12 liraya sattığı bu meyve suyu elma şu anda 3 lira. Canı sıkılan şirketler, bazen 3'e indiriyorlar. Çiftçiyle sanki oynanıyor" dedi. Isparta ve Eğirdir'de, özellikle Boğazova bölgesinde yetişen elmaların kaliteli bir aromaya sahip olduğunu ifade eden Taşbaş, bu ürüne sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Bu yıl tüccarların da bölgede bulunmadığını dile getiren Taşbaş, depoların dolduğunu ve üreticilerin ürünlerini satmakta zorlandığını belirtti. Meyve suyu fabrikalarının önünde çok sayıda tırın beklediğini aktaran Taşbaş, çiftçinin elindeki ürünün ne zaman alınacağının belirsiz olduğunu ifade etti. Taşbaş, üreticilerin ilaç, gübre ve işçilik borçlarını ödemekte zorlandığını belirterek, "Bu elma o çiftçinin aslında çalıştırdığı insanlara vereceği para" diye konuştu.

Yaklaşık 30 yıldır çiftçilik yaptığını belirten Ali İhsan Ünver, elma üretiminin yıl boyunca emek ve masraf gerektirdiğini söyledi. Ünver, geçen yıl kilogramı 50 liraya kadar sattıkları elma için bu yıl 10-15 lira seviyelerinde teklifler aldıklarını, meyve suyu elmasının fiyatının ise 12 liradan 3 liraya kadar gerilediğini ifade etti. Üretim maliyetlerine dikkati çeken Ünver, bir işçinin günlük yevmiyesinin 2 bin lira olduğunu belirterek, "Elmanın ilaç masrafı, gübre masrafı, su giderleri var, elektrik giderleri var, mazot giderleri var. Yani verilen tekliflere göre, fiyat tekliflerine göre zarardayız" dedi.

"ELMANIN SONU HİÇ İYİ GÖZÜKMÜYOR"

Yaklaşık 40 yıldır elmacılık yaptığını söyleyen Ali Çiftçi de geçen yıldan kalan ürünlerin depolarda beklediğini ve meyve suyu elmasının düşük fiyatla alındığını belirtti. Geçen yıl 12-13 lira seviyesinde olan meyve suyu elmasının fiyatının bu yıl 2,5-3 liraya kadar gerilediğini ifade eden Çiftçi, depolardaki elmaların bir bölümünün çürüdüğünü söyledi. Dalındaki elmanın kilogram fiyatının 15-30 lira arasında değiştiğini belirten Çiftçi, ürününü satabilenlerin sattığını, satamayanların ise elmalarını soğuk hava depolarında muhafaza ettiğini dile getirdi.

Üreticilerin önünün açılması için ihracatın önem taşıdığını vurgulayan Çiftçi, "Önü nasıl açılacak derseniz, önü yurt dışına ihracat. Ana sebeplerinden bir tanesi budur. Bu ihracat olmadığı müddetçe Türkiye genelinde elma üretimi fazla. Dolayısıyla çekmiyor. Çekmeyince işte elma bu şekilde depolarda bekliyor" ifadelerini kullandı.