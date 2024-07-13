Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Pazarcı Esnafıyla Buluştu

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Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, pazarcı esnafıyla bir araya geldi. Meslek oda başkanlarının da yer aldığı buluşmada Başkan Başdeğirmen, pazarcı esnafı için yeni uygulamaya konulan barkodlu kimlik kartının dağıtımını yaptı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, önceki dönemde olduğu gibi yeni dönemde de esnaf buluşmalarıyla esnafın talep ve önerilerini dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda pazarcı esnafıyla bir araya gelen Başkan Başdeğirmen, esnafın tek tek talep ve önerilerini dinledi, yapılması gerekenlerle ilgili daire müdürlerine talimat verdi. Buluşmaya oda başkanları, belediye başkan yardımcıları ve daire müdürleri de katıldı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, esnaf buluşmalarının amacının sohbet ortamında daha iyi hizmeti sunabilmek olduğunu belirtti. Pazarcı esnafının zor şartlarda çalıştığının farkında olduğunu ifade eden Başkan Başdeğirmen, pazarcıların yazın kavurucu sıcağında, kışın dondurucu soğuğunda, yağmurda, çamurda sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşların gıda, giyim ve daha birçok ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir gayretle çalıştığını söyledi. 7 odanın pazarcı esnafına hizmet ettiğine değinen Başkan Başdeğirmen, "Şehrimizde kurulan 18 pazarın varsa problemlerini çözmek için mücadele ediyoruz. Sizin kurduğunuz tezgahın sabitlenmesiyle, getirdiğiniz ürünün sağlıklı bir şekilde tezgaha koyabilmeniz, pazarı kaldırdıktan sonra o bölgenin tertemiz bir şekilde o mahalledeki vatandaşlarımıza tekrar bırakılması için bizler de sabah sizinle mesaiye başlıyoruz, siz gittikten sonra biz halen pazarlarda oluyoruz. Her pazarı en az 14 araç 24 personelle temizliyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyorum, bine yakın esnafımız ürünleri en iyi şekilde alıp, getirip vatandaşımıza sunuyor. Antalya'ya gidiyorsunuz ya da en iyisi neredeyse onu bulup getiriyorsunuz. Vatandaş olarak bizler için güzel bir hizmet, sizlerden Allah razı olsun. Gıda, meyve ve sebze ürünlerinin yanında her türlü ürünü ayağımıza getiriyorsunuz. Bundan çok memnunuz. Bu memnuniyetimizi sizlerle paylaşmak, memnuniyetimizin devam edebilmesi ve daha iyiyi bulabilmek için başkan yardımcıları ve daire müdürlerimizle buradayız" dedi.

Meslek oda başkanlarıyla sürekli istişare halinde olduklarına değinen Başdeğirmen, "Oda başkanlarıyla bize iletemediğiniz durumlar olabilir. Burası her konuyu dile getirebileceğiniz bir yer. Bizden rahatsızlık varsa net olarak söyleyebilirsiniz. Allah'ın izniyle biz sizi hiçbir şekilde zor durumda bırakmayız" ifadelerini kullandı.

Buluşmanın amaçlarından birisinin de pazarcı esnafı için yeni uygulamaya konulan barkodlu kimlik kartları olduğunu söyleyen Başkan Başdeğirmen, her bir pazarcı esnafına bu kimlikleri dağıtacaklarını belirtti. Kartların içerisine esnafın tüm bilgilerinin yer aldığını kaydeden Başkan Başdeğirmen, "Kaç metrekare tezgahın var o kimlik içerisinde yer alıyor. Yerin nerede, adın, soyadın, kaç yıldır bu işi yapıyorsun hangi meslek odasına bağlısın bu bilgiler de kart içerisinde yer alıyor. Bundan sonra zabıta geldiği zaman yerinizi ölçmeyecek çünkü kartta yazılı" şeklinde konuştu.

Başkan Başdeğirmen'in konuşmasının ardından talep ve önerilerini dile getirmek isteyen esnaf tek tek söz aldı. Bir esnaf büyük marketlerin şubelerinin kaldırımlara sebze ve meyve koyduğunu, vatandaşların kaldırımlardan geçerken zorlandığını söyleyerek, pazar yerlerinde sabah erken saatlerde park halindeki otomobillerin kendileri için problem oluşturduğunu belirtti. Başkan Başdeğirmen, "Marketler 60 santimetreye kadar ürün koyabilir ama sonrası için koyamaz. Pazaryerlerindeki araçların kaldırılması için bir gün önce pankart asalım" diyerek, bu konuların takibinin yapılması talimatını verdi.

Başka bir esnaf da kendilerini dinleyen Başkan Başdeğirmen'e teşekkür ederken, Rus pazarı kısmında rüzgar ve yağmurun kendilerini zor durumda bıraktığını, bu konuda bir çalışma olup olmayacağını sordu. Başkan Başdeğirmen, "Orası yıkılmadan önce 18 metre yüksekliği vardı. Çok fazla yağmur, güneş alıyordu. Siz pazarın ortasına kadar çadır kuruyordunuz. Burayı yaparken yüksekliği yarı yarıya düşürmemizi istediler. Yüksekliği yarıdan daha da aşağı düşürdük. Ama yaptığımız bu çalışmanın yanında yeni önlemler alarak problemi giderelim" dedi.

Esnaflar, Ispartalı oldukları için Burdur pazarına alınmadıklarını belirterek, Burdur'dan gelen esnafın Isparta pazarında satış yapabildiğini söyledi. Başkan Başdeğirmen, yeni barkodlu kart sistemi sayesinde farklı bir ilden Isparta'ya gelip satış yapılamayacağını ifade ederek, "Herkesin kartı olacak. Zabıta sorduğunda kartı gösteremez ve kayıtlı olduğunu ispat edemezse tezgahı kaldırılacak. Bundan daha iyi bir çözüm olur mu?" dedi.

Oda başkanları, esnafa verdiği hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e plaket ve tablo hediye ettiler. Programın sonunda Başkan Başdeğirmen, pazarcı esnafına barkodlu yeni kimlik kartlarını teslim etti. - ISPARTA