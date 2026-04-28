İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vurdu: 4 ölü, 51 yaralı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlediği son saldırılarda 1'i kadın 4 kişinin öldüğünü, 3'ü çocuk 51 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in ülkenin güneyine düzenlediği son saldırılarda 1'i kadın en az 4 kişinin öldüğü, 3'ü çocuk 51 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu Lübnan'a yeni saldırılar düzenlediğini duyurmuştu

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesi ile Güney Lübnan'daki 20'den fazla noktaya saldırı düzenlendiği kaydedilmişti. Saldırıların Hizbullah'a ait askeri altyapıları hedef aldığı öne sürülmüştü. - BEYRUT