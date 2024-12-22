İsrail-Filistin Ateşkesinde Gelişmeler - Son Dakika
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İsrail-Filistin Ateşkesinde Gelişmeler

İsrail-Filistin Ateşkesinde Gelişmeler

Filistinli yetkililer, üç aşamalı esir-ateşkes anlaşmasının yüzde 90 tamamlandığını açıkladı.

22.12.2024 12:39
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İsrail ile müzakerelere katılan Filistinli üst düzey bir yetkili İngiltere medyasına yaptığı açıklamada, üç aşamalı bir esir-ateşkes anlaşması için görüşmelerin yüzde 90 oranında tamamlandığını, ancak kilit sorunların devam ettiğini söyledi.

İsrail ile Filistin arasındaki ateşkes müzakereleri devam ederken, taraflar medyaya son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda gerçekleştirilen müzakerelere katılan Filistinli bir yetkilinin İngiliz yayıncı kuruluşu BBC'ye yaptığı açıklamada, üç aşamalı bir esir-ateşkes anlaşması için görüşmelerin yüzde 90 oranında tamamlandığını, ancak kilit sorunların devam ettiğini söyledi. Anlaşmazlık alanlarından birinin Mısır boyunca uzanan Philadelphi Koridoru olduğunu belirten yetkili, Gazze'nin İsrail sınırı boyunca birkaç kilometre genişliğinde tampon bölge oluşturulmasının ve bu bölgede İsrail'in "askeri varlığının" olmasının düşünüldüğünü açıkladı. Yetkiliye göre, bu sorunlar çözüldüğünde birkaç gün içinde bir ateşkes yürürlüğe girebilir.

"Gazze daha önce siyasi bağlantıları olmayan bir komite tarafından yönetilecek" iddiası

BBC'nin haberinde anlaşmaya göre, ateşkesin ilk aşamasında serbest bırakılan her kadın esire karşılık 20 Filistinli mahkumun serbest bırakılacağı, ancak bu mahkumların isimlerine henüz karar verilmediği belirtildi. Ayrıca, Gazze'ye her gün yaklaşık 500 kamyon insani yardım gireceği aktarıldı.

BBC, anlaşmanın üçüncü aşamasında savaşın sona ereceğini ve Gazze'nin "daha önce siyasi bağlantıları olmayan ancak tüm Filistinli grupların desteğine sahip olacak teknokratlardan oluşan bir komite tarafından yönetileceğini" iddia etti. - LONDRA

Kaynak: İHA

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