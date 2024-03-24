İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 226'ya, yaralananların sayısı ise 74 bin 518'e yükseldi.
İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 170. günde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte 8 saldırı gerçekleştirdiği, 84 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 106 Filistinlinin ise yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 32 bin 226'ya, yaralananların sayısının ise 74 bin 518'e yükseldiği ifade edildi. - GAZZE ŞERİDİ
Son Dakika › Yerel › İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları devam ediyor: Ölü sayısı 32 bin 226'ya yükseldi - Son Dakika
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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