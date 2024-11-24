İsrail Ordusu Han Yunus'ta Sivilleri Hedef Aldı

Yerel

Filistin Kızılay Derneği, İsrail ordusunun Han Yunus şehrindeki El-Amel Hastanesi yakınlarında sivilleri hedef alması sonucu en az 3 kişinin öldüğünü, 16 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde bulunan El-Amel Hastanesi yakınlarında sivillere yönelik bir saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Filistin Kızılay Derneği'nden (PRSC) yapılan açıklamada, saldırıda en az 3 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı kaydedildi. İsrail'den saldırının amacına dair açıklama yapılmadı.

İsrail dün de bir hastaneyi hedef almıştı

İsrail ordusu dün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırmış, saldırıda bir doktor ve çok sayıda hasta yaralanmıştı. - GAZZE