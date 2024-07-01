İstanbul'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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İstanbul'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98. yıl dönümü İstanbul'da düzenlenen törenlerle kutlandı. Beşiktaş'taki törende dev Türk bayrağı deniz polisi tarafından suda açıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı gemiler, İstanbul Boğazı'nda tazyikli su sıktı. Törenlerde halk oyunları gösterileri ve bando gösterisi de yapıldı. Kutlamalar dron kamerasıyla görüntülendi.

01.07.2024 13:05
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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98. yıl dönümü İstanbul'da düzenlenen törenlerle kutlandı. Beşiktaş'taki törende bin 176 metrekare boyutundaki dev Türk bayrağı deniz polisi tarafından suda açıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı gemiler, İstanbul Boğazı'nda tazyikli su sıktı. İstanbul Boğazı'nda oluşan kartpostallık görüntü dron kamerasına yansıdı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98. yılı, İstanbul'da düzenlenen bir dizi törenle kutlandı. İlk tören Barbaros Hayrettin Paşa anıtı önünde düzenlendi. Buradaki törene İstanbul Vali Davut Gül, önceki dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İstanbul Bölge Liman Başkanı Mustafa Kıran, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, il ve ilçe protokolü ve ilgili kurumların müdür ve temsilcileri katıldı. Törende anıta çelenk bırakıldı. Ardından Vali Gül, beraberindekiler tarihin en büyük denizcisi Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni ziyaret etti. İstanbul Valisi Davut Gül anı defterini imzaladı.

Denize çelenk bırakıldı

Vali Gül ve diğer protokol üyeleri daha sonra Beşiktaş sahiline geçti. Kutlamalar çerçevesinde denize çelenk bırakıldı. Törenler kapsamında halk oyunları ekibi de birer gösteri sergiledi. Törenler kapsamında Kuzey Deniz Saha Komutanlığı 1. Sınıf Bando Komutanlığı bando gösterisi yaptı. Gösteriler katılımcılar tarafından büyük alkış aldı.

Dev Türk bayrağı açıldı, denizde oluşan görsel şölen dron kamerasınca görüntülendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipler de etkinliklere katıldı. Etkinlik için hazırlanan bin 176 metrekare boyutundaki dev Türk bayrağı deniz polisi tarafından suda açıldı. Bir yandan denizde meşale yakılırken ve suyun yüzeyinde Atatürk'ün fotoğrafı da yer aldı. Denizde oluşan görsel şölen dron kamerasına yansıdı. Öte yandan Deniz Kuvvetlerine ait bir gemi de vatandaşların ziyaretine açıldı.

Gemiler İstanbul Boğazı'nda tazyikli su sıktı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı gemiler, İstanbul Boğazı'nda tazyikli su sıktı. Bir yandan da yelkenliler görsel şölene eşlik etti. Boğaz'ın eşsiz manzarası ile birlikte oluşan kartpostallık manzaralar havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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