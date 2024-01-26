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İstanbul'da Hafta Sonu Kar Yağışı Bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Cumartesi yağmur şeklinde görülecek yağışların Pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olacağı öngörülüyor. Pazartesi günü ise öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği belirtiliyor.

İstanbul\'da Hafta Sonu Kar Yağışı Bekleniyor
26.01.2024 - 11:31,  Güncelleme: 11:34
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yaptığı açıklamada, İstanbul'da hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olması beklendiği belirtildi. Cumartesi yağmur şeklinde görülecek yağışların Pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olacağının öngörüldüğü ifade edildi. Pazartesi günü ise öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği kaydedildi.

AKOM verilerine göre, İstanbul'da güne 5 dereceler civarında seyreden hava sıcaklıkları ile birlikte parçalı bulutlu bir gökyüzü ile başlandı. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların 2-4 derece daha soğuyarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde il genelinde yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Cumartesi yağmur şeklinde görülecek yağışların Pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olması bekleniyor. Pazartesi öğle saatlerine kadar ise yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği öngörülüyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 31 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında, 1-10 Şubat tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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