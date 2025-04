İstanbul\'da Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Hızla Sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, " İstanbul'umuzun 39 ilçesinde 365 ayrı noktada bizim dönüşüm faaliyetlerimiz devam etmektedir. Bu alanlarda 113 bin bağımsız birimin projelendirme süreci, 42 bin bağımsız birimin inşaatı devam etmektedir. Bahsettiğim 39 ilçedeki 365 proje alanında 157 bin bağımsız birimin yapım ve projelendirme çalışmaları sürmektedir" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, İstanbul'da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları ve Yarısı Bizden Kampanyası'yla ilgili açıklama yaptı. Bahçelievler'de kentsel dönüşüm çalışması kapsamında yapımı tamamlanan bir binanın önünde açıklama yapan Alp, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ilk anından itibaren tüm bakanlık ekipleriyle sahada tarama çalışması yapıldığını, kontrollere de devam edildiğini belirtti.

"İstanbul'umuzda 923 bin bağımsız birimin dönüşümü tamamlandı"

Şu ana kadar can ve mal kaybıyla ilgili bir ihbar almadıklarının altını çizen Alp, "2012'den bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 6306 sayılı Kanun kapsamında İstanbul'umuzda 923 bin bağımsız birimin dönüşümü tamamlandı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı olarak Bakanımız Sayın Murat Kurum'un vizyon ve talimatlarıyla İstanbul'umuzun 39 ilçesinde 365 ayrı noktada bizim dönüşüm faaliyetlerimiz devam etmektedir. Bu alanlarda 113 bin bağımsız birimin projelendirme süreci, 42 bin bağımsız birimin inşaatı devam etmektedir. Bahsettiğim 39 ilçedeki 365 proje alanında 157 bin bağımsız birimin yapım ve projelendirme çalışmaları sürmektedir. Bununla birlikte 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı tespitleri yapılmış ve inşası süren yaklaşık 51 bin, toplamda 208 bin konut ve iş yerinin inşası, projelendirme süreci İstanbul'umuzda devam etmektedir" dedi.

"208 bin bağımsız birimin projelendirilmesi ve üretilmesi devam etmektedir"

Bahçelievler Belediyesi ile birlikte proje geliştirdiklerini söyleyen Alp, "208 bin bağımsız birimin projelendirilmesi ve üretilmesi devam etmektedir. Bakanlığımızın. Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızın 1 buçuk milyon destekle yarısı hibe ve yarısı kredi olacak şekilde verdiği destekle tamamlanmış bir binanın önündeyiz. Burası afete dayanıklı hale getirildi. Riskli olan bir binanın dönüşümüyle kısa süre içerisinde özel sektör iş birliğiyle bakanlığımızın mali desteğiyle dönüşümünü tamamladığı bir binadır. 8 konut. 6 dükkan. Hem oturan vatandaşlarımıza hem yüklenici firmamıza hayırlı olmasını diliyorum. Yarısı Bizden Kampanyamız, 1 buçuk milyon mali desteğin sağlandığı İstanbul'umuzun 39 ilçesinde riskli yapıların dönüşmesiyle ilgili açıklanan çok önemli bir kampanyadır. 6 Şubat depremlerinde, 2 gün önce olan İstanbul depreminde ülkemizdeki deprem gerçeği kentsel dönüşüm projelerini, dönüşümün zorunluluğunu bir defa daha ortaya koymuştur. Bütün vatandaşlarımıza Yarısı Bizden Kampanyası'nda binalarını bir an evvel dönüştürmeleri ile ilgili Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüzden hibe ve kredi kullanımıyla ilgili, bununla birlikte ilgili ilçe belediyelerinde riskli yapı tespiti süreci ve yıkımı ile ilgili bilgi alabilirler. Şu an Yarısı Bizden Kampanyası'nda mali destekle İstanbul'umuzda dönüşüm yapılan bağımsız birim sayısı 21 bin. 40 bine yakın vatandaşımız da konutu ve iş yerini dönüştürmekle ilgili projesini sürdürüyor. Toplamda 61 bin gibi bir rakam var. 21 bin bağımsız birimden ruhsat alan ve inşası arkamda gördüğünüz gibi tamamlanan, tamamlanmak üzere olan, devam eden 2 bin 125 tanesi şu an bulunduğumuz Bahçelievler ilçesinde. Burada yoğun bir talep var. Tüm ilçelerimizden binaları riski olan vatandaşlarımızın hem Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız hem ilçe belediyelerimizden sürecin nasıl işletilmesi ile ilgili bilgi alıp, dönüşme başlamalarını arzu ediyoruz. Biz alan bazlı az önce bahsettiğim 365 ayrı alanda dönüşüm faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ülkemizin deprem gerçeğinden dolayı sayın bakanımızın talimatlarıyla 81 ilimizde, İstanbul'umuzun 39 ilçesinde biz durmadan, duraksamadan kentsel dönüşüm faaliyetlerimize hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Önemli olan vatandaşlarımızın önce can güvenliği, sonra mal güvenliği. Yeniden aynı kayıpları yaşamamak için, yeniden büyük depremlerden önce alabildiğimiz kadar önlem alabilmek için gayretlerimizi sürdürüyoruz" dedi. - İSTANBUL