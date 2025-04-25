İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Hızla Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Hızla Sürüyor

İstanbul\'da Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Hızla Sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, İstanbul'da 39 ilçede toplamda 365 ayrı projede kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Şu ana kadar 923 bin bağımsız birimin dönüşümünün tamamlandığını vurgulayan Alp, yeni projelerin de hızla sürdüğünü belirtti.

25.04.2025 16:28  Güncelleme: 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, " İstanbul'umuzun 39 ilçesinde 365 ayrı noktada bizim dönüşüm faaliyetlerimiz devam etmektedir. Bu alanlarda 113 bin bağımsız birimin projelendirme süreci, 42 bin bağımsız birimin inşaatı devam etmektedir. Bahsettiğim 39 ilçedeki 365 proje alanında 157 bin bağımsız birimin yapım ve projelendirme çalışmaları sürmektedir" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, İstanbul'da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları ve Yarısı Bizden Kampanyası'yla ilgili açıklama yaptı. Bahçelievler'de kentsel dönüşüm çalışması kapsamında yapımı tamamlanan bir binanın önünde açıklama yapan Alp, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ilk anından itibaren tüm bakanlık ekipleriyle sahada tarama çalışması yapıldığını, kontrollere de devam edildiğini belirtti.

"İstanbul'umuzda 923 bin bağımsız birimin dönüşümü tamamlandı"

Şu ana kadar can ve mal kaybıyla ilgili bir ihbar almadıklarının altını çizen Alp, "2012'den bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 6306 sayılı Kanun kapsamında İstanbul'umuzda 923 bin bağımsız birimin dönüşümü tamamlandı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı olarak Bakanımız Sayın Murat Kurum'un vizyon ve talimatlarıyla İstanbul'umuzun 39 ilçesinde 365 ayrı noktada bizim dönüşüm faaliyetlerimiz devam etmektedir. Bu alanlarda 113 bin bağımsız birimin projelendirme süreci, 42 bin bağımsız birimin inşaatı devam etmektedir. Bahsettiğim 39 ilçedeki 365 proje alanında 157 bin bağımsız birimin yapım ve projelendirme çalışmaları sürmektedir. Bununla birlikte 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı tespitleri yapılmış ve inşası süren yaklaşık 51 bin, toplamda 208 bin konut ve iş yerinin inşası, projelendirme süreci İstanbul'umuzda devam etmektedir" dedi.

"208 bin bağımsız birimin projelendirilmesi ve üretilmesi devam etmektedir"

Bahçelievler Belediyesi ile birlikte proje geliştirdiklerini söyleyen Alp, "208 bin bağımsız birimin projelendirilmesi ve üretilmesi devam etmektedir. Bakanlığımızın. Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızın 1 buçuk milyon destekle yarısı hibe ve yarısı kredi olacak şekilde verdiği destekle tamamlanmış bir binanın önündeyiz. Burası afete dayanıklı hale getirildi. Riskli olan bir binanın dönüşümüyle kısa süre içerisinde özel sektör iş birliğiyle bakanlığımızın mali desteğiyle dönüşümünü tamamladığı bir binadır. 8 konut. 6 dükkan. Hem oturan vatandaşlarımıza hem yüklenici firmamıza hayırlı olmasını diliyorum. Yarısı Bizden Kampanyamız, 1 buçuk milyon mali desteğin sağlandığı İstanbul'umuzun 39 ilçesinde riskli yapıların dönüşmesiyle ilgili açıklanan çok önemli bir kampanyadır. 6 Şubat depremlerinde, 2 gün önce olan İstanbul depreminde ülkemizdeki deprem gerçeği kentsel dönüşüm projelerini, dönüşümün zorunluluğunu bir defa daha ortaya koymuştur. Bütün vatandaşlarımıza Yarısı Bizden Kampanyası'nda binalarını bir an evvel dönüştürmeleri ile ilgili Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüzden hibe ve kredi kullanımıyla ilgili, bununla birlikte ilgili ilçe belediyelerinde riskli yapı tespiti süreci ve yıkımı ile ilgili bilgi alabilirler. Şu an Yarısı Bizden Kampanyası'nda mali destekle İstanbul'umuzda dönüşüm yapılan bağımsız birim sayısı 21 bin. 40 bine yakın vatandaşımız da konutu ve iş yerini dönüştürmekle ilgili projesini sürdürüyor. Toplamda 61 bin gibi bir rakam var. 21 bin bağımsız birimden ruhsat alan ve inşası arkamda gördüğünüz gibi tamamlanan, tamamlanmak üzere olan, devam eden 2 bin 125 tanesi şu an bulunduğumuz Bahçelievler ilçesinde. Burada yoğun bir talep var. Tüm ilçelerimizden binaları riski olan vatandaşlarımızın hem Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız hem ilçe belediyelerimizden sürecin nasıl işletilmesi ile ilgili bilgi alıp, dönüşme başlamalarını arzu ediyoruz. Biz alan bazlı az önce bahsettiğim 365 ayrı alanda dönüşüm faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ülkemizin deprem gerçeğinden dolayı sayın bakanımızın talimatlarıyla 81 ilimizde, İstanbul'umuzun 39 ilçesinde biz durmadan, duraksamadan kentsel dönüşüm faaliyetlerimize hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Önemli olan vatandaşlarımızın önce can güvenliği, sonra mal güvenliği. Yeniden aynı kayıpları yaşamamak için, yeniden büyük depremlerden önce alabildiğimiz kadar önlem alabilmek için gayretlerimizi sürdürüyoruz" dedi. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, istanbul, Deprem, Çevre, Emlak, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Hızla Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırsatçılar yine iş başında Deprem sonrası çadır fiyatları bir anda fırladı Fırsatçılar yine iş başında! Deprem sonrası çadır fiyatları bir anda fırladı
Metro İstanbul işçileri grev kararı aldı Metro İstanbul işçileri grev kararı aldı
Okul dönüşü kaybolmuştu 13 yaşındaki Sefa Çağlar Glavuz’dan kahreden haber Okul dönüşü kaybolmuştu! 13 yaşındaki Sefa Çağlar Glavuz'dan kahreden haber
Pakistan, Hindistan vatandaşlarına vize vermeyi askıya aldı Pakistan, Hindistan vatandaşlarına vize vermeyi askıya aldı
İBB soruşturmasında iş insanı Adnan Bıçakçı tutuklandı İBB soruşturmasında iş insanı Adnan Bıçakçı tutuklandı
İstanbul’da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek AFAD’dan açıklama var İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var
Transferin tarihi bile belli Osimhen’in gitmek istediği takımı duyurdular Transferin tarihi bile belli! Osimhen'in gitmek istediği takımı duyurdular
ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına ’soykırım’ demedi ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına 'soykırım' demedi
Mardin’de 40 bin tonluk hububat vurgununda 9 tutuklama Mardin'de 40 bin tonluk hububat vurgununda 9 tutuklama
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak
73 yaşındaki adam, parkta oturan üniversite öğrencisi kızı tacizden gözaltına alındı 73 yaşındaki adam, parkta oturan üniversite öğrencisi kızı tacizden gözaltına alındı

16:56
Trabzonspor’un gençleri Türk futbolunda bir ilki başardı
Trabzonspor'un gençleri Türk futbolunda bir ilki başardı
16:50
Bakan Tekin’den tartışma yaratacak ’’Başörtüsü’’ çıkışı: Okula alınmama riskleri var
Bakan Tekin'den tartışma yaratacak ''Başörtüsü'' çıkışı: Okula alınmama riskleri var
16:32
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan ’’Sonun acı olacak’’ paylaşımına bomba yanıt
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan ''Sonun acı olacak'' paylaşımına bomba yanıt
14:27
Bülent Uygun’un acı günü Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti
Bülent Uygun'un acı günü! Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti
13:58
Simav’da peş peşe 3 deprem ’Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir’ uyarısı
Simav'da peş peşe 3 deprem; 'Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir' uyarısı
00:00
Vali Gül, depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti
Vali Gül, depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti
23:58
Annesini kaybeden Tarkan’dan duygu dolu paylaşım
Annesini kaybeden Tarkan'dan duygu dolu paylaşım
23:56
Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan sezaryen doğum açıklaması: ’’Bir ameliyat, doğum şekli değil’’
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan sezaryen doğum açıklaması: ''Bir ameliyat, doğum şekli değil''
23:23
Fatih Tekke’den finale kaldıkları maç sonrası Galatasaray itirafı
Fatih Tekke'den finale kaldıkları maç sonrası Galatasaray itirafı
23:13
Trump, Putin’e adeta destek çıktı: Ukrayna’nın tamamını ele geçirmemesi büyük bir taviz
Trump, Putin'e adeta destek çıktı: Ukrayna'nın tamamını ele geçirmemesi büyük bir taviz
23:09
Trabzonspor, kupa finalindeki Galatasaray maçının hakemi için TFF’ye başvurdu
Trabzonspor, kupa finalindeki Galatasaray maçının hakemi için TFF'ye başvurdu
22:54
Adım adım Final Four’a Fenerbahçe Beko, Paris Basket’i 89-72 yendi
Adım adım Final Four'a! Fenerbahçe Beko, Paris Basket'i 89-72 yendi
22:31
Zelenskiy: Ruslar, Kuzey Kore yapımı balistik füze kullandı
Zelenskiy: Ruslar, Kuzey Kore yapımı balistik füze kullandı
22:26
73 yaşındaki adam, parkta oturan üniversite öğrencisi kızı tacizden gözaltına alındı
73 yaşındaki adam, parkta oturan üniversite öğrencisi kızı tacizden gözaltına alındı
22:25
Rakip Galatasaray Göztepe’yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi
Rakip Galatasaray! Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2025 18:15:45. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Hızla Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.