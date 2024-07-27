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İstanbul'da yağmur etkisini sürdürdü

İSTANBUL - İstanbul'da yağmur etkisini sürdürdü. Sabahın erken saatlerinde Taksim İstiklal Caddesi'nde yağışa yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da bunaltan sıcakların ardından son günlerde etkisini sürdüren yağmur, bugün de devam etti. Sabahın erken saatlerinde aniden bastıran yağmur işlerine gitmek için yola düşen vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Taksim Meydanında da etkili olan yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmurdan korunmak isteyenler binaların altında yağmurun dinmesini bekledi.