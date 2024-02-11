İstanbul'dan Ankara'ya Boykot Yürüyüşü - Son Dakika
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İstanbul'dan Ankara'ya Boykot Yürüyüşü

İstanbul\'dan Ankara\'ya Boykot Yürüyüşü

Türkistan'daki Çin zulmüne ve İsrail terörüne dikkat çekmek amacıyla İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu'nda buluşan grup, Ankara'nın Kızılay Meydanı'na kadar yürüyerek boykot çağrısında bulunacak.

11.02.2024 12:07
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Türkistan'daki Çin zulmüne ve İsrail terörüne dikkat çekmek gayesiyle İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu'nda buluşan grup, Ankara'nın Kızılay Meydanı'na kadar yürüyerek boykot çağrısında bulunacak.

Türkistan'daki Çin zulmüne ve İsrail terörüne dikkat çekmek gayesiyle İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu'nda buluşan Fatih Yavuz ve arkadaşları, burada yaptıkları konuşma sonrasında Ankara'ya doğru yola çıktı. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu sınırlarını geçen grup, yürüyüşlerinin 12'inci gününde Kızılcahamam bölgesinden Ankara'nın Kızılay Meydanı'na doğru yürüyerek boykot çağrısında bulunuyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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