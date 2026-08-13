(İSTANBUL) - İstanbul Festivali'nde Levent Yüksel ve Hande Yener sahne aldı. Yüksel, 90'lardan bugüne uzanan şarkılarıyla dinleyicileri geçmişe götürürken; Hande Yener, "Hande Bizi Sezen'e Götür" projesi kapsamında Sezen Aksu şarkılarını 50 kişilik senfoni orkestrası eşliğinde yorumladı.

İstanbul Festivali, dün akşamı Festival Park Yenikapı'da iki farklı konserle devam etti. Türk pop müziğinin farklı dönemlerine damga vuran Levent Yüksel ve Hande Yener, festival seyircisiyle buluştu.

LEVENT YÜKSEL'DEN 90'LAR ŞARKILARI

Levent Yüksel, 1990'lardan bugüne uzanan repertuvarıyla gecenin öne çıkan performanslarından birine imza attı. "Zalim", "Tuana", "Med Cezir" ve "Yeter Ki Onursuz Olmasın Aşk" gibi şarkılarını seslendiren Yüksel'e dinleyiciler de eşlik etti.

Canlı orkestrasıyla sahne alan Yüksel, kariyerinin farklı dönemlerinden şarkıları bir araya getirirken, konser 90'ların pop müzik hafızasını Yenikapı'ya taşıdı.

HANDE YENER'DEN SEZEN AKSU ŞARKILARINA SENFONİK YORUM

Gecenin bir diğer konserinde Hande Yener, "Hande Bizi Sezen'e Götür" projesiyle sahneye çıktı. Yener'e, şef Murat Enginol yönetimindeki 50 kişilik senfoni orkestrası eşlik etti. Hakan Akkaya imzalı kostümüyle sahneye çıkan Yener, Sezen Aksu'nun farklı dönemlere yayılan şarkılarını kendi vokal yorumu ve senfonik düzenlemelerle seslendirdi.

Konserde "Geri Dön", "Rakkas", "Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam", "Değer mi Hiç", "Hadi Bakalım", "Kaybolan Yıllar" ve "Biliyorsun"un da aralarında bulunduğu Sezen Aksu şarkılarına yer veren Yener, İstanbul Festivali'ne özel olarak "İstanbul İstanbul Olalı"yı da repertuvarına ekledi. Şarkılara festival alanındaki dinleyiciler de eşlik etti.

FESTİVAL 16 AĞUSTOS'A KADAR DEVAM EDECEK

İstanbul Festivali'nin programı 13 Ağustos'ta Dedublüman ve Duman konserleriyle devam edecek. Festivalin uluslararası bölümünde KWON EUNBI ve ATEEZ 14 Ağustos'ta, SUNMI ve MONSTA X ise 15 Ağustos'ta sahne alacak. Festival, 16 Ağustos'ta Argy'nin performansıyla sona erecek.

Festival Park Yenikapı'da ana sahne konserlerinin yanı sıra Genç Sahne'de canlı performanslar, DJ setleri, dans gösterileri ve söyleşiler düzenleniyor. 3x3 Basketbol Alanı'nda ise turnuvalar, gösteri maçları ve çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Çocuklara yönelik etkinlik alanları ve gastronomi noktalarının da bulunduğu İstanbul Festivali, 16 Ağustos'a kadar devam edecek