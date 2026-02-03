İz Gazete 10. Yılını "İz Bırakanlar Ödül Töreni" ile Kutladı

(İZMİR) - İzmir'de yayın yapan İz Gazete, 10'uncu kuruluş yılını Bostanlı Suat Taşer Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "İz Bırakanlar Ödül Töreni" ve sanatçı Hüsnü Arkan'ın konseriyle kutladı. Gecede, kültür-sanat, emek, yerel yönetim ve toplumsal dayanışma alanlarında öne çıkan kişi ve kurumlara ödüller verildi.

İzmir'in yerel basın kuruluşlarından İz Gazete, kuruluşunun 10'uncu yılı dolayısıyla "İz Bırakanlar Ödül Töreni" düzenledi. Bostanlı Suat Taşer Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, toplumsal mücadele, kültür-sanat, yerel yönetim ve emek alanlarında çalışmalar yürüten kişi ve kurumlar ödüllendirildi.

İz Gazete'nin 10'uncu yılı dolayısıyla düzenlenen "İz Bırakanlar Ödül Töreni", İzmir'de siyaset, kültür, sanat ve sivil toplum çevrelerinden çok sayıda ismi bir araya getirdi. Törenin sunuculuğunu gazeteci İrfan Değirmenci üstlendi.

Etkinliğe CHP Milletvekilleri Ednan Arslan ve Mahir Polat, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun'un yanı sıra sendika, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile cezaevinde bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da mesaj gönderdi.

İrfan Değirmenci, "İz Gazete, 21 Ocak 2016'da kuruldu. Türkiye'de gazetecilik yapmanın suçla anıldığı yıllarda İzmir'de kuruldu. On yıl boyunca kesintisiz yayıncılığını sürdürdü. Üstelik yalnızca bir gazete olarak değil; İz Dergi, İz Televizyonu ve Biz Kitap yayınlarıyla da bu yayıncılığı büyüttü. İz Gazete 'tarafsızlık yalanına inanmıyoruz' diyor. Tarafsız gazetecilik yoktur ve mümkün değildir diyor. İzmir değerlerinden yana taraf olduğunu açıkça ilan ediyor. Barıştan yana, demokrasiden yana, eşitlikten yana, özgürlükten yana, kardeşlikten, cumhuriyetten, sevgiden, huzurdan yana taraf olduğunu açıkça ilan ediyor İz Gazete. O yüzden bu akşam buradayız" dedi.

"Gazetecilik suç değildir"

Törende konuşan İz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kartal, "Bir gazete okurlar olmadan 10 yıl yaşayamaz evet. Hele ki tersten esen rüzgara, hırçın dalgalara karşı hiç yaşayamaz. Facebook hatırlattı. 8 yıl önce bugün yaptığım bir haberden ötürü gözaltına alınmıştım. Sağolun o zaman da yalnız bırakmamıştınız. Bu 10 yılda büyük badireler atlattık. Ne haldeyiz dersek, memleket gibiyiz. Hele 2 yıldır anamızdan emdiğimiz süt burnumuzdan geldi. Ama sorun değil. 10 yıl önce neredeysek, bugün de oradayız. Siz arkamızda durduğunuz müddetçe; yalancıya yalancı, hırsıza hırsız, katile katil demeye; emekten, demokrasiden, barıştan, kardeşlikten, İzmir'den yana taraf olmaya; bağımsız ama taraflı yayıncılık yapmaya devam edeceğiz. Dostlar, son birkaç gündür dünyadaki rezaletleri görüyorsunuz. Çivisi çıkmış dünyayı nasıl insanların yönettiğini tüm dünya bir kez daha görüyor. Şunu unutmayalım; o rezaleti de gündeme getiren, gündemde tutan gazetecilerdir. O yüzden bir hamasetten çok daha öte: Gerçeğe, habere hava kadar, su kadar ihtiyacımız var. Haber, sadece haber. Tüm değerlerin kirletildiği günümüz dünyasında yalın, tertemiz, berrak haber; hava gibi, su gibi gerekli değil mi? Benim kişisel, İz Gazete'nin kurumsal olarak misyonu; haberi kaynağından tertemiz, eğip bükmeden, kirlenmesine izin vermeden okura ulaştırmak. Hele ki yerel gazetecilik… Yerel gazeteciliğe ihtiyacımız var. Meslek büyüğümüz Merdan Yanardağ şahsında tüm tutuklu gazetecilere selam olsun. Onlar bu tutsaklıktan kurtulmadan aydınlık günlere kavuşmamız mümkün değil. Merdan Yanardağ meslek büyüğümüzdür. Merdan Yanardağ onurumuzdur. Gazetecilik suç değildir. Merdan Yanardağ yalnız değildir" diye konuştu.

"Memleketim Manisa'ya armağan ediyorum"

Gecenin ilk "İz Bırakanlar Ödülü", Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yaşamını yitirmesinin ardından kurulan Ferdi Zeyrek Vakfı'na verildi. Vakıf adına ödülü alan Ferdi Zeyrek Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Zeyrek, vakfın özellikle eğitim alanında yürüttüğü dayanışma çalışmalarına dikkat çekti. Zeyrek konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Hepinizi sevgi ve dostlukla selamlıyorum. Öncelikle bu ödülü bana layık gören İz Gazetesi ailesine ve tüm emekçilerine gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Bu ödülü, temsil ettiğim vakfın başkanı olarak; vakfımız aracılığıyla eğitimlerine destek verdiğimiz, dağ köylerinde hayalleri yarım kalmasın diye elinden tuttuğumuz çocuklarımız adına alıyorum. Bu plaketi; kalbi terbiye ile dolu, eşini ve sevdiklerini kaybetmiş olmasına rağmen acılara rağmen dimdik ayakta duran tüm annelerimize, kız kardeşlerime, güçlü kadınlarımıza armağan ediyorum. Ama en önemlisi, memleketim Manisa'ya armağan ediyorum. Çünkü biz kadınlar çok güçlüyüz. Acılara rağmen ışığımızı kaybetmiyoruz, daha da güçleniyoruz. İyi ki varsınız. Bu benim ilk ödülüm, o yüzden çok heyecanlıyım. Hepinize çok teşekkür ediyorum."

İkinci ödül, İzmir'e değer katan yayıncılık anlayışı ve 25. yılı dolayısıyla İzmir Life Dergisi'ne verildi. Ödülü, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi takdim ederken, ödülü İzmir Life Kurucusu Hakkı Kesirli aldı.

Üçüncü ödül, 25 yıllık İzmir Kısa Film Festivali ve festivali kente kazandıran yönetmen Yusuf Saygı'ya verildi. Ödülü, İzmir yerel medyasına yıllardır emek veren, MEDYATEK'in sahibi ve İz Gazete yazarı Seçkin Öner takdim etti.

"İyi ki özgür basın var. İyi ki Uğur Mumcu'nun yol arkadaşları var"

Yerel yönetimler başlığındaki özel ödül, Bornova Belediyesi'nin hayata geçirdiği Kent Bostanları Projesi'ne verildi. Ödülü, İz Gazete Haber Müdürü Gizem Taban takdim etti. Ödülü almak üzere sahneye Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki çıktı. Eşki yaptığı konuşmada, "Vahşi kapitalizmin yok etmeye çalıştığı, yoksullaştırılan geniş halk kesimleri, işçilerimiz, toplumun dışına itilmeye çalışılan kadınlar, her gün hakları biraz daha gasp edilen gençler… Biz de onların temsil edildiği bir anlayışın parçasıyız. Kent lokantaları açıyoruz, kent marketleri açıyoruz, kent mağazaları açıyoruz. Kadınların ve gençlerin giremediği parkları kent bostanlarına çeviriyoruz. Kadınlar orada yazın domates, patlıcan; kışın lahana, ıspanak gibi ürünler yetiştiriyor. Kent fırını açacağız, adımlarını attık. Ardından kent manavlarını açacağız. Biz de taraflı belediyecilik yapıyoruz. İnançla, inatla sürdüreceğiz. Sevgili Ümit Ağabey, Merdan Yanardağ'dan bahsetti. Ben de buradan Ekrem İmamoğlu'na, tutuklu belediye başkanlarımıza, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e, Şenol Aslanoğlu'na, Heval Savaş Kaya'ya sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. İyi ki özgür basın var. İyi ki Uğur Mumcu'nun yol arkadaşları var. Hepinize saygılar sunuyorum."

Gecede Direniş Ödülleri, iki mücadele odağına verildi. Yaklaşık 500 gündür direnen Temel Conta işçileri ile bir yılı geride bırakan Digel Tekstil işçileri, anayasal hakları, ekmekleri ve onurları için verdikleri mücadele nedeniyle ödüllendirildi. Ödülleri, İz Gazete editörü Birkan Yüksel ve İzmir basınının isimlerinden Fuat Akar takdim etti. Sahnede yapılan konuşmalarda, İzmir'in emek dostu bir kent olduğu ve direnişin bu kentin hafızasının ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Direnen emekçiler, "Direne direne kazanacağız", "Yaşasın sınıf dayanışması" sloganları attı.

Gecede İzmir İtfaiyesi için verilen ödül de anons edildi. Geçtiğimiz yaz İzmir'i etkisi altına alan büyük orman yangınlarında gösterilen fedakar ve cesur mücadele nedeniyle verilen ödül kapsamında, yangınlar sırasında yaşamını yitiren itfaiye eri İbrahim Demir saygıyla anıldı. İtfaiyeciler adına ödülü alan İrfan Değirmenci, ödülü kendilerine takdim edeceğini söyledi.

Gecenin son "İz Bırakanlar Ödülü", İzmir Sahne Tozu Tiyatrosu'na verildi. Ödül öncesinde, yakın zamanda yaşamını yitiren usta tiyatrocu Haldun Dormen için kısa bir video gösterimi yapıldı. Ödülü, bu ödülün önerilmesini ve belirlenmesini sağlayan Gül Atalar Kartal takdim etti. Ödülü almak üzere Sahne Tozu Tiyatrosu Kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören ve tiyatronun tüm ekibi sahneye davet edildi.

Tören sonunda, Bostanlı Suat Taşer Gösteri Merkezi'ne ev sahipliği yapan ve İz Gazete'nin 10. yıl töreninin ilk kez Karşıyaka'da düzenlenmesine katkı sunan Karşıyaka Belediyesi'ne teşekkür plaketi verildi. Plaketi, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı ve İz Gazete yazarı Mehlika Gökmen takdim etti. Teşekkür plaketini Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal aldı.

"Kocaman bir emek, güçlü bir takım ruhu var"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal da törende yaptığı konuşmada, İz Gazete'nin 10 yıllık yayıncılık serüvenine vurgu yaptı. Ünsal, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Şartlar Türkiye için kolay değil. Ama bugün bizim belediyemizin değil, bugün İz Gazete'nin günü. On yıl kolay gibi söyleniyor ama bir yerel medya organı için çok uzun bir süre. Sizleri yürekten tebrik ediyorum. Bunun arkasında mutlaka kocaman bir emek, güçlü bir takım ruhu var. O olmadan bu iş olmaz. İz Gazete'yi İz Gazete yapan elbette öncelikle Ümit Kartal'ın kendisi. İzmir'de görev yapan tüm medya emekçileri gibi kolay bir iş yapmıyorlar. İzmir'i dert edinmişler. Sorunları ortaya koymakla kalmıyor, çözüm yolları da arıyorlar. Bu çok zor bir süreç. Bunu en iyi yapan medya kuruluşlarından biri de İz Gazete."

Ödül töreninin ardından sahneye çıkan Hüsnü Arkan sevilen şarkılarını seslendirdi. İz Gazete'nin 10. yıl gecesi, bir kutlamanın ötesinde; İzmir'in hafızasına, emeğine, sanatına ve dayanışma kültürüne bırakılmış güçlü bir iz olarak kayda geçti.