İzmir Azerbaycan Derneği ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği, Azerbaycan'a Kültür Gezisi Düzenliyor - Son Dakika
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İzmir Azerbaycan Derneği ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği, Azerbaycan'a Kültür Gezisi Düzenliyor

İzmir Azerbaycan Derneği ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği, Azerbaycan\'a Kültür Gezisi Düzenliyor

İzmir Azerbaycan Derneği (İZAZDER) ile Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunlar Derneği (İZİMDER) işbirliği ile eylül ayında Azerbaycan'a kapsamlı bir kültür gezisi düzenliyor. Gezi, Azerbaycan'ın Bakü, Gence, Şeki şehirlerini ve Karabağ bölgesinin göz bebeği Şuşa şehrini kapsayan 7 günlük bir program çerçevesinde gerçekleşecek ve İzmir ile Azerbaycan arasında kültürel iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

26.07.2024 09:40
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İzmir Azerbaycan Derneği (İZAZDER) ile Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunlar Derneği (İZİMDER) işbirliği ile eylül ayında Azerbaycan'a kapsamlı bir kültür gezisi düzenliyor. Azerbaycan'ın Bakü, Gence, Şeki şehirlerini ve Karabağ bölgesinin göz bebeği Şuşa şehrini kapsayan 7 günlük bir program çerçevesinde gerçekleşecek gezinin amacının İzmir ile Azerbaycan arasında kültürel iş birliğini geliştirmek olduğu açıklandı.

"İki Devlet Tek Millet" anlayışıyla güçlenen ilişkiler

İZAZDER Başkanı Perviz Altay, kültür gezisiyle ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin "İki Devlet Tek Millet" anlayışı ile her geçen gün daha da güçlendiğini vurguladı. Altay, "Amacımız ortak dili konuşan, ortak geçmişe sahip olan Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sürekli gelişen ilişkilere elimizden gelen katkıyı sunmak" dedi.

İzmir'de yoğun iş birlikleri

Perviz Altay, İZAZDER olarak İzmir'de Azerbaycan Türkiye Büyükelçiliği ve konsolosluklar ile iş birliği içinde birçok etkinlik düzenlediklerini belirtti. Ege ve Dokuz Eylül Üniversiteleri başta olmak üzere İzmir'deki kamu ve özel üniversitelerle de akademik iş birliği yaptıklarını ifade eden Altay, kamu kurumları ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ile de yoğun iş birlikleri gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

Bakü, Karabağ ve Şuşa'ya inceleme gezisi

İZİMDER ile ortak düzenlenen 19 26 Eylül tarihlerini kapsayan 7 günlük Azerbaycan Kültür gezisinin detaylarını paylaşan Perviz Altay, gezi kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün yanı sıra işgalden kurtarılan Karabağ ve Şuşa'da incelemeler yapacaklarını belirtti. Bu organizasyonun planlanmasında İZİMDER Başkanı Yaşar Erkan Özdemir'in büyük katkısı olduğunu vurgulayan Altay, "Köklü bir geçmişe sahip olan İZİMDER, İzmir'deki saygın iş insanlarını çatısı altında toplamış önemli ve güçlü bir sivil toplum kuruluşu. Bu dernek ile böylesine önemli bir organizasyonu iş birliği içinde yapacak olmak bize ayrı bir heyecan veriyor" dedi.

Kapılar herkese açık

Perviz Altay, İZAZDER olarak Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kültürel ve ekonomik iş birliklerinin artması için İzmir özelinde çalışmaya devam edeceklerini de söyledi. Farklı kurum, kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliğine hazır olduklarını belirten Altay, düzenleyecekleri kültür turuna katılmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu sözlerine ekledi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir Azerbaycan Derneği ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği, Azerbaycan'a Kültür Gezisi Düzenliyor - Son Dakika

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