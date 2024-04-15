İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Halk Ekmek fiyatını indirdi - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Halk Ekmek fiyatını indirdi

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Seçim sürecinde verdiği ekmek fiyat indirimi vaadi için harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bayram tatili sonrası ilk talimatı Halk Ekmek ile ilgili oldu. Tugay, 7 TL olan ekmek fiyatını yeniden 5 TL'ye indirdi. Başkan Tugay, 'Günlük olarak üretilecek 120 bin ekmek, yarın sabahın ilk sevkiyatlarıyla kentimizin 93 noktasında faaliyet gösteren büfelerimizde 5 TL olarak satışa sunulacak. Bu zor günleri beraber atlatacağız' dedi.

15.04.2024 14:04  Güncelleme: 15:23
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Seçim sürecinde verdiği ekmek fiyat indirimi vaadi için harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bayram tatili sonrası ilk talimatı Halk Ekmek ile ilgili oldu. Tugay, 7 TL olan ekmek fiyatını yeniden 5 TL'ye indirdi. Başkan Tugay, "Günlük olarak üretilecek 120 bin ekmek, yarın sabahın ilk sevkiyatlarıyla kentimizin 93 noktasında faaliyet gösteren büfelerimizde 5 TL olarak satışa sunulacak. Bu zor günleri beraber atlatacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde sözünü verdiği Halk Ekmek'te fiyat indirimi vaadini gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza Gıda Turizm A.Ş.'ye bağlı Halk Ekmek Fabrikası, 7 TL'den satışa sunulan ekmeği 16 Nisan Salı gününden itibaren 5 TL'den İzmirlilerle buluşturacak. Başkan Tugay, şunları söyledi:

"Ülkemizde yaşanan ekonomik zorluklar alım gücünü azalttı ve vatandaşlarımızı maddi olarak sıkıntıya düşürdü. Bu zorlukları bir nebze olsun azaltarak bütçeleri rahatlatmak ve sofraların vazgeçilmezi ekmeği almakta zorlanan vatandaşımıza kolaylık sağlamak üzere Halk Ekmek'te fiyatları geri çektik. Günlük olarak üretilecek 120 bin ekmek, yarın sabahın ilk sevkiyatlarıyla kentimizin 93 noktasında faaliyet gösteren büfelerimizde 5 TL olarak satışa sunulacak. Bu zor günleri beraber atlatacak, her konuda halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Halk Ekmek fiyatını indirdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Halk Ekmek fiyatını indirdi - Son Dakika

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