İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avrupa Konseyi'nde insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusunda açıklamalarda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avrupa Konseyi'nde insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusunda açıklamalarda bulundu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avrupa Konseyi\'nde insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusunda açıklamalarda bulundu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avrupa Konseyi Bölgeler Meclisi Başkanlığı'nı yürüterek Paris'te düzenlenen toplantıda insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularında önemli açıklamalarda bulundu. Soyer, Avrupa Konseyi Kongresi'nin ve Avrupa'nın diğer yerel yönetimlerinin bu alandaki çalışmalarına dair bilgiler paylaştı.

13.02.2024 11:27  Güncelleme: 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Avrupa'daki en önemli temsil makamlarından biri olan Avrupa Konseyi Bölgeler Meclisi Başkanlığı'nı yürüten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Paris'te düzenlenen toplantıda, insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Bölgeler Meclisi Başkanı Tunç Soyer, Avrupa Konseyi'nin Paris Ofisi'nde yapılan Avrupa Konseyi Kongresi ile Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Üst Düzey Grup Toplantısı'na katıldı.

Avrupa Konseyi Kongresi Bölgeler Meclisi Başkanı Soyer, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Soyer, Avrupa Konseyi Kongresi'nin ve Avrupa'nın diğer yerel yönetimlerinin bu alandaki çalışmalarına dair bilgiler paylaştı. Soyer konuşmasında, insan haklarının yerel ve bölgesel düzeyde korunması ve geliştirilmesinin önemine vurgu yaparak, kurumun bu alandaki kararlılığını dile getirdi. Tunç Soyer, Avrupa'daki yerel yönetimler arasında insan haklarının korunmasını sağlamada yerel yönetimlerin rolünün artan önemine dikkat çekti.

Başkan Soyer, Avrupa Konseyi Kongresi'nin kadına yönelik şiddetle mücadele, çocuk haklarının korunması, çevrenin ve diğer temel insan haklarının güvence altına alınması konularında yürüttüğü başarılı projeleri Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi üst düzey yöneticileriyle paylaştı. Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının yerel ve bölgesel düzeyde uygulanmasının önemine vurgu yaparak, bu konuda Kongre'nin kararlılığını ve destekleyici çalışmalarını belirtti.

Başkan Soyer, hukukun üstünlüğüne dair Kongre'nin aldığı kararların yerel ve bölgesel düzeyde uygulanmasına yönelik özel eğitimlerin önemini de vurgulayarak, yolsuzlukla mücadele konusundaki kararlılığını dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Avrupa Konseyi, Tunç Soyer, Paris, İnsan Hakları, Dış Politika, Hukuk, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avrupa Konseyi'nde insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusunda açıklamalarda bulundu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 12:18:52. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avrupa Konseyi'nde insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusunda açıklamalarda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement