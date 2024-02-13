İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avrupa Konseyi\'nde insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusunda açıklamalarda bulundu

Türkiye'nin Avrupa'daki en önemli temsil makamlarından biri olan Avrupa Konseyi Bölgeler Meclisi Başkanlığı'nı yürüten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Paris'te düzenlenen toplantıda, insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Bölgeler Meclisi Başkanı Tunç Soyer, Avrupa Konseyi'nin Paris Ofisi'nde yapılan Avrupa Konseyi Kongresi ile Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Üst Düzey Grup Toplantısı'na katıldı.
Avrupa Konseyi Kongresi Bölgeler Meclisi Başkanı Soyer, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Soyer, Avrupa Konseyi Kongresi'nin ve Avrupa'nın diğer yerel yönetimlerinin bu alandaki çalışmalarına dair bilgiler paylaştı. Soyer konuşmasında, insan haklarının yerel ve bölgesel düzeyde korunması ve geliştirilmesinin önemine vurgu yaparak, kurumun bu alandaki kararlılığını dile getirdi. Tunç Soyer, Avrupa'daki yerel yönetimler arasında insan haklarının korunmasını sağlamada yerel yönetimlerin rolünün artan önemine dikkat çekti.
Başkan Soyer, Avrupa Konseyi Kongresi'nin kadına yönelik şiddetle mücadele, çocuk haklarının korunması, çevrenin ve diğer temel insan haklarının güvence altına alınması konularında yürüttüğü başarılı projeleri Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi üst düzey yöneticileriyle paylaştı. Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının yerel ve bölgesel düzeyde uygulanmasının önemine vurgu yaparak, bu konuda Kongre'nin kararlılığını ve destekleyici çalışmalarını belirtti.
Başkan Soyer, hukukun üstünlüğüne dair Kongre'nin aldığı kararların yerel ve bölgesel düzeyde uygulanmasına yönelik özel eğitimlerin önemini de vurgulayarak, yolsuzlukla mücadele konusundaki kararlılığını dile getirdi.
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