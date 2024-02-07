İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İESOB Uygulamalı Eğitim Oteli\'nin ruhsat sorununu çözdü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca'da İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Birliği'ne ait olan Uygulamalı Eğitim Oteli'nin ruhsat sorununu çözdü. Başkan Soyer, "Bu bir tane belge ama arkasında çok emek var. Çok şükür bugüne geldik. Çok mutlu ve gururluyum" dedi. İESOB Başkanı Yalçın Ata ise 25 yıllık bir sorunun çözüldüğünü belirterek "Esnaf için hakkınız ödenmez. Cansınız" diye konuştu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte 25 yıllık sorun olan ve Buca'da yer alan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Birliği (İESOB) Uygulamalı Eğitim Oteli'nin ruhsatını teslim etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Evi'ndeki toplantıya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, bürokratlar, İESOB Başkanı Yalçın Ata ve birlik esnaf odalarının başkanları katıldı.
"ÇOK ŞÜKÜR GURUR ANINI BERABER YAŞIYORUZ"
Süreçte yaşanan birçok zorluğun aşıldığını kaydederek sözlerine başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Öyle zamanlar oldu ki iyi niyetli çabalar yetmedi. Her iki taraf da iyi niyetle çözmeye çalıştı ama olmadı. Her iki taraf da büyük gayret gösterdi, fedakarlık yaptı. Özetle; bu bir tane belge ama arkasında çok emek var. Çok şükür bugüne geldik. Çok mutlu ve gururluyum, Oda'mız ve yüzbinlerce insan için. Çünkü İzmir'in yaklaşık dörtte biri esnaf. Esnaf ailesi, esnaf evladı, esnaf eşi, esnaf çocuğu. İzmir'de esnaf nüfusu büyük bir aile. O ailenin tamamını ilgilendiren bir belge bu. Bir kere daha İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimize, Genel Sekreter yardımcılarına, bürokratlara, hepsine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Olmazı başardılar ve çok şükür gurur anını beraber yaşıyoruz" dedi.
"ESNAF İÇİN HAKKINIZ ÖDENMEZ, CANSINIZ"
İESOB Başkanı Yalçın Ata ise, "Bizim için 25 yıllık bir problem kıymetli Başkanım sayesinde ortadan kaldırılmış oldu. Hayatımın en mutlu günlerinden biri. Gerçekten esnaf için inanılmaz mutluluk veren bir tablo bu. 25 yıldır alınamıyordu. Bazı sıkıntılardan dolayı rafa kalkmış bir konuydu. Otel de atıl hale gelmişti. 25 milyon TL'lik bütçe ayırdık. Kıymetli Başkanım sayesinde İzmir'e 5 yıldızlı muhteşem bir tesis kazandıracağız. Burada en çok emeği geçen kıymetli Başkanım. Size ne kadar teşekkür etsek, ne desek azdır. Bunu kelimelerle ifade edemiyorum. Bugün esnafın gurur günü. Esnaf için tarihi bir gün. Size sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Esnaf için hakkınız ödenmez. Cansınız" ifadelerini kullandı.
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