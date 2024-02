İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kadifekale\'de Mahalle Bostanları Üreticileriyle Buluştu

Yerel

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kadifekale'de mahalle bostanlarının üreticileriyle buluştu. Sukulent kaktüs üretecek ve satacak kadınlarla da bir araya gelen Başkan Soyer, "Uzun zamandır hayalini kurduğumuz bir gündü. Bayram gibi buluştuk. Sizlerin yüreğinin ne kadar zengin olduğunu gördüm. Halil İbrahim Sofraları kurdunuz. Çok kıymetlisiniz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Acil Çözüm Ekipleri ve belediyenin tüm birimleriyle ortak hayata geçirilen Mahalle Bostanları projesi kapsamında Kadifekale'de kadınlarla buluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Uluslararası Göç Örgütü iş birliğiyle uygulanan ve kadınların yer aldığı Güçlendirme Tohumları projesi için düzenlenen etkinliğe bürokratlar, mahalle muhtarları, vatandaşlar katıldı.

Başkan Tunç Soyer, Fırat Mahallesi, Meriç Mahallesi, Mustafa Kemal Mahallesi ve Kadifekale'deki mahalle bostanlarında faaliyet gösteren, mevsimlik ürün yetiştiren mahalle sakinleriyle yemek yedi. Evlerinde hazırladıkları yemekleri Başkan Soyer'e sunan vatandaşlar hizmetleri için teşekkürlerini sundu. Sukulent kaktüs üretmek için harekete geçen kadınlar, 2 ay boyunca aldıkları eğitimin faydasını gördüklerini aktardı. Başkan Soyer'e hediye veren üretici kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde satış faaliyetine geçeceklerini de belirti.

"İYİ Kİ VARSINIZ, İYİ Kİ İZMİR'DE YAŞIYORSUNUZ, İYİ Kİ İZMİRLİSİNİZ"

Coşkulu kalabalığın daveti üzerine halaya katılan Başkan Soyer, şunları söyledi:

"Uzun zamandır hayalini kurduğumuz bir gündü. Bayram gibi buluştuk. Sizlerin yüreğinin ne kadar zengin olduğunu gördüm. Halil İbrahim Sofraları kurdunuz. Çok kıymetlisiniz. Türkiye hayat pahalılığı, enflasyon dertleriyle boğuşurken sizlerin yüreğinin ne kadar zengin olduğunu ve ne kadar zor koşullar altında çocuklarınızı yetiştirdiğinizi biliyorum. O yüzden bugün adeta bütün bunlara inat siz o yüreğinizin zenginliğini gösterdiniz, yüzlerce insanı doyurdunuz. Her birinize minnettarım, iyi ki varsınız, iyi ki İzmir'de yaşıyorsunuz, iyi ki İzmirlisiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bugüne kadar sizlerin hayatına bir nebze olsun katkı verebilmek için çok uğraştık. Çok şükür siz vefakar ve kadirşinassınız. Siz bir verdiğimizi on misli geri verdiniz. Bizi çok mutlu ettiniz. Her birinizin emeği önünde saygıyla eğiliyorum. Hiç merak etmeyin; ben son nefesime kadar sizin yanınızda olmaya devam edeceğim. Nerede olursam olayım, ne iş yaparsam yapayım. Çünkü siz bu ülkenin kahraman ve yüksek vicdanlı insanlarısınız. Sizin için ne yapsak azdır, eksiktir. Ama bilin ki yüreğimiz böyle atmaya devam edecek."