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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, KHK ile ihraç edilen eğitimcilerin oturma eylemine katıldı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, KHK ile ihraç edilen eğitimcilerin oturma eylemine katıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İzmir Şubeler Platformu'nun düzenlediği oturma eylemine katılarak, ihraç edilen eğitimcilerin görevlerine iade edilmesi talebini destekledi. Soyer, eylemde yaptığı konuşmada, ihraç edilenlerin yanında olduğunu ve haklı davanın savunucusu olacağını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, KHK ile ihraç edilen eğitimcilerin oturma eylemine katıldı
14.12.2023 - 11:01,
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) kamudan ihraç edilen eğitimci ve akademisyenler için düzenlenen oturma eylemine katıldı. Eğitim emekçilerinin görevlerine iade edilmesi talebiyle 272 haftadır sürdürülen eylemde konuşan Başkan Soyer, "Asla yalnız değilsiniz. Tunç Soyer sonuna kadar yanınızda olacak. Nerede ihtiyaç duyuyorsanız, nerede gücümüz yetiyorsa sonuna kadar yanınızdayım. Haklı davanızın sonuna kadar savunucusu olacağım" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İzmir Şubeler Platformu'nun kamudan ihraç edilen personelin görevlerine iade edilmesi için başlattığı oturma eylemine katıldı. Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) görevlerinden ihraç edilen akademisyenler ile öğretmenlerin yanı sıra Barış Bildirisi'ne imza atan akademisyenler için her hafta çarşamba günleri yapılan buluşmanın 272'ncisine destek veren Başkan Soyer, "Asla yalnız değilsiniz" dedi. Karşıyaka'da Çarşı girişinde yapılan eylemde, "Hak, hukuk, adalet", "Asla yalnız yürümeyeceksin", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atıldı.

"HAKLI DAVANIZIN SONUNA KADAR SAVUNUCUSU OLACAĞIM"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Sonuna kadar yanınızda olacağım. Hiç kuşkunuz olmasın. Hiç kuşkunuz olmasın ki bu hikaye ilelebet böyle sürmeyecek. Göreceksiniz; hakkımızı, hukukumuzu mutlaka alacağız. Asla yalnız değilsiniz. Tunç Soyer sonuna kadar yanınızda olacak. Nerede ihtiyaç duyuyorsanız, nerede gücümüz yetiyorsa sonuna kadar yanınızdayım. Haklı davanızın sonuna kadar savunucusu olacağım" dedi.

"MÜCADELE BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Eğitim-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Zeliha Danyeli de basın açıklamasını okudu. 15 Temmuz darbe girişimi bahanesiyle arkadaşlarının görevlerinden ihraç edildiğini vurgulayan Danyeli, "Ancak tüm kamuoyu görüyor ki bizler ihraç edilen arkadaşlarımızın her zaman yanındayız. İktidarda olanlar asgari ücretliler ülkesine çevirdikleri ülkemizde; emeğe daha fazla yoksulluktan, güvencesizlikten, geleceksizlikten başka bir şey vaat etmiyor.  Bir avuç mutlu azınlığın dışında kalan herkese, hepimize ucuz emek cennetinin katıksız köleleri olmaları biçiliyor. Ancak ne olursa olsun bundan sonra da rüzgar gücü ile değil, rüzgara karşı durarak yükselttiğimiz mücadele bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, KHK ile ihraç edilen eğitimcilerin oturma eylemine katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, KHK ile ihraç edilen eğitimcilerin oturma eylemine katıldı - Son Dakika
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