İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Güçbirliği Konfederasyonu ile Ahlat Kültür ve Dayanışma Derneği temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Soyer, toplumsal barışı büyütmek gerektiğini söyledi. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ise derneklerden desteğini esirgemeyen Başkan Tunç Soyer'in her zaman yanında yer alacaklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini ağırladı. Ege Güçbirliği Konfederasyonu'nun çatısı altında gerçekleşen ziyarette Ege Sivas Dernekleri Federasyonu Başkanı Tolga Eleman, Ege Manisa Dernekleri Federasyonu Başkanı Halit Oran, Ege Elazığ Dernekleri Federasyonu Başkanı Metin Karataş, Ege Malatya Dernekleri Federasyonu Başkanı Vakkas Benli adına Çetin Pazarbaşı ile yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

"SİZLER GÜÇLENDİKÇE SİYASİLER SİZE SIRTINI DÖNEMEYECEK"

Farklı yapıların bir çatı altında buluşmasının kıymetli olduğunu vurgulayan Başkan Soyer, "Aranızda mutlaka farklı siyasi görüşlere inanan arkadaşlar vardır. Herkes aynı siyasi partinin temsilcisi değil burada. Ama emin olun ki sizi başka bir ortamda bir araya getirmek mümkün. Sizler güçlendikçe siyasiler size sırtını dönemeyecek. Sizi dinlemek ve size kulak vermek zorunda kalacaklar. Siz de onlara birleşmenin önemini, kıymetini anlatacaksınız. Onların rotasını değiştirmenin yolu sizin güçlenmenizden geçiyor. Maalesef siyasal partiler bunu yapabilmekten uzaklaştılar. O yüzden insanlar umutsuz. Çünkü her gün daha çok ayrışıyoruz, düşmanlaşıyoruz. Hele şimdi seçim arifesinde bunlar daha da yükselecek. İyi ki siz varsınız. Bunu dengeleyecek, toplumsal barışı, farklılıkların zenginlik unsuru olduğunu anlatacak, öğretecek sizler varsınız. Ben sonuna kadar sizin yanınızda durmaya devam edeceğim. Biz yerel yönetim olarak size olabildiğince alan açmak istiyoruz. Bunu toplumun huzuru için yapmamız lazım" diye konuştu.

"ALTYAPI TIKIR TIKIR YÜRÜYOR"

Kentte yürüttükleri çalışmaları aktaran Başkan Soyer, "5 yıl boyunca hep altyapıya yönelik yatırım yaptık. Metro, raylı sistem, yağmursuyu, pis su kanalı, arıtma... Şimdiye kadar mutfaktaydık. Şimdi salonda ziyafet vermek istiyoruz. Bizim toplumsal barışı büyütecek, onun zeminini oluşturacak işler yapmamız lazım artık. Ziyafetin unsurlarından biri de bu. Altyapı tıkır tıkır yürüyor" dedi.

"BAŞKAN SOYER'İN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Elazığlılar Federasyon Başkanı Metin Karataş ise, "İzmir'de 600 bin kişinin bulunduğu grupla birlikte ortak hareket etme kararı aldık. Bundan sonraki döneminizde sizin yanınızda yer aldığımızı belirtmek istiyoruz" dedi.

Ege Sivas Dernekleri Federasyonu Başkanı Tolga Eleman, "Biz sizi çok seviyoruz. Sizin yıllardır bize verdiğiniz emekler için minnettarız. İnşallah bundan sonra sizlerin desteğiyle İzmir'imize çok büyük hizmetler yapmak istiyoruz. Ne zaman ihtiyacımız olsa telefonumuzu açtınız. Sizin değerinizi bilmemiz lazım. Bunu yüzünüze değil arkanızdan da söylerim. İnşallah bu şehir sizin değerinizi bilir" şeklinde konuştu.

Ege Manisa Dernekler Federasyonu Başkanı Halit Oran da, "Siyaset olmadan ortak akılla İzmir'e hizmet edebilmeyi istiyoruz. Sizin desteğinizi her zaman hissettik" dedi.

"SİZDEN BAŞKA KİMSEMİZ YOK"

Ege Güçbirliği Konfederasyonu'nun ardından Başkan Soyer bu kez Ahlat Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sıddık Azap ve Murat İlhan, Önder Şeker, Adem Babacan, Gülten İlhan'ın yer aldığı heyeti makamında ağırladı. Dernek Başkanı Azap, "Sizden başka kimsemiz yok. Sizin dışınızda bize destek veren, yardım eden yok. Selam vermeniz bize yetiyor" diyerek Başkan Soyer'e teşekkür etti. Başkan Soyer de her zaman destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.