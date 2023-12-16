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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Uzundere'deki Kentsel Dönüşüm Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Uzundere'deki Kentsel Dönüşüm Çalışmalarını İnceledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karabağlar'ın Uzundere semtindeki kentsel dönüşüm projesinin 3. ve 4'üncü etaplarında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İnşaat ve yıkım faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Proje kapsamında 3 bin 500 bağımsız birimin tamamlanması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Uzundere\'deki Kentsel Dönüşüm Çalışmalarını İnceledi
16.12.2023 - 14:06,
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karabağlar'ın Uzundere semtindeki kentsel dönüşüm projesinin 3. ve 4'üncü etaplarında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin belediye garantörlüğünde, yüzde yüz uzlaşıyla, yerinde ve kooperatifçilik modeliyle yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Karabağlar Uzundere'de birinci ve ikinci etabı tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, 3'üncü etapta inşaat çalışmalarını, 4'üncü etapta ise yıkım faaliyetlerini sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, her iki etapta süren çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Soyer'e İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları eşlik etti.

"Yeni yıla yıkımı yapılacak bina bırakmayacağız"

Başkan Soyer, "Şu anda yaptığımız takvime göre 25 Aralık tarihine kadar 3. ve 4'üncü etapta kalmış binaların yıkımını tamamlayacağız. Yeni yıla yıkımı yapılacak bina bırakmayacağız. Kentsel dönüşüm çerçevesinde yaptığımız çok amaçlı salon, kütüphane gibi sosyal donatı alanlarını içeren binamızın tamamlanmasını sağladık. Ocak ayı, en geç Şubat başında o binamızın açılışını yapacağız. Uzundere'de 2026'ya kadar dört etapta toplam 3 bin 500 bağımsız birimin tamamlanmasını sağlamış olacağız" dedi.

"Vatandaşlarımızı huzurla geleceğe bakacakları yuvalarına kavuşturacağız"

Takviminde yürüyen ve finansman sıkıntısı olmayan bir çalışma sürecinin devam ettiğini aktaran Başkan Soyer, " Türkiye'ye örnek olmasını dilediğim bir kentsel dönüşüm projesi. Buradaki vatandaşlarımızın çok uzun yıllardır yaşadıkları mağduriyeti gidermeye çok az kaldı. İnşaatlarda sayısı 150'yi bulan emekçi arkadaşlarım canla başla çalışıyor. İzmirlinin beğenisine layık, gönüllerini hoş tutacak inşaatları tamamlıyoruz. Onları huzurla geleceğe bakacakları yuvalarına kavuşturacağız. Bunun heyecanıyla çalışıyoruz. Bütün arkadaşlarım da aynı heyecanı paylaşıyor. Hepsiyle gurur duyuyorum. Buradaki vatandaşlarımızın geleceğini aydınlatacak olmanın büyük gururunu taşıyorum" ifadelerini kullandı.

Uzundere 3. ve 4'üncü etapları kapsamında neler yapılıyor

Uzundere'de birinci ve ikinci etabı tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, 744 konut ve 73 işyeri olmak üzere 817 bağımsız birimi hak sahiplerine teslim etti. 2022 yılında başlayan 3'üncü etapta yaklaşık bin 422 bağımsız bölüm için yapım çalışmaları sürüyor. Bölge halkının hizmetine sunulacak ve içinde kreş, etüt merkezi ve kütüphanenin bulunduğu Belediye Hizmet Alanı ise tamamlandı. 2023'te çalışmaları başlatılan 4'üncü etapta yaklaşık bin 307 bağımsız bölüm yapılacak. Yıkım süreci kapsamında çalışmalar aksamadan devam ettiriliyor. Yer teslimi yapılmış olan parseller üzerinde yer alan yaklaşık 170 yıkılacak yapının 88'i yıkıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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