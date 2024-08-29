İzmir Büyükşehir Belediyesi 2023'te 95 Bin Hayvanı Kısırlaştırdı

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında 95 bin sahipsiz kedi ve köpek kısırlaştırdı. Polikliniklerin yanı sıra mobil araçlarla kentin dört bir yanında yerinde kısırlaştırma da yapan ekipler, ilçe belediyelerinin kısırlaştırma çalışmalarına da destek verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2023 yılında 95 bin sahipsiz kedi ve köpek kısırlaştırıldı. Işıkkent Köpek Bakımevi, Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü, Seyrek Hayvan Hastanesi ve Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniği ile Seferihisar İsmet Sungur Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yanı sıra belediyelerin rehabilitasyon merkezleri ile birlikte kısırlaştırma çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi'nin 2 mobil aracı da sokak sokak gezerek, sahipsiz hayvanları kısırlaştırıyor. Gönüllülerin de desteği ile yerinde kısırlaştırma hizmeti sunan ekipler, hızlı ve etkili çözümler üretiyor. Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri, Kemalpaşa, Dikili, Ödemiş, Torbalı, Tire, Karabağlar belediyelerinin bakımevlerine giderek, faaliyetlere destek veriyor.

Türkiye'de bir ilk

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de bir ilke imza atarak Veteriner İşleri Halk Sağlığı Daire Başkanlığı'nı kurdu. Mayıs ayında çalışmalarına başlayan daire başkanlığı, kentte yoğun bir kısırlaştırma ve sahiplendirme kampanyası, hayvan bakımevlerinin iyileştirilmesi, sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu için ilçe belediyeleriyle koordinasyona geçti.

Eylem Planı hazırlanıyor

Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik bütüncül bir çalışma başlattı. Temel değeri 'yaşam hakkı' olan ve 'tek sağlık' anlayışını benimseyen 'Sahipsiz Köpek Popülasyonu Yönetimi İzmir Eylem Planı'nın çalışmalarına başlandı. Belediyelerin veteriner hekimleri, kentteki sivil toplum kuruluşları ile paydaş toplantıları yapıldı. Hazırlanacak 5 yıllık eylem planı kapsamında "Nasıl bir sorunla karşı karşıyayız?", "İzmir'de sokaklarda, sahipsiz veya sahipli ne kadar köpek bulunuyor?" gibi sorulara yanıt aranacak. Plan çerçevesinde, sahipsiz hayvan sayımı ile sokak hayvanlarına yönelik tutum için saha çalışmasını içeren durum tespiti, personel ve altyapı iyileştirmeleri, çeşitli farkındalık eğitimleri ve etkinlikler düzenlenecek. Yasa ile belirlenmiş yakalama, kısırlaştırma, yerinde bakım, rehabilitasyon süreçlerinin ardından sahiplendirme için program ve kampanyalar yürütülecek.

"İzmir, Türkiye'ye tek sağlık yaklaşımıyla örnek olmaya devam edecektir"

Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanı Gökhan Özdemir, şunları kaydetti:

"İzmir gönüllü yurttaşlarıyla el ele hayvan hakları ve halk sağlığı alanında öncü çalışmalar yürütmektedir. Hem hayvan barınağı sayısı hem kısırlaştırma rakamları ile İzmir, ülkenin en iyi kentleri arasındadır ve yüz akıdır. Ülke genelinde TBMM raporuna göre 322 hayvan bakımevi olduğu belirtilmektedir. 81 ilden sadece biri olan İzmir'de bakımevi sayısı 32'dir. TBMM raporuna göre Türkiye genelinde bakımevleri kapasitesi 105 bin olarak belirtilmiştir. İzmir'de bakımevi kapasitesi 8 bin 500'dür. Bu da yine Türkiye genelinin yüzde 8'idir. Bilimsel dayanağı olmaksızın İzmir'deki hayvan nüfusu Türkiye'de en yüksek oran olarak açıklanmaktadır. Bu da kısırlaştırma rakamlarında İzmir'in diğer illere oranla geride kaldığı gibi yanlış bir algı yaratmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak başlattığımız 'Sahipsiz Köpek Popülasyonu Yönetimi Eylem Planı' ile en kısa sürede net rakamlar çıkacaktır. Eylem planı kapsamında kısırlaştırma, barınakların yerine bakımevlerinin sayısının çoğaltılması, iyileştirilmesi, yerinde bakım, sahiplendirme çalışmalarımız ivme kazanarak artacaktır. İzmir, sokakta yaşayan canların yanı sıra, toplum sağlığını korumak adına Türkiye'ye tek sağlık yaklaşımıyla örnek olmaya devam edecektir."