İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü ile elektrikli araç şarj altyapısını güçlendirecek bir projeyi uygulamaya başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) bünyesinde geliştirilen ve şehrin elektrikli araç şarj altyapısını güçlendirecek "PowerManagement" projesini kentte uygulamaya başladı. Avrupa şehirleriyle eş zamanlı olarak yürütülen pilot uygulama, kentin enerjisinin doğru ve verimli kullanılmasına ve istasyon sayısının artmasına katkı sağlayacak.
Sürdürülebilir ulaşım için çevreci projeleri teker teker hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (European Institute of Innovation and Technology, EIT) ile iş birliği yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, EIT Kentsel Hareketlilik (EIT Urban Mobility) ağı tarafından desteklenen ve şarj istasyonlarının şehir elektriğini en verimli şekilde kullanarak yayılmasını sağlayan "PowerManagement" proje konsorsiyumuna dahil oldu. Elektrikli araç sahiplerinin araçlarını verimli bir şekilde şarj etmelerini sağlamak için tasarlanmış dijital platformun pilot test çalışmaları tamamlandı. EIT tarafından kabul edilen proje kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 100 bin Euro hibe alarak aralarında Brüksel ve Çekya'dan kentler ile eş zamanlı olarak pilot test çalışmalarına başladı.
HAVAGAZI'NA 6 İSTASYON KURULDU
Proje kapsamında geliştirilen yazılımın İzmir kentinde pilot test çalışmalarında kullanılması için Tarihi Havagazı Fabrikası'nın otopark alanı içinde 6 hızlı şarj istasyonunun (AC tip) kurulumu tamamlandı. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda kurulan istasyonlar, ilk etapta belediyenin elektrikli hizmet aracı filosunun kullanımına açıldı. Test aşamasında olan proje geliştirilip yaygınlaştığında şarj istasyonlarına olan talebin en sağlıklı şekilde karşılanması hedefleniyor.
ELEKTRİK ŞEBEKESİ DAHA VERİMLİ KULLANILACAK
İzmir'de hayata geçirdikleri çevreci ulaşım politikaları doğrultusunda PowerManagement projesine dahil olduklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Şube Müdürü Demet Burçin Gezgin, "Elektrikli mobilite gelişen teknoloji ve fosil yakıtlardan uzaklaşma stratejilerinin de etkisiyle kentlerde mobilitenin en önemli odak noktasından biri olmuş durumda. Bizim de altyapımızı buna uyumlandırmamız gerekiyor. Bu altyapıyı sağlayabilmek amacıyla elektrikli şarj istasyonlarının önümüzdeki yıllarda daha yaygın olarak kentte yer alması gerektiğini düşündük. Bu süreci geliştirmek bize bir yön göstermesini sağlamak için EIT Urban Mobility'in 2022 - 2024 çağrıları kapsamında PowerManagement projesine dahil olduk. Yaklaşık 100 bin Euro'luk bir hibe aldık. Mevcut elektrik şebekesini, daha verimli nasıl kullanabiliriz, nasıl altyapı sağlayabiliriz sorularıyla bir proje başlattık. Bu kapsamda Çekya, Macaristan, İspanya, Belçika gibi ülkelerle beraber çalışıyoruz. Havagazı'nda başlatmış olduğumuz sistem, aynı zamanda Prag'da ve Brüksel'de de test edilen bir sistem. Bu çalışma bizim kent genelinde elektrikli şarj istasyonlarına dair yapacağımız sistemin başlangıcı. Bu süreçte biz neye ihtiyacımız olduğunu, nasıl düzenleme yapma zorunluluğumuz olduğunu gördük. Bir eylem planı oluşturarak kentimize hizmet edecek bir altyapının oluşması için çalışıyoruz" diye konuştu.
ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ŞEHİR ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLİYOR
Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nda Şehir Plancısı olarak görev yapan Uğur Yankaya ise, "Projenin amacı; kamu ve konut alanlarında elektrikli araç şarj istasyonlarını kontrol etmek için özel olarak tasarlanmış bir güç yönetim sistemini planlamak, devreye almak, izlemek ve değerlendirmek. Powermanagement, akıllı ve verimli bir elektrikli araç şarj platformu. Proje kapsamında akıllı bir güç yönetimi yazılımı geliştirildi. Yani aynı anda 4 veya daha fazla elektrikli araç parkı olan yerlerde şebekeye aşırı yüklenmenin önüne geçilerek şarj yönetiminin akıllı bir güç yönetimi yazılımı ile çözülmesi hedeflendi. Bu proje, mevcut gücü verimli bir şekilde yönetiyor. Bunu bir platform aracılığıyla elektrikli araç şarj cihazları bulunan park yerlerinin operatörlerine yönelik sürdürülebilir bir çözüm sağlamayı hedefliyor. Başka bir ifade ile trafoya binen yük yönetilmeye çalışılıyor. PowerManagement projesi, aracın gerçek güç ihtiyaçlarını dikkate alarak güç kısıtlamalarını yönetmeye yönelik bir çözümdür" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Yerel › İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü ile elektrikli araç şarj altyapısını güçlendirecek bir projeyi uygulamaya başladı - Son Dakika
Sultan II. Abdülhamid'in torununun düğününde "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Atatürk'e hakaret eden ve büyük tepki çeken eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen videoda Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle" diye beddua ettiği ve topluca "Amin" denildiği görüldü. Videoya sosyal medyada tepki yağdı. İYİ Parti lideri Akşener de tepki gösterdi.
Suudi Arabistan, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan adına Rumi Al-Qahtani isimli genç kız aday oldu. Genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise ''Özgürlük işareti'' olarak yorumlandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan ve canlı yayınlanan personel alımı kura çekiminde, ''Zafer Sunkur'' ismi iki kez üst üste çıktı. İsmi çeken görevlinin yaşadığı şaşkınlık dikkatlerden kaçmadı. Görevlinin, ''Zafer Sunkur'u okudum mu ben?'' dediği duyuldu.
Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağına dair bir paylaşım yaptı.
Hollanda'da erken genel seçimlerde zafer kazanan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Wilders, Altun için ''Feyza Altun bir kahramandır!'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın, Konyaspor'u 2-0 yendiği maçın 80. dakikasında oyuna giren Aboubakar ve Rachid Ghezzal taraftarlardan ıslık aldı.
İstanbul Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında iki kişinin ölümüne sebep olan 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Saldırıda ölen Yunus Emre Erzen'in babası, karşı taraftan, davadan vazgeçmek için 40 milyon lira, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu teklif edildiğini söyledi. Duruşma ise 10 Mayıs'a ertelendi.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in yaklaşık 48 kilometre güneyindeki Seguin kasabasında aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu. Aile üyelerinin ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?