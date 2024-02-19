İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü ile elektrikli araç şarj altyapısını güçlendirecek bir projeyi uygulamaya başladı

Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) bünyesinde geliştirilen ve şehrin elektrikli araç şarj altyapısını güçlendirecek "PowerManagement" projesini kentte uygulamaya başladı. Avrupa şehirleriyle eş zamanlı olarak yürütülen pilot uygulama, kentin enerjisinin doğru ve verimli kullanılmasına ve istasyon sayısının artmasına katkı sağlayacak.

Sürdürülebilir ulaşım için çevreci projeleri teker teker hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (European Institute of Innovation and Technology, EIT) ile iş birliği yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, EIT Kentsel Hareketlilik (EIT Urban Mobility) ağı tarafından desteklenen ve şarj istasyonlarının şehir elektriğini en verimli şekilde kullanarak yayılmasını sağlayan "PowerManagement" proje konsorsiyumuna dahil oldu. Elektrikli araç sahiplerinin araçlarını verimli bir şekilde şarj etmelerini sağlamak için tasarlanmış dijital platformun pilot test çalışmaları tamamlandı. EIT tarafından kabul edilen proje kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 100 bin Euro hibe alarak aralarında Brüksel ve Çekya'dan kentler ile eş zamanlı olarak pilot test çalışmalarına başladı.

HAVAGAZI'NA 6 İSTASYON KURULDU

Proje kapsamında geliştirilen yazılımın İzmir kentinde pilot test çalışmalarında kullanılması için Tarihi Havagazı Fabrikası'nın otopark alanı içinde 6 hızlı şarj istasyonunun (AC tip) kurulumu tamamlandı. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda kurulan istasyonlar, ilk etapta belediyenin elektrikli hizmet aracı filosunun kullanımına açıldı. Test aşamasında olan proje geliştirilip yaygınlaştığında şarj istasyonlarına olan talebin en sağlıklı şekilde karşılanması hedefleniyor.

ELEKTRİK ŞEBEKESİ DAHA VERİMLİ KULLANILACAK

İzmir'de hayata geçirdikleri çevreci ulaşım politikaları doğrultusunda PowerManagement projesine dahil olduklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Şube Müdürü Demet Burçin Gezgin, "Elektrikli mobilite gelişen teknoloji ve fosil yakıtlardan uzaklaşma stratejilerinin de etkisiyle kentlerde mobilitenin en önemli odak noktasından biri olmuş durumda. Bizim de altyapımızı buna uyumlandırmamız gerekiyor. Bu altyapıyı sağlayabilmek amacıyla elektrikli şarj istasyonlarının önümüzdeki yıllarda daha yaygın olarak kentte yer alması gerektiğini düşündük. Bu süreci geliştirmek bize bir yön göstermesini sağlamak için EIT Urban Mobility'in 2022 - 2024 çağrıları kapsamında PowerManagement projesine dahil olduk. Yaklaşık 100 bin Euro'luk bir hibe aldık. Mevcut elektrik şebekesini, daha verimli nasıl kullanabiliriz, nasıl altyapı sağlayabiliriz sorularıyla bir proje başlattık. Bu kapsamda Çekya, Macaristan, İspanya, Belçika gibi ülkelerle beraber çalışıyoruz. Havagazı'nda başlatmış olduğumuz sistem, aynı zamanda Prag'da ve Brüksel'de de test edilen bir sistem. Bu çalışma bizim kent genelinde elektrikli şarj istasyonlarına dair yapacağımız sistemin başlangıcı. Bu süreçte biz neye ihtiyacımız olduğunu, nasıl düzenleme yapma zorunluluğumuz olduğunu gördük. Bir eylem planı oluşturarak kentimize hizmet edecek bir altyapının oluşması için çalışıyoruz" diye konuştu.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ŞEHİR ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLİYOR

Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nda Şehir Plancısı olarak görev yapan Uğur Yankaya ise, "Projenin amacı; kamu ve konut alanlarında elektrikli araç şarj istasyonlarını kontrol etmek için özel olarak tasarlanmış bir güç yönetim sistemini planlamak, devreye almak, izlemek ve değerlendirmek. Powermanagement, akıllı ve verimli bir elektrikli araç şarj platformu. Proje kapsamında akıllı bir güç yönetimi yazılımı geliştirildi. Yani aynı anda 4 veya daha fazla elektrikli araç parkı olan yerlerde şebekeye aşırı yüklenmenin önüne geçilerek şarj yönetiminin akıllı bir güç yönetimi yazılımı ile çözülmesi hedeflendi. Bu proje, mevcut gücü verimli bir şekilde yönetiyor. Bunu bir platform aracılığıyla elektrikli araç şarj cihazları bulunan park yerlerinin operatörlerine yönelik sürdürülebilir bir çözüm sağlamayı hedefliyor. Başka bir ifade ile trafoya binen yük yönetilmeye çalışılıyor. PowerManagement projesi, aracın gerçek güç ihtiyaçlarını dikkate alarak güç kısıtlamalarını yönetmeye yönelik bir çözümdür" ifadelerini kullandı.