İzmir Büyükşehir Belediyesi Çalışanlarından Eylem

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel Sen arasında Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi konusunda anlaşma sağlanamaması nedeniyle Tüm Bel Sen üyesi çalışanlar bugün iş bıraktı, eylem yaparak taleplerini dile getirdi.

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Tüm Bel Sen üyesi çalışanlar, belediye yönetimi ile sendika arasında Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine eylemlerine devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde itibaren iş bırakan çalışanlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kültürpark'taki hizmet binası önünde toplanarak İzmir Sanat'taki başkanlık makamına yürüdü. İzmir Sanat önünde kurulan barikatları tekmeleyen memurlar, burada eylemlerine devam ederek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a seslendi. Belediye çalışanı memurlar buradaki eylemlerinin ardından ise CHP İzmir İl Başkanlığı binasına yürüyerek burada eylemlerini sürdürdü. Sendika yöneticileri, il binasında CHP İzmir il başkan yardımcılarıyla görüşerek taleplerini dile getirdi.

"Kararın geri alınmasını istiyoruz"

Görüşmenin ardından il binasının önünde bekleyen memurlara seslenen Tüm-Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cevdet Keleş, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, belediye emekçilerinin ekmeğine el koymuştur. Biz günlerdir bu kararın geri alınmasını istiyoruz. Ama İzmir'deki bütün belediye başkanları, emekçilerin sesine, ekmek mücadelesine, kulaklarını tıkamıştır. Ama nafile, duyacaklar. Başka çareleri yok. Biz bugün Cumhuriyet Halk Partisi il binasına geldik. İl başkanıyla görüşmek istedik. Ancak il başkanı burada yok. Kendisiyle telefonda görüştük" dedi.

Kararın geri çekilmemesi halinde daha büyük eylemler yapacaklarını telefonda görüştükleri İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na ilettiklerini söyleyen Keleş, "

"Elinizi ekmeğimizden çekin ve bir an önce toplu sözleşme masasını kurun. Haklarımızı alana kadar mücadele edeceğiz. İzmir belediyelerinde tüm sendikalar, tüm emekçiler birleşti. Tek vücut oldu. Hakkımızı hep beraber alacağız. Tüm sendikalarla mücadele ederek alacağız. Yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın emekçilerin birliği" dedi.