İzmir Büyükşehir Belediyesi Genç İzmir Konservatuvar Hazırlık Kursu'na katılan öğrenciler üniversiteyi kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genç İzmir Konservatuvar Hazırlık Kursu'na katılan öğrenciler üniversiteyi kazandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genç İzmir Konservatuvar Hazırlık Kursu\'na katılan öğrenciler üniversiteyi kazandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Genç İzmir Konservatuvar Hazırlık Kursu'na katılan öğrenciler Ege Akyürekli ile Bedirhan Tatar istedikleri üniversiteyi kazandı. İki genç, üniversite eğitimlerine DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nde devam edecek.

02.09.2024 09:11  Güncelleme: 09:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Genç İzmir Konservatuvar Hazırlık Kursu'na katılan öğrenciler Ege Akyürekli ile Bedirhan Tatar istedikleri üniversiteyi kazandı. İki genç, üniversite eğitimlerine DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nde devam edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, gençlerin gelişimini desteklemek ve sanat eğitiminde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla başlattığı Genç İzmir Konservatuvar Hazırlık Kursu, umutları yeşertti. Büyükşehir'in Örnekköy'deki Sosyal Projeler Yerleşkesi'nde açtığı ücretsiz kursa katılan Ege Akyürekli ile Bedirhan Tatar üniversiteli oldu. Ege Akyürekli Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Teknolojileri Bölümü'nü, Bedirhan Tatar ise Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümü'nü kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü bünyesinde açılan kursta eğitmen Dr. Mustafa Bayık'tan kulak ve şan eğitimi alarak özel yetenek sınavına hazırlanan öğrenciler istedikleri bölüme yerleşince büyük sevinç yaşadı.

"Bu kursa katıldım, kazandım"

İlk senesinde üniversiteye yerleşen Ege Akyürekli (17), "Çok mutluyum. Uzun ve yorucu bir süreçti. Üstümden bir yük kalktı. Bu kursu Genç İzmir'in sosyal medya hesabından görmüştüm. Başvurumu yaptım, sınava girdim ve sonrasında kursa başladım. Gerçekten çok yararı oldu bana. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu kursa katılmasaydım muhtemelen kazanamazdım. Zorlu ve çoğu kişinin elendiği bir sınavdı. İlk senemde girdim" diye konuştu.

"Aklımda olan bölüme yerleştim"

Çok istediği bir bölüme yerleşmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Bedirhan Tatar (19) "Lise son sınıfta müzik öğretmenim aracılığıyla bu kursu öğrendim. Derslerimiz çok keyifli geçti. Hocamızla çalıştığım için çok şanslıyım. İstediğim, aklımda olan bölüme yerleştim. Bu kurs olmasa belki yine istediğim bölümü kazanabilirdim ama bu kadar kolay olmazdı. Mustafa hocamız bizi sınavlara psikolojik olarak da hazırladı. Bu kursun duyulmasını çok istiyorum. Kursa katılacak arkadaşlar dersleri kaçırmasın. Bu bir disiplin işi çünkü" ifadelerini kullandı.

"Tarifi mümkün olmayan bir mutluluk duyuyorum"

Konservatuvar hazırlık kursu ile ilgili bilgi veren eğitmen Dr. Mustafa Bayık, "İzmir Büyükşehir Belediyesi her alanda olduğu gibi sanatta da gençlerimizi destekliyor. Konservatuvar hazırlığı çok meşakkatli bir şey. Ücretsiz olan bu kursumuzla gençlerimizin sanat alanında kendini geliştirmesi için uğraşıyoruz. Eğitimlere başladığımızdan beri 3 arkadaşımız konservatuvarlı oldu. Genç İzmir üzerinden duyuruya çıkıyoruz. Genelde 10 kişilik bir kontenjanımız oluyor. Şubat ayında sürecimiz başladı. Kursa müracaat edip başarılı olan gençlerimiz haftada 3 gün buraya geldi, piyanoyla derslerimizi gerçekleştirdik. Geçen dönem öğrencimiz Nurmina Türk Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Musikisi Temel Bilimler Bölümü'nü kazandı. İlk kazanan öğrencimizdi, şu an eğitimine devam ediyor. Bu yıl da Ege ve Bedirhan özel yetenek sınavlarını geçerek üniversiteli oldular. Benim için tarifi mümkün olmayan bir mutluluk. Hatta Berdirhan'ın sınavı kazandığının müjdesini ben verdim. Aileleri de sevinçten havaya uçtu. Sanat eğitimi çok özel bir eğitim. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu alanda gençlere ulaşmak için özel bir misyon edindi. Ben de eğitimci olarak buna aracılık ettiğim için çok mutlu ve gururluyum" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, izmir, Tatar, Ege, Sanat, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi Genç İzmir Konservatuvar Hazırlık Kursu'na katılan öğrenciler üniversiteyi kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:47 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı Emekli maaşları için yeni sistem önerisi AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi
09:04 Küresel kriz onları da vurdu 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde
08:29 Narin’in gözaltındaki amcasını Ankara’dan gelen özel ekip sorguluyor Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor
03:27 Komşusunun 5 yaşındaki kızını istismar etmeye çalışırken yakalandı Komşusunun 5 yaşındaki kızını istismar etmeye çalışırken yakalandı
21:09 Miami’de hayatını kaybeden Ahu Tuğba Türkiye’ye getirilecek mi İlk adım atıldı Miami'de hayatını kaybeden Ahu Tuğba Türkiye'ye getirilecek mi? İlk adım atıldı
18:13 Semih Güler, Tümer Metin’in eleştirilerine yanıt verdi Semih Güler, Tümer Metin'in eleştirilerine yanıt verdi
17:47 Gurme Vedat Milor trafik kazasında ölümden döndü: Emniyet kemeri takmasam benim için daha kötü olabilirdi Gurme Vedat Milor trafik kazasında ölümden döndü: Emniyet kemeri takmasam benim için daha kötü olabilirdi
16:58 Carlo Ancelotti, Arda Güler’in mevkisini değiştirdi Carlo Ancelotti, Arda Güler'in mevkisini değiştirdi
16:27 Diyarbakır’da kayıp kız çocuğu Narin’i arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kayıp kız çocuğu Narin'i arama çalışmaları sürüyor
16:16 Napoli’nin yeni transferi David Neres’e silahlı soygun şoku Napoli'nin yeni transferi David Neres'e silahlı soygun şoku
15:59 CHP lideri Özel: ’’Mustafa Kemal’in askerleriyiz’’ diyenleri hedefe koymaya kalkanları affetmeyeceğiz CHP lideri Özel: ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' diyenleri hedefe koymaya kalkanları affetmeyeceğiz
15:40 Kanser tedavisi gören hasta otomobilinde ölü bulundu Kanser tedavisi gören hasta otomobilinde ölü bulundu
15:33 Öldüğü iddialarına ünlü oyuncu İlyas Salman’dan kapak gibi yanıt Öldüğü iddialarına ünlü oyuncu İlyas Salman'dan kapak gibi yanıt
15:32 Galatasaraylı Mauro Icardi’nin sakatlık durumu açıklandı Galatasaraylı Mauro Icardi'nin sakatlık durumu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 10:08:23. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Genç İzmir Konservatuvar Hazırlık Kursu'na katılan öğrenciler üniversiteyi kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement