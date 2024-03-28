İzmir Büyükşehir Belediyesi, Zeki Müren\'in Heykelini Dikti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sanat güneşi Zeki Müren'in anısını yaşatmak için Kültürpark'taki manolya ağacının altına heykelini dikti. Yapımı tamamlanan heykeli ziyaret eden Başkan Tunç Soyer, Zeki Müren ile İzmir arasında güçlü bir bağ olduğunu belirterek, "Bu şehir Anadolu'nun, Türkiye'nin nasıl öncüsüyse Zeki Müren de aslında sanat güneşi olma kimliğinin bir ileri adımını hep İzmir'de atmış" diye konuştu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, TRT İzmir Televizyonu'nun Kültürpark'taki stüdyolarında kendisi için düzenlenen tören sırasında geçirdiği kalp kriziyle 28 yıl önce hayata gözlerini yuman Türk müziğinin sanat güneşi Zeki Müren'in anısını yaşatmak için heykelini dikti. Kaskatlı Havuz ile İsmet İnönü Sanat Merkezi arasında manolya ağacının altında yer alan heykeli ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Zeki Müren ile İzmir arasında güçlü bir bağ olduğunu düşünüyorum. Bu şehir Anadolu'nun, Türkiye'nin nasıl öncüsüyse Zeki Müren de aslında sanat güneşi olma kimliğinin bir ileri adımını hep İzmir'de atmış" dedi.
"ONUN SONSUZLUĞA KADAR YAŞAMASINI DİLİYORUZ"
İzmir Fuarı'nın Zeki Müren için önemine değinen Başkan Tunç Soyer, "Çocukluğumdan hatırlıyorum. Fuara ailelerimizle geldiğimizde sahneye Zeki Müren'in çıkması heyecanla beklenirdi. Hangi kıyafetle acaba çıkacak diye merak edilirdi. Çok öncü bir insandı. Bu toplum ileriye evriliyorsa sadece siyasetçilerin maharetinden değil özellikle sanatçıların maharetinden. Toplumun duygularını, düşüncelerini belirleyen, onları başka bir zenginlikle buluşturan sanatçıların büyük payı var bunda. Zeki Müren'in de biz hissetmesek de hepimizin hayatında çok derin izler bırakmış olduğunu biliyorum. Onu yaşatacak olmak, ölümsüzlüğüne bir nebze olsun katkı vermek hepimiz için gurur vesilesi. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak İzmir'in cenneti Kültürpark'ta onun sonsuzluğa kadar yaşamasını diliyoruz" ifadelerini kullandı. Zeki Müren'in yeğeni Özlem Güner ise, "O bir efsaneydi, herkesin sanat güneşi ama benim canım, kanım dayımdı. Onun çok güzel sesi yanında çok güzel bir kalbi vardı" dedi. Şair Nuran Bozdere de Zeki Müren için yazdığı şiiri okudu.
HEYKELİN ÖZELLİKLERİ
Zeki Müren Heykeli'nin tasarımını İzmir Büyükşehir Belediyesi Plastik Sanatlar Şefliği personeli heykeltıraş Yücel Tonguç Sercan yaptı. Modelajı ve büst kalıp işlemleri Tarihi Bıçakçıhan'da oluşturulan heykel atölyesinde yapıldı. Heykel, Zeki Müren'in büstü ile sanat hayatına gönderme yapan simgelerden oluşan özel kaideden meydana geliyor. Büstün arka kısmına Müren'in "Sanat Güneşi" unvanına gönderme yapılan bir detay da uygulandı.
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