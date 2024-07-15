İzmir Çeşme\'deki Orman Yangınında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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(İZMİR) – İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Yangına ve son duruma ilişkin bilgi veren Vali Elban, "Yangın tamamen söndürüldükten sonra üç vatandaşımızın hayatını kaybettiğini tespit ettik. Yangına sebebiyet veren 4 kişi jandarmamız tarafından gözaltına alındı" dedi.

İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın meydana geldi.

Yangına havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından yangın 14.30'da kontrol altına alındı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangının, bölgedeki bir evde yapılan tadilat çalışması kaynaklı olduğu ifade edilirken yangından kaçmaya çalışan 3 kişi ormanlık alanda hayatını kaybetti.

Yangında hayatını kaybeden 3 kişinin yörede yaşayan Hilmi Coşkunöz (40), Mesut Coşkunöz (38) ve Mine Elmas (35) olduğu belirlendi.

Elban: "4 kişi gözaltına alındı"

Yangın bölgesine gelen İzmir Valisi Süleyman Elban, bölgede incelemelerde bulunup görevlilerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından açıklama yapan Vali Elban, şunları söyledi:

"Bugün saat 12.00 civarında Çeşme ilçemiz Alaçatı Ovacık mevkiinde orman yangınımız başlıyor. Bir vatandaşımız bahçede çalışma yaparken otluk alana bir ateş sıçrıyor ve bölgenin çok rüzgarlı olması nedeniyle çok hızlı bir şekilde yayılmaya başlıyor. Çok süratli bir şekilde 4 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz, dozer, itfaiye, jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerimizle alanda hızlıca müdahale edildi. Yangın saat 14.30 itibariyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Bu sırada yangının tehdit edebileceği yerleşim yeri olarak iki yerleşke vardı. Biri sol tarafımızdaki iki büyük yazlık site. Hızlıca yangının oraya ulaşmaması için tedbir alındı ve tahliye edildi. Diğer taraftan da hemen yanımızda olan bölgede 4 evde 8 vatandaşımız yaşamını sürdürüyor. Hepsi de evlerinden çıkmışlardı zaten. Jandarmamız ve diğer ekiplerimiz 5 vatandaşımızı hızlıca tahliye ettiler ama ekiplerimiz oraya ulaştığında üç vatandaşımız evlerini terk etmiş ve araziye kaçmışlardı. Ekiplerimiz aramasına ve takip etmesine rağmen sahada ne tarafa gittiklerini diğer vatandaşlarımız da bilmedikleri için kendilerine maalesef ulaşılamadı. Yangın tamamen söndürüldükten sonra üç vatandaşımızın hayatını kaybettiğini tespit ettik."

Vali Elban, yangına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltıların da yapıldığını belirterek, "Çalışma yapan ve yangına sebebiyet veren 4 kişi jandarmamız tarafından gözaltına alındı" dedi.

Naaşlar kaldırıldı

Bölgede yangının tamamen söndürülmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri yangında hayatını kaybeden vatandaşların naaşlarına ulaştı. Savcının incelemesinin ardından naaşlar adli tıpa gönderildi.