İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Vali Elban, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu - Son Dakika
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İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Vali Elban, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu

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İzmir\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nda Vali Elban, Atatürk Anıtı\'na çelenk sundu
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İzmir\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nda Vali Elban, Atatürk Anıtı\'na çelenk sundu
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İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Sağanak altında gerçekleşen törende Vali Süleyman Elban, Korgeneral Zorlu Topaloğlu ve İZBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız çelenk sundu.

(İZMİR) - İzmir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi.

Törene, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı temsilen İZBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, il protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Sağanak altında gerçekleşen törende, Vali Elban, Korgeneral Topaloğlu ve İZBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Yıldız tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 29 Ekim Perşembe günü saat 10.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama ve geçit töreni gerçekleştirilecek. Kutlamaların akşam bölümünde ise saat 17.00'de Konak Atatürk Meydanı'nda Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı Bandosu tarafından 103. Yıl Konseri verilecek. Saat 20.30'da Hükümet Konağı önünden başlayacak fener alayı, Cumhuriyet Meydanı'ndan geçerek Gündoğdu Meydanı'nda sona erecek. Cumhuriyet Meydanı'nda havai fişek gösterileri düzenlenecek. Kutlamalar, saat 21.00'de Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilecek Cumhuriyet Bayramı 103. Yıl Konseri ile sona erecek.

Kaynak: ANKA
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