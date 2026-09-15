İzmir\'de 39. Ahilik Haftası kutlandı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen törende, teknolojik dönüşüme ayak uydururken ahilik kültürünün temsil ettiği ahlak, dürüstlük ve dayanışma değerlerinin korunması gerektiğini belirterek, "Eğer ahlakınız, erdemleriniz, iyiliğiniz ve insanlığınız yoksa yaptıklarınızın herhangi bir ülkeye veya millete iyilik getirmesi mümkün değildir" dedi.

İzmir'de 39. Ahilik Haftası kapsamında şed kuşatma töreni düzenlendi, geleneksel meslekler tanıtıldı, halk oyunları ve aşık atışması gösterileri gerçekleştirildi.

Konak Atatürk Meydanı'nda düzenlenen programa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Valisi Süleyman Elban, Konak Kaymakamı Ediz Sürücü, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, milletvekilleri, siyasi parti ve kamu kurumlarının temsilcileri ile esnaf, sanatkarlar ve vatandaşlar katıldı.

39.Ahilik Haftası kutlamaları İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun geleneksel zeybek ve halk oyunları gösterisiyle başladı. Ahilik geleneğini temsilen kunduracılık, demircilik, terzilik gibi meslekler performans sanatçıları tarafından sembolize edildi. Anadolu sözlü kültürünün yaşatıldığı geleneksel aşık atışması, aşıklar Ali Rıza Ezgi ve Mehmet Divanoğlu tarafından sahnelendi.

"ÇAĞIN TEKNOLOJİSİNE AYAK UYDURALIM AMA DEĞERLERİMİZİ KAYBETMEYELİM"

Ahilik Haftası töreninde konuşan Başkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, şunları kaydetti:

"2026 yılındayız. Teknoloji hızla değişiyor. Biz de sanayimizde, tarımımızda, yaşamımızda dönüşümden bahsediyoruz. Bu dönüşüme ayak uydurmanın zorunlu ve kaçınılmaz olduğunu söylüyoruz. Bunun bilincinde olduğumuzu söylüyoruz. Ama bir taraftan da bu değişim ve dönüşüm teknolojide, ticarette olurken; acaba beraberinde değerlerimizi de kaybeder miyiz diye düşünüyoruz. Millet olarak bunları konuşmamız gerekiyor. Çağın teknolojisine ayak uyduralım ama değerlerimizi kaybetmeden bunu yapalım. O değerlerin en önemli temsilcilerinden biri, 800 yıl önce bu topraklarda yaşamış Ahi Evran-ı Veli'dir. Yaşamı boyunca sahip olduğu ilkeleri yalnızca kendisi hayata geçirmekle kalmamış, aynı zamanda bu ilkelerin bir öğreti olarak esnafa yayılması gerektiğini savunmuştur. Ahi Evran-ı Veli'nin öncülük ettiği ve öğretilerini yaşatan Ahilik Haftası'nın da bu vesileyle, bu çerçevede ele alınması gerektiğini düşünüyorum."

"BU NASİHATLER BENCE BİZİM EN ZENGİN MİRASLARIMIZDIR"

Ahilik geleneğinin ve Anadolu öğretisinin önemine de değinen Tugay, şöyle devam etti:

"Bizler, kendi çocukluğumuzda, gençliğimizde, mahallemizin esnafının bize hissettirdiği güvenin ne kadar değerli olduğunu bilerek büyüdük. Ahilik o güven kaybedilmesin diye ustadan çırağa aktarılan bir öğretidir. Ahi Evran-ı Veli'nin felsefesi hırsızlıktan, haramdan, kötü sözden ve yalandan uzak durmayı öğretmiş. Çıraklarınızla çalışırken onlara sadece meslek eğitimi vermeyeceksiniz; aynı zamanda ahlakı, dürüstlüğü ve vatan sevgisini de aşılayacaksınız demiş. Yüzyıllardır Anadolu'da Yunus Emre'ler, Mevlana'lar, Hacı Bektaş-ı Veli'ler ile beraber Ahi Evran-ı Veli, bize pek çok şeyi nasihat etti ve miras bıraktı. Sofra adabından su içmeye, konuşmaya, giyinmeye, yürümeye, alışveriş yapmaya, misafirliğe, oturmaya kadar pek çok şeyi öğrettiler ve en önemlisi iyi ahlakın yanında cömertliği, dayanışmayı, paylaşmayı, zor olanın, darda olanın yanında olmayı nasihat ettiler. Bu nasihatler bence bizim en zengin miraslarımızdır. Bu vatanı Türk milletine toprak yapan bu güzel insanların ruhlarının huzur bulmasını ve emanetlerinin güvende olduklarını hissetmelerini istiyorsak bunlara sonuna kadar sahip çıkmamız lazım. Teknoloji iyidir, medeniyet iyidir, gelişmişlik iyidir, yapay zeka iyidir. Ama eğer ahlakınız, erdemleriniz, iyiliğiniz, insanlığınız yoksa bunların herhangi bir ülkeye, herhangi bir millete iyilik getirmesinin imkanı yoktur."

VALİ ELBAN: AHİLİĞE SIKI SIKIYA SAHİP ÇIKTIĞIMIZDA ESNAFLIK TEŞKİLATI DAĞILMAYACAK

Ahilik geleneğinin öğretilerinin önemine değinen İzmir Valisi Süleyman Elban, "Osmanlı İmparatorluğu'nda da Cumhuriyet kurulduğunda da hem ekonomide hem ticarette hem aile hayatında hem toplum hayatında, adalette, her türlü sistemde merkezde yine esnaf teşkilatı yer aldı. Biz Ahilik kültürüne sıkı sıkıya sağlam bir şekilde sahip çıktığımız zaman bu esnaflık teşkilatı dağılmayacak ve bu teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin iyi bir ustaya, ahlaklı bir ustaya, işini bilen bir esnafa her zaman ihtiyaç duyacak. Sadece biz çağı doğru okuyup dönüşeceğiz, o kadar" dedi.

MUTLU: ANNENİN ÇOCUKLARINI EMANET ETTİĞİ ESNAFIMIZIN GÜNÜ KUTLU OLSUN

Esnaf teşkilatının Ahilik Haftası'nı kutlayan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Yüzyıllardır ahilik geleneğini esnafımızın devam ettirdiğini görmek bizi gururlandırıyor. İzmir'in en fazla esnafının olduğu ilçe Konak diyebiliriz. Bir annenin çocuklarını emanet ettiği, yuvasının anahtarını bıraktığı kıymetli esnaflarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyorum. Birlikte omuz omuza çalışmalar yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.

İESOB BAŞKANI ATA: AHİLİĞİN GELENEKLERİ ESKİMEYECEKTİR

Ahilik geleneğini anlatan İESOB Başkanı Yalçın Ata şunları söyledi:

"Bugün yüzyıllardır yaşayan bir değeri kutluyoruz. Kepengin sesi, üretimin, alın terinin, bir mahallenin yeniden uyanışının sesidir. Kepenk açıldığında mahalle uyanır, umut şehre yayılır. Bir usta tezgahının başına geçer, bir çırak geleceğini öğrenmeye başlar. Bir aile için rızık kapısı açılır, ülke ekonomisi canlanır. Ahilik bu seste gizlidir. Bu ses sekiz asırdır susmadı. Ahilik, kanundan önce vicdanı harekete geçiren bir sistem oldu. Bugün karşımızda dijitalleşme, yapay zeka var. Yapay zeka üretimden ticarete kadar her alanda büyük bir dönüşüm başlatıyor. Bazı meslekler dönüşüyor, bazı meslekler yok oluyor. Hepimiz için tehlike çanları çalıyor. Biz, yapay zekayı doğru kullanarak esnafın rekabet gücünü artırmalıyız. Hiçbir teknoloji, ustalığın, esnaflığın yerine geçemez. Teknoloji geliştikçe insanın ustalığı daha kıymetli hale gelecektir. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin ahiliğin gelenekleri eskimeyecektir. Bugün ahilik geçmişte kalmış bir teşkilat değildir; geleceği inşa edecek insanların karakteridir."

İLİN AHİSİ KÖRÜKLÜ ÇİZME USTASI HASAN HÜSEYİN ÖTER

Kutlamalar kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlenen İlin Ahisi, İlin Esnafı ve İlin Çırağı için Şed Kuşatma Töreni gerçekleştirildi. Başkan Tugay, İlin Çırağı seçilen Bornova Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi, motosiklet tamirciliği alanında eğitim gören Sümeyye Arslan'a şedini giydirdi. İlin Ahisi seçilen, körüklü çizme üretimi alanında faaliyet gösteren Hasan Hüseyin Öter'e şedini Vali Süleyman Elban giydirdi. İlin Kalfası seçilen, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi ve bilgisayarlı makine imalatı dalında eğitim gören Kerem Harputlu da şedini aldı.