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İzmir'de El Halıları Sergisi

İzmir\'de El Halıları Sergisi

İzmir Ticaret Odası'nda 25-29 Kasım'da el dokuması halı ve kilim sergisi düzenlenecek.

21.11.2024 13:52
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İzmir Ticaret Odası ve İzmir Halıcılar ve Yer Döşemecileri Derneği, Anadolu'nun en eşsiz el sanatlarından ata kültür mirası el dokuması üretimi halılar ile Batı Anadolu menşeli el halısı ve kilimlerinin yer aldığı geniş bir koleksiyonu sanatseverlerle buluşturacak. Prof. Dr. Orhan Cem Aktepe ve Dr. Edi Levi'nin koleksiyonundan oluşan sergi 25-29 Kasım tarihleri arasında İzmir Ticaret Odası Sergi Salonu'nda düzenlenecek.

İzmir'in kültürel ve tarihi mirasını korumak için çalışmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, " Çanakkale'den Balıkesir'e Uşak ve Denizli'den Muğla ve Antalya'ya kadar tüm Batı Anadolu'da el emeği göz nuru ile üretilen eserleri özel bir sergide buluşturma fikri bizleri heyecanlandırdı. El dokuma halı ve kilimler sadece birer sanat eseri değil, aynı zamanda Anadolu'nun kültürel mirasının önemli taşıyıcıları. Bu anlamda sergimizin bu değerli geleneği gelecek nesillere tanıtılması ve aktarılması açısından büyük bir fırsat sunacağına inanıyorum." dedi.

İki tıp doktorunun girişimi

Böyle bir serginin İzmir'de hayata geçmesinin önemine dikkat çeken İzmir Halıcılar ve Yer Döşemecileri Derneği Başkanı, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Abdullah Naci Ölçen, "Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mikrobiyolog Prof. Dr. Orhan Cem Aktepe ve Detroit Wayne State Hastanesi'nden emekli Dr.Edi Levi derneğimizin kapısı çalıp, yıllardır sabırla biriktirdikleri en nadide Anadolu El Halısı ve Kilimlerini özel bir sergide teşhir etmek istediklerini söylediler. Ata Kültür mirasımız el halılarını ve kilimlerini koleksiyonculara, sanatseverlere, bu işe gönül vermiş meslektaşlarımıza ve halka daha yakından tanıtmak istiyorlardı. Tıp doktoru ve öğretim görevlisi olmalarına rağmen mesleğimize duydukları aşırı ilgi ve sevgi, bizleri bir hayli heyecanlandırdı, değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Ölçen: "Geleneğimizi devm ettirmeli ve korumalıyız"

Ölçen sözlerini şöyle sürdürdü: "Her ne kadar azalsa da geçmiş zamanlardaki aynı titizlik, aşk ve büyük bir ustalıkla dokunmakta olan el emeği göz nuru Batı Anadolu el halıları ve kilimleri, çok zengin motifleri ve renkleri ile adeta tarihi bir kültürün ilmek ilmek halıya nakşedilmiş tablosudur. Bu zengin geleneği devam ettirmeli ve korumalıyız. Yok olmaya yüz tutmuş Ata kültür mirasımız el halıcılığı mesleğimize sahip çıkma gayreti için İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mahmut Özgener'e teşekkür ediyoruz."

Batı Anadolu El Halıları Sergisi'nin açılış töreni 25 Kasım 2024 saat 15.00'de gerçekleşecek. 25-29 Kasım 2024 tarihleri arasında İzmir Ticaret Odası Sergi Salonu'nda düzenlenecek sergi 1 hafta boyunca ziyaretçilere açık olacak. Sergide, 100 yıllık halılar sergileneceği gibi, 2 asırlık çok özel koleksiyon parçaları da yer alacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de El Halıları Sergisi - Son Dakika

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