İzmir'de Emek ve Demokrasi Güçleri Bileşenleri, Tunceli ve Ovacık Belediyelerine Kayyum Atamalarını Protesto Etti - Son Dakika
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İzmir'de Emek ve Demokrasi Güçleri Bileşenleri, Tunceli ve Ovacık Belediyelerine Kayyum Atamalarını Protesto Etti

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İzmir'de Emek ve Demokrasi Güçleri bileşenleri İçişleri Bakanlığı’nca, haklarındaki terör soruşturması gerekçesiyle hapis cezası verilen DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına tepki gösterdi.

23.11.2024 19:32  Güncelleme: 19:40
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(İZMİR) - İzmir'de Emek ve Demokrasi Güçleri bileşenleri İçişleri Bakanlığı'nca, haklarındaki terör soruşturması gerekçesiyle hapis cezası verilen DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Konak ilçesindeki Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri bileşenleri "Kayyum darbedir, halk iradesi gasp edilemez" ve "İrademe dokunma, kayyuma geçit yok" yazılı pankartlar açarak "Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek", "Faşizme karşı omuz omuza", "Her yer Dersim her yer direniş" sloganları attı.

" Türkiye'de demokrasiyi savunan herkese yapılmış bir saldırı"

Emek ve Demokrasi Güçleri bileşenleri adına KESK İzmir Dönem Sözcüsü Nafiz Ceylan tarafından okunan basın açıklamasında ise "Bugün burada, halkın iradesine yapılan sistematik müdahalelere, belediyelere atanan kayyum uygulamalarına ve demokrasiye vurulan darbeye karşı sesimizi yükseltmek için toplandık. Ovacık ve Dersim belediyeleri, halkın sandıkta kullandığı irade doğrultusunda seçilmiş başkanlar tarafından yönetilmesi gerekirken, bir kez daha antidemokratik kayyum uygulamalarıyla karşı karşıya kalmıştır. Halkın iradesine rağmen atanan kayyumlar, demokratik siyaseti ve yerel yönetim hakkını gasp etmektedir. Bu, sadece bölge halkına değil, Türkiye'de demokrasiyi savunan herkese yapılmış bir saldırıdır" denildi.

"Demokrasi ve halk iradesi için susmayacağız"

Kayyum politikaları ile yerel yönetimlerde halkın söz, yetki ve karar hakkının yok sayılarak katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik anlayışının ortadan kaldırıldığının ifade edildiği açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Demokratik değerleri savunan bizler, halkın iradesinin hiçe sayılmasını kabul etmiyoruz. Seçilmişlerin yerine atanmışların geçirilmesi, hukuk ve demokrasi ilkeleriyle bağdaşmadığı gibi, toplumsal barışa da zarar vermektedir. Bizler İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri olarak bir kez daha vurguluyoruz: Kayyum uygulamaları derhal sona erdirilmelidir. Halkın seçilmiş temsilcileri görevlerine iade edilmelidir. Türkiye'nin her köşesinde demokrasi, barış ve adalet sağlanmalıdır. Buradan iktidara ve tüm yetkililere sesleniyoruz: Halkın iradesine müdahale ederek hiçbir meşruiyet kazanamazsınız. Demokrasi, sadece sandıkta değil, her alanda halkın iradesine saygı duymayı gerektirir. Tüm Türkiye halklarını bu hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı mücadeleye davet ediyoruz. Demokrasi ve halk iradesi için susmayacağız, mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Kayyumlara hayır. Halk iradesi kazanacak."

Kısa süreli arbede

Öte yandan basın açıklamasının ardından bir grubun yürüyüş yapmak istemesi üzerine emniyet güçleri ile grup arasında  kısa süreli arbede yaşandı. DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın'ın araya girmesiyle gergin ortam yatışırken grup Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinden ÖSYM binası önüne yürüyerek eylemlerini sonlandırdı.

İzmir\'de Emek ve Demokrasi Güçleri Bileşenleri, Tunceli ve Ovacık Belediyelerine Kayyum Atamalarını Protesto Etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Emek ve Demokrasi Güçleri Bileşenleri, Tunceli ve Ovacık Belediyelerine Kayyum Atamalarını Protesto Etti - Son Dakika

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