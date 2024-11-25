İzmir\'de Kadınlar, Şiddete Karşı Kendini Savunmayı Öğreniyor

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(İZMİR)- Son yıllarda gittikçe artan kadına şiddete karşı İzmir'de kadınlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Temel Savunma Atölyesi'nde kendilerini savunmayı öğreniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nün Karşıyaka Örnekköy'deki yerleşkesinde başlatılan Temel Savunma Atölyesi'nde kadınlar şiddete karşı savunma yöntemlerini öğreniyor.

Atölyeye katılan kadınlara hem teorik hem de uygulamalı eğitim veren Krav Maga eğitmeni Çiğdem Ergüz, "minimum güç maksimum etki" prensibiyle temel savunma yöntemlerini gösterdiklerini belirterek "Hep şöyle bir kanı vardır; işte benim gücüm yok, kasım yok, erkekle baş edemem. Nasıl yapabilirim? Vesaire. Olası bir saldırı durumunda minimum güç, maksimum etki prensibiyle biz hareket ediyoruz. Ekstra bir güce, ekstra bir kol kasına vesaireye ihtiyacımız yok. Saldırganın hassas noktalarını bilip teknikleri doğru uyguladıktan sonra kendimize en azından kaçacak zamanı yaratmak. Bizim amacımız hiçbir zaman dövüşmek, indirmek, vurmak, kırmak değil. Sadece kendimize kaçacak zamanı yaratmak ya da güvenli bir alana sığınabilmek" dedi.

"Eğitim alan kadınlarımızdan korkabilirler"

Ergüz, sözlerinin devamında ise " Türkiye'de son zamanlarda kadına karşı şiddet haberlerini çok fazla duymaya başladığımızdan ister istemez biz kadınlar tedirgin olmaya başladık. Aslında İzmir gibi çok güvenli bir yerde bile korkuyoruz. O yüzden biz her şeyden önce bu özgüveni veriyoruz öğrencilerimize. O özgüvenle birlikte teknikleri; bileklerden yakalanma, boyunlara saldırı. Olası işte yerdeki düşüşler vesaire. Aslında simülatif bir eğitim veriyoruz. Olası doğabilecek saldırı pozisyonlarına göre savunma tekniklerini öğretiyoruz. Kadınlar kendini çok güzel savunabilir. Kendini savunamaz diye bir algı var ise bence eğitim alan kadınlarımızdan korkabilirler. Bir hareket bir hayat kurtarır. Yakalayacağınız iki saniyelik bir boşluk. Gerçekten hayatınızı kurtarıyor ya da ağır yaralanmalardan kendinizi savunabilmiş oluyorsunuz. O yüzden araştırsınlar, kendilerine yakın yerlerde eğitimi alsınlar. Şiddetsiz bir hayat istiyoruz ama ne yazık ki bu mümkün değil.Sadece kadınlar için söylemiyorum ama şiddetin toteline karşıyız. ve bir şekilde bir noktada savunmayı öğrenmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Sokakta yürürken güvende hissetmiyorum kendimi"

Atölyede Krav Maga öğrenmeye başlayan Zuhal Güden, savunma eğitiminin elzem bir ihtiyaç olduğunu belirterek "Bilmiyorum belki dünyanın çok daha standartları yüksek bir ülkesinde yaşıyor olsaydım farklı bir tercihte bulunur muydum? Ama bu bizim ülkemizde maalesef kadına şiddetin artması, yasaların itibarsızlaştırılması gibi nedenlerle artık sokakta yürürken çok güvende hissetmiyorum kendimi. Umarım gerçekten köklü bir değişim olur. Shakespeare'in bir hikayesinde geçen bir söz var; dünyadaki bütün kadınlar bilir ki kadına dünyada merhamet yoktur. Bunun ilk okuduğumda o kadar şaşırdım ki umarım dünya hani bir anda olmaz ama kendi ülkem adına, iyi adımlar atılır, iyi birileri gelir, sistem biraz değişir. Kadınlar ölmesin, çocuklar ölmesin" dedi.

"Kendimi koruyabileceğime inancım tam"

Kurs sayesinde kendini koruyabileceğine inancının arttığını da dile getiren Güden, "Herhangi birinin yüzüne hamle yapacağını hayal ettiğimde, tasarladığımda kendimi koruyabileceğime inancım tam. Çünkü ilerleme kaydettiğimi hissediyorum. Öz güven açısından bu anlamda. Psikolojik olarak kendinizi daha daha yürekli hissediyorsunuz. Daha emin hissediyorsunuz kendinizden" diye konuştu.

"Korkuyla yaşıyorduk"

Armağan Özbay isimli kursiyer ise "Artık gündüz bile sokakta böyle ıssız yerlerde bile artık tedirgin tedirgin dolaşıyorduk. Hani yanımda benim tek küçük çocuğum var. Hep korkuyorum hani karşımdaki insan acaba saldırır mı diye. Hep bu korkuyla yaşıyorduk. Biz de böyle belediyenin bu hizmetini duyunca hemen gelmeye karar verdik" dedi. Özbay ayrıca Temel Savunma Atölyesi'nin kendisine özgüven sağladığını belirtti.