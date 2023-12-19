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İzmir'de Meslek Fabrikası projesi kapsamında pastacı çırağı kursu tamamlandı - Son Dakika
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İzmir'de Meslek Fabrikası projesi kapsamında pastacı çırağı kursu tamamlandı

İzmir'in Selçuk ilçesinde, Meslek Fabrikası projesi kapsamında düzenlenen pastacı çırağı kursu başarıyla tamamlandı. Kursiyerler sertifikalarını aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü, Efes Selçuk Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen kurs, 14 kursiyerin katılımıyla sona erdi.

İzmir\'de Meslek Fabrikası projesi kapsamında pastacı çırağı kursu tamamlandı
19.12.2023 - 12:27,
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İzmir'in Selçuk ilçesinde, Meslek Fabrikası projesi kapsamında ilk kez düzenlenen pastacı çırağı kursunu başarıyla bitiren kursiyerler sertifikalarını aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü, Efes Selçuk Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile hayata geçen Meslek Fabrikası kurslarından biri olan pastacı çırağı kursu tamamlandı. Kentteki iş gücü potansiyelini eğitimlerle arttırmak, nitelikli insan kaynağı oluşturmak için hayata geçen proje kapsamında kurs, yoğun ilgi gördü. Toplamda 124 saat süren kursun sona ermesinin ardından, Deppo Efes'te düzenlenen sertifika töreninde 14 kursiyer sertifikalarını aldı. Törene; İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanı Anıl Kaçar, Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı ve İlçe Halk Eğitim Müdürü Hamdi Bozkurt katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Eğitmeni Aysun Kandemir, kursiyerlerin istekli olduklarını belirterek, "Selçuklu kursiyerlerimizle çok keyifli bir eğitim geçirdik. Bu kurslar istihdama da katkı sağlıyor. Daha önce bunun sonuçlarını gördük. İzmir Meslek Fabrikası kurslarına katılımın artmasını diliyorum" dedi.

Kursiyerlerden Fatma Doğan da, Selçuk Efes Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Üyesi olarak üretimin içinde olduğunu; ancak pastacı çırağı kursu sayesinde üretirken özgüvenlerini geliştirdiklerini belirtti.

Gizem Salık Yavuz ise bu tür kursların devam etmesini istediklerini belirterek, "Kurs uzun saatler sürmesine rağmen zaman su gibi akıp geçti. Bildiğimiz bazı bilgilerin yanı sıra yeni püf noktaları öğrendik. Bu kursların devamlılığını istiyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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