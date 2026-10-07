İzmir'de Tugay'ın AK Parti'ye geçiş iddiası üzerine meydanlarda polis önlemi alındı

İzmir'de Tugay'ın AK Parti'ye geçiş iddiası üzerine meydanlarda polis önlemi alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddiaları üzerine siyasi parti ve STK'ların buluşma çağrılarıyla kent merkezinde polis önlem aldı. Cumhuriyet ve Konak Atatürk meydanlarının çevresi bariyerlerle kapatıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddiaların ardından, AK Parti Genel Merkezi yanındaki AK Parti Kongre Merkezi'ne gitti.
İZMİR'DE ALARMA GEÇİLDİ
Tugay'ın AK Parti'ye gçeceğinin dile getirilmesinin ardından kentte hareketlilik yaşandı, çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları, kent merkezinde buluşma ve basın açıklaması çağrıları yaptı. Polis ekipleri, kent merkezindeki Cumhuriyet ve Konak Atatürk meydanları ile çevresinde güvenlik önlemi aldı.
MEYDANLAR BARİYERLERLE ÇEVRİLDİ
Meydanların çevresine polis bariyerleri yerleştirilirken, bölgedeki önlemlerin artırıldığı görüldü.
Kaynak: ANKA
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