İzmir'de Tugay'ın AK Parti'ye geçiş iddiası üzerine meydanlarda polis önlemi alındı - Son Dakika
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İzmir'de Tugay'ın AK Parti'ye geçiş iddiası üzerine meydanlarda polis önlemi alındı

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddiaları üzerine siyasi parti ve STK'ların buluşma çağrılarıyla kent merkezinde polis önlem aldı. Cumhuriyet ve Konak Atatürk meydanlarının çevresi bariyerlerle kapatıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddiaların ardından, AK Parti Genel Merkezi yanındaki AK Parti Kongre Merkezi'ne gitti. 

İZMİR'DE ALARMA GEÇİLDİ

Tugay'ın AK Parti'ye gçeceğinin dile getirilmesinin ardından kentte hareketlilik yaşandı, çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları, kent merkezinde buluşma ve basın açıklaması çağrıları yaptı. Polis ekipleri, kent merkezindeki Cumhuriyet ve Konak Atatürk meydanları ile çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İzmir'de Tugay'ın AK Parti'ye geçiş iddiası üzerine meydanlarda polis önlemi alındı

MEYDANLAR BARİYERLERLE ÇEVRİLDİ

Meydanların çevresine polis bariyerleri yerleştirilirken, bölgedeki önlemlerin artırıldığı görüldü.

İzmir'de Tugay'ın AK Parti'ye geçiş iddiası üzerine meydanlarda polis önlemi alındıİzmir'de Tugay'ın AK Parti'ye geçiş iddiası üzerine meydanlarda polis önlemi alındı
İzmir'de Tugay'ın AK Parti'ye geçiş iddiası üzerine meydanlarda polis önlemi alındı
Kaynak: ANKA
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Orhan Bolat Orhan Bolat:
    Neden böyle şeyler yapıyor lar. İstifa et cemil bu kadar masrafa değmezsin ilk aday yapınca yüzünden belliydi. Seninle yol yürünmeyeceği 0 0 Yanıtla
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