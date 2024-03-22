İzmir'deki kazada 1'i çocuk 3 yaralı - Son Dakika
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İzmir'deki kazada 1'i çocuk 3 yaralı

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İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza sonucunda hafif ticari araç takla atarken, kazayı gören sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazaya sebebiyet veren sürücü gözaltına alındı. Kazanın ardından trafik tek şeritten verildi ve soruşturma devam ediyor.

22.03.2024 03:14
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İzmir'deki kazada 1'i çocuk 3 yaralı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen ve 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza dün saat 21.30 sıralarında Yeşildere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karabağlar istikametinden Bornova yönüne sol şeritte seyir halinde olan D.Y. yönetimindeki 35 BFF 412 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil bu esnada sağ şeritte seyir halinde olan A.İ. idaresindeki 35 BKS 080 plakalı hafif ticari otomobile çarptı. hafif ticari araç yolun sağ tarafındaki beton bariyere çarparak takla atarken, kazayı gören sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen polis yolda güvenlik önlemini sağlarken, hafif ticari aracın içerisinde bulunan A.A. ve kimliği belirlenemeyen bir kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya sebebiyet verdiği suçlamasıyla otomobil sürücüsü D.Y. ise gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle caddede aksayan trafik tek şeritten verildi. Araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir\'deki kazada 1\'i çocuk 3 yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'deki kazada 1'i çocuk 3 yaralı - Son Dakika

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