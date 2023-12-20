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İzmir Ekonomi Üniversitesi, girişimcilere fırsat sunuyor

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin yürütücülüğünde başlayan 'Create In İzmir' projesi, girişimcileri ünlü firmalarla buluşturmayı hedefliyor. Proje kapsamında başvurular alınmaya başlandı ve 2023 yılına kadar devam edecek. İzmir ve çevre illerdeki girişimcilerin projelerine destek sağlanacak ve nitelikli projelerin keşfedilmesi amaçlanıyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi, girişimcilere fırsat sunuyor
20.12.2023 - 10:21,
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Proje ve fikirlerini ünlü firmaların temsilcilerine sunarak hayal ettikleri kariyer hedefine ulaşmak isteyen girişimcilere, yeni fırsat doğdu. İzmir Ekonomi Üniversitesinin (İEÜ) yürütücülüğünde başlayan ve Ege Bölgesinde faaliyet gösteren 270 markayı, ortak bir 'dijital havuzda' girişimcilerle buluşturmayı amaçlayan 'Create In İzmir' projesinde, başvurular alınmaya başladı.

Projeleriyle fark oluşturacağına inanan girişimciler, yaş sınırlaması olmadan 31 Aralık 2023 tarihine kadar www.createinizmir.com adresindeki formu doldurarak başvuruda bulunabilecek. İzmir, Manisa, Afyon, Uşak, Kütahya, Aydın, Denizli ve Muğla'daki girişimcilerin başvuru yapabileceği proje sayesinde, keşfedilmeyi bekleyen birçok nitelikli projeye ulaşılması hedefleniyor.

'Create In İzmir' projesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi KREA tarafından, Avrupa Komisyonu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteği sonucu 2.3 milyon Euroluk bütçeyle hayata geçiriliyor. 2025 yılının nisan ayına kadar sürecek projeye; İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), İzmir Vakfı ve Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) de katkı sağladı.

Türkiye genelindeki 100'ü aşkın proje arasından seçilen 'Create In İzmir', kısa sürede Ege'yi içine alan dev bir çalışmaya dönüştü. Tasarım, oyun geliştirme, yazılım, televizyon ve sinema gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren 10 bini aşkın firma tek tek incelendi ve ilk etapta Egeli 270 firmanın girişimcilerle buluşması için harekete geçildi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi KREA Müdürü Dr. Sevay İpek Aydın, Ege'deki girişimcilere Create In İzmir'e başvuru yapma çağrısında bulundu. Dr. Aydın, "Bizlere başvuruda bulunan projeleri titizlikle inceledikten sonra Create In İzmir'e dahil olanları belirleyeceğiz. Girişimcilerimize, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren başarılı firmalarla kolaylıkla buluşabilme fırsatı sağlayacağız. Bunun yanı sıra girişimcilerimize çeşitli eğitimlerden yararlanma imkanı da sunacağız. Örneğin; bir üniversite öğrencimiz ya da yeni mezunumuz, üniversitedeki bitirme projesiyle bile kendisine yeni bir kapı açabilir. Diyelim ki, çok iyi olduğuna inandığınız bir fikriniz var; ama bunu hayata geçirmek için destek almanız gerekiyor. İşte böyle olduğunu düşünüyorsanız, bize mutlaka başvurmalısınız. Kurumsal şirketlerin kreatif dönüşüm süreçleri için de farklı hizmetlerimiz hazırlanıyor. Bir şeyi yeniden daha iyi kılmak için tasarımın dokunduğu sektörler, çok daha güçlü olacak. Kreatif endüstiler, imalat ve turizm sektörüne daha da fazla güç katacak" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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