19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı İzmir\'de Kutlandı

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, İzmir'in ilçelerinde de coşkuyla kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının 105. yıl dönümü, yurt genelinde olduğu gibi İzmir'in ilçelerinde de coşkuyla kutlandı. Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bayram nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği (SGDD) ile birlikte Buca'daki Gürçeşme Yerleşkesi'nde çocuklar için şenlik düzenledi. Alana gelen çocuklar açık alan atölyeleri ve etkinlikler ile keyifli bir gün geçirdi. Sosis balon katlama, yüz boyama, bez kalem kutusu boyama, Çarkı Çevir Hakkını Bil, Kuklalar Canlanıyor Masal Anlatımı, Peçekuça Çocuklar ile Beden Ritmi Atölyesi, Kostümlerle Birlikte İnteraktif Hikaye Anlatımı ve Canlandırması, İnteraktif Clown Show atölyeleri büyük ilgi gördü. Şişme oyun parkında doyasıya eğlenen çocuklar jonglör gösterisini soluksuz izledi. Ayrıca sahne gösterileri de çocuklara keyifli anlar yaşattı. Sihirbaz ve pantomim ile Ada Gösteri Topluluğu, Bubble Show ve Şubadap gösterileri çok sevildi.

Aliağa'da 19 Mayıs etkinliklerle kutlandı

Kutlamaların bir diğer adresi Aliağa'ydı. Aliağa Cumhuriyet Meydanı'nda Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özlem Günay Karataş'ın Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan kutlama programı Aliağa Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinliklerle devam etti. Kutlama programında, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özlem Günay Karataş, "Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta milli duygular içerisinde Samsun'da attığı ilk adım Türk Milletinin bağımsızlığını kazanmada ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yolunda atılmış en önemli adımdır" dedi.

Karataş'ın konuşmasının ardından Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim yarışması ile Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen gençlik koşusunda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve gençliğin Ata'ya cevabı okundu. Öğrenci grupları tarafından gerçekleştirilen vals, karate, güreş, halk oyunları ile lise karma öğrenci gruplarının final gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı. Coşku içinde kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.

Programa; Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet İmir, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Ömür Avcı, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Can Gökgöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özlem Günay Karataş, belediye meclis üyeleri, gaziler, askeri erkan, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

105. yılın coşkusu tüm Bayraklı'yı sardı

Bayraklı'da ise kutlamalar coşku dolu geçti. Bayraklı Belediyesi, 19 Mayıs heyecanını tüm kente yaymak için meydan ve caddeleri Türk bayrakları ile donattı. Kutlama programı kapsamında; meşaleler, marşlar, dev Türk ve Atatürk bayrakları eşliğinde Manavkuyu'daki Değirmen Kafe'den başlayıp, Mansuroğlu'ndaki 100. Yıl Matematik ve Zeka Oyunları Parkı'nda sona eren 'Bağımsızlık Korteji' gerçekleştirildi. Etkinliğe Bayraklı Belediyesi Başkan Vekili İpek Kul, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, ilçe yönetimi, gençlik ve kadın kolları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Bayraklı Belediyesi sporcuları ile 7'den 70'e yüzlerce Bayraklılı katıldı. Korteje ilçe sakinleri de evlerinin balkonlarından, arabalarından alkışlar ve Türk bayraklarıyla destek verdi. Yürüyüşün ardından park içinde devam eden etkinlikte Bayraklı Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri sundu. Gençler gece boyunca DJ performans eşliğinde doyasıya eğlendi.

Kutlama programında konuşan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Kurtuluşun ve milli mücadelenin ilk adımlarının atıldığı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğimizin teminatı gençlerimize armağanı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yılını Bayraklı'da hafta boyunca süren etkinliklerle kutladık. Bu anlamlı günde 'Bağımsızlık Korteji' ile Bayraklı'da tek yumruk olduk. Önümüzdeki yıllarda milli bayramlardaki coşkumuzu daha da büyüteceğiz. En güzel bayramları Bayraklı'da kutlayacağız" şeklinde konuştu.

Menemen'de 19 Mayıs gururu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Menemen'de de tören ve etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören ve etkinliklere katılarak gençlerin ve vatandaşların bayramını kutlayan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadeleyi başlattığı Samsun'a çıkışını gençlere ithaf ederek, Türk gençliğine duyduğu inancı göstermiştir. Bütün ümidinin gençlikte olduğunu söylemesi de bu inancının neticesidir. Samsun'da yanan meşale, milletimizin hiçbir esarete boyun eğmeyeceğinin en net göstergesidir. Bu nedenle başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu vatan uğruna şehit düşen, gazi olan tüm ecdadımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz" diye konuştu. - İZMİR