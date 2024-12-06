İzmir Körfezi İçin Dip Tarama Çalışmaları Başlatıldı

Yerel

Temiz Körfez için dev adım

Başkan Tugay Körfez'de tarama çalışmalarını başlattı

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir Körfezi'nde sirkülasyonu sağlayarak, denizin temizlenmesinde önemli rol oynayacak dip tarama çalışmalarına başladı. Peynircioğlu Deresi ve Körfez'in kuzey aksını kapsayan bölgede ilk etapta 700 bin metreküp dip çamurunun taranacağı çalışmanın startını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay verdi. Bostanlı'dan Körfez'e açılarak tarama gemisinin bulunduğu bölgeye giden Tugay, "İki tarama gemisi ve çıkan çamuru taşıyan 6 tane gemi ile temizlik çalışmalarımız devam edecek. Bu çalışma Körfez'de sirkülasyonu sağlayacak. Bakanlığın yapması gereken bir iş ama önemli değil. Körfez bizim körfezimiz. Tüm birimlerimizle Körfez temizlenene kadar durmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Körfezi'ndeki kirlilik sorununa neşter vurmak için çalışmalarını hızlandırdı. İzmir Körfez Çalıştayı'nın ardından uzmanlar, akademisyenler ve bürokratların Körfez'in temizlenmesi ve korunmasına yönelik çeşitli görüşlerini değerlendiren İZSU Genel Müdürlüğü diğer yandan da ilgili bakanlıklardan alınan izinlerin ardından harekete geçti ve Körfez'de tarama çalışmalarına başladı. Körfez'e açılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan'dan ve kurum yetkililerinden bilgi aldı. İlk etapta Peynircioğlu Deresi'nde yaklaşık 100 bin m, Çiğli kısmında ise yaklaşık 600 bin m olmak üzere toplam 700 bin metreküp tarama yapılacak İZSU Genel Müdürlüğü bu çalışmaları 440 milyon liralık yatırımla gerçekleştirecek.

"Körfez bizim Körfezimiz"

Uzun zamandır İzmir'in konuştuğu Körfez kirliliği konusunda "Temizlik seferberliğine başladıklarını dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Körfez'in dip temizliğine ihtiyacı var. Suyun temizlenmesi için dipten bir temizlik gerek. Çok uzun süre derelerden Körfez'e gelen atıklarla boğuşuyoruz. Çamur da, çöp de geliyor. İzmir tarihi boyunca Körfez'de biriken unsurlar bunlar. Bu da Körfez'in temizlenmesine engel oluyor. Bugün Peynircioğlu Deresi'nin körfezle buluştuğu noktada dip temizliği gerçekleştiriyoruz. İlerleyen günlerde diğer kısımlarda akıntı olması için çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Bugün çalışmaya başlayan gemimiz için dün akşamüstü saatlerinde İzmir Liman Başkanlığı'ndan izin çıktı. Bugün saat 09.00 itibariyle de çalışmalarımızı başlattık. İki tarama gemisi ve 6 tane de çıkan çamuru taşıyan gemi ile temizlik çalışmalarımız devam edecek. Bu çalışma Körfez'de sirkülasyon sağlayacak. Alg patlamasının da önüne geçecek. Bu yaptığımız çalışmalar aslında Bakanlığın yapmış olması gereken bir işti. Ama önemli değil. Bakanlık bu durumu görmüyorsa bizim yapacağımız bir şey yok. Körfez bizim körfezimiz. Tüm birimlerimizle Körfez temizlenene kadar durmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. İlk hedefimiz Körfezde alg patlamasının ve kokunun olmaması" dedi.

"Tüm yaptığımız çalışmalar Körfez'e katkı sağlayacak"

Körfez temizlik çalışmalarına etki edecek birçok projeyi de hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Dr. Tugay, "Çiğli 4. Faz çalışmalarımız devam ediyor. Nisan ayında tamamlayacağız. Bununla da yetinmeyip 5. fazı da gerçekleştireceğiz. Yeni ihalelerle yağmur ve kanal ayrıştırma çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu sene içerisinde en zor ilk 41 kilometrelik yağmur suyu ayrıştırmalarımızı kent merkezinde gerçekleştireceğiz. Tüm yaptığımız çalışmalarla Körfez'e büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bizim için bu konu üzerinde en çok çalıştığımız konu. Özellikle İzmirli vatandaşlarımız bu çabaya destek vermeli. Yağmur suyu mazgallarının temiz tutulması gerek. Derelerin kirletilmemesi gerek. Körfezi temiz tutma görevi her İzmirliye aittir. Bu hassasiyeti tüm vatandaşlarımızdan bekliyorum. Körfez bizim onurumuz, gözbebeğimiz. Çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Sürecin işleyişi

Çalışmalar iki etapta yürütülecek. İlk 180 günde ise acil olarak Peynircioğlu Deresi'nde yaklaşık 100 bin m, Çiğli kısmında yaklaşık 600 bin m olmak üzere toplam 700 bin metreküp tarama yapılacak. 700 bin metreküp tarama çalışmasının maliyeti ise 440 milyon lira olacak. Bununla beraber geriye kalan ikinci etapta 1 milyon 800 bin metreküp dip çamurunun taranması için ise 2025 yılında ihaleye çıkılacak. Böylelikle İZSU Genel Müdürlüğü İzmir Körfezi'nde 2 milyon 500 bin metreküplük dip taraması gerçekleştirecek.

Körfez ve dere ağzı tarama çalışmaları, Körfez'deki su kalitesini artıracak ve 20 cm derinliklere inen körfezin karasallaşan noktalarındaki dip tarama malzemesinin alınması ile körfezin akıntı hızı ve kirliliği azalacak.