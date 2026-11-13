İzmir Meclisi'nde Basmane Çukuru'nun Lozan'la kıyaslandığı iddiası tartışma yarattı - Son Dakika
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İzmir Meclisi'nde Basmane Çukuru'nun Lozan'la kıyaslandığı iddiası tartışma yarattı

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İzmir Meclisi\'nde Basmane Çukuru\'nun Lozan\'la kıyaslandığı iddiası tartışma yarattı
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İzmir Meclisi\'nde Basmane Çukuru\'nun Lozan\'la kıyaslandığı iddiası tartışma yarattı
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İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Yeni Partili Altan İnanç, AK Partili Hakan Yıldız'ın Basmane Çukuru'nu Lozan'la kıyasladığını iddia etti; iki parti arasında tartışma çıktı. Yıldız İnanç'ı manipülasyonla suçlayıp özür istedi, İnanç mikrofonunun kapatılmasına tepki gösterdi.

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin dilek ve temenni bölümünde söz alan Yeni Parti Meclis Üyesi Altan İnanç ile AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız arasında, İnanç'ın Yıldız'ın konuşma sırasında 'Basmane Çukuru' konusunu Lozan Antlaşması ile kıyasladığını iddia etmesi üzerine iki parti arasında tartışma yaşandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı olağan ikinci oturumunda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, kent gündeminde olan 'Basmane Çukuru' konusunda yaptığı sunum sırasında kullandığı "Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti hepimizin bir değeri. Lozan'ı da bir kuruluş senedi olarak görürüz. Ama bugün, bugünün gençleri olarak ya da bugünün yaşayanları olarak 100 yıl önceki anlaşmayı yorumlarken 'Ya adalar bizde olsun' diye bakıyoruz değil mi? Ama buna bir değiştirme ya da o gün imza koyanların üzerinde bir negatif bir düşünceye giriyor muyuz? Hayır. O günün şartları, o günün koşulları, o günün bakışları onu gerektirdiğini düşünüyoruz. 97 yılında imzalanan, 99'da imzalanan, 2009'da imzalanan, 2014'te imzalanan niyet protokolleri, protokoller, anlaşmalar... Bütün bunlarla birlikte ortaya koyduğunuzda bir sorun çözmek adına adım atıyoruz hep birlikte. Bakınız doğru zeminde doğru işleri tartışmamız lazım. Bu nedenle Meclisi bilgilendirmek istedik" sözleri tartışmalara neden oldu. Tartışma sırasında AK Partili Yıldız'ın Yeni Partili İnanç'ın konuşma süresini geçtiğini söylemesi ikili arasında gerginliği daha da arttırdı.

Oturumun Dilek ve Temenniler bölümünde Yeni Partili Altan İnanç'ın "Bugün Grup Başkanvekili bugün yaptığı konuşmasında Lozan ile Basmane Çukuru'nu kıyasladığının farkına varmadı" ifadelerine tepki gösteren AK Partili Hakan Yıldız, İnanç'ın manipülasyon yaptığını belirterek, "Manipülasyon yapıyorsunuz, size yakışmıyor. Siz benden özür dilemelisiniz. Ben neyi örnek verdiğimi gayet iyi biliyorum" şeklinde konuştu.

AK Partili Yıldız'ın tepkili cümlelerine yanıt veren Yeni Partili Altan İnanç ise mikrofonunun kapatılmasının antidemokratik bir hamle olduğunu söyleyerek, "Ben nezaketsizlik yapmam. Benim mikrofonum kapatıldı. Kimseye saygısızlık yapmadım. Hiçbir konuşmacının, meclis üyesinin mikrofonunun kapatılmasını kabul edemem. Bu antidemokratik bir tavırdır. Arkadaşlarımın bu kadar sinirlenmesini anlamıyorum" dedi.

Tartışma AK Partili Meclis Başkanvekili Kevser Burçin Sevil'in Altan İnanç'a son sözlerini söylemesi için süre vermesiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA
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