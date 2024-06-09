Kurban Bayramı'na Az Bir Süre Kala İzmir Otogarı'nda Bayram Hareketliliği Artıyor - Son Dakika
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Yerel

Kurban Bayramı'na Az Bir Süre Kala İzmir Otogarı'nda Bayram Hareketliliği Artıyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İzmir Otogarı'nda yoğunluk ciddi manada arttı. Otogardaki hareketlilik dikkat çekerken, otobüs biletleri şimdiden tükendi. Firmalar ek seferler düzenleyerek vatandaşların taleplerini karşılamaya çalışıyor. Fiyatlar da artış gösterdi.

09.06.2024 11:04
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Kurban Bayramı'na az bir süre kala İzmir Otogarı'nda bayram hareketliliği artarken, otobüs biletleri şimdiden tükendi. Günde bine yakın araç otogardan çıkış yaparken, ek seferlerle vatandaşların talepleri karşılanmaya çalışılacak.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İzmir Otogarı'nda da yoğunluk ciddi manada arttı. Otogardaki hareketlilik dikkat çekerken, firmalar artan taleplere yetişmeye çalışıyor. İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden günde bine yakın otobüs diğer şehirlere gitmek için çıkış yaparken, bayram için biletler şimdiden tükendi.

Firmalar ek seferler düzenliyor

Firma yetkililerinden Mustafa Sıriş (54), yüzde 100 doluluğa ulaştıklarını, ilave seferler düzenlediklerini söyledi. Okulların kapanmasına az kalması ve Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluğun arttığını ifade eden Sıriş, bilet bulamayan vatandaşların otogara gelebileceğini, kimi zaman iptaller nedeniyle boşlukların oluştuğunu söyledi.

Uzun mesafelere ilave seferlerin açıldığını aktaran bir başka firma yetkilisi Mevlüt Çakmak da (54), kısa mesafelere ise günübirlik ek seferler düzenlediklerini, yoğunluğa göre 15 dakikada bir sefer planlandığını ifade etti. Araç konusunda sıkıntı olmadığını dile getiren Çakmak, vatandaşların sadece internetten bilet bakmaması gerektiğini, otogardan da yardımcı olunabileceğini sözlerine ekledi.

Fiyatlar arttı: İzmir- İstanbul arası bin 120 TL oldu

Bayram yoğunluğundan dolayı zor bilet bulduğunu ifade eden ve İzmir'den Batman'a giden Muzaffer Demir (38), yer bulmanın kolay olmadığını söyledi. Dönüşte de yer bulamadığını anlatan Demir, özel araçlarıyla tekrar İzmir'e geleceğini belirtti.

İnternetten bileti kolay bulduğunu aktaran ve Belçika'da yaşayan Selen Yılmaz da, yoğunluğun böyle zamanlarda normal olduğunu söyledi. Dönüş biletini de ayarladığını ifade eden Yılmaz, uçak biletlerinde de yoğunluk olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, İzmir-İstanbul arası biletler bin 120 TL'den, İzmir- Antalya arası 683 TL'den, İzmir- Ankara arası 735 TL'den, İzmir- Bursa arası 500 TL'den, İzmir- Van arası ise 2 bin 200 TL'den satılıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kurban Bayramı'na Az Bir Süre Kala İzmir Otogarı'nda Bayram Hareketliliği Artıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurban Bayramı'na Az Bir Süre Kala İzmir Otogarı'nda Bayram Hareketliliği Artıyor - Son Dakika
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