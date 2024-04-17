İzmir Selçuk, yaz sezonuna hazır

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Türkiye'nin önemli turizm kentlerinden biri olan ve her yıl yerli-yabancı binlerce kişinin ziyaretçi akınına uğrayan İzmir Selçuk'ta, yaz sezonu hazırlıkları tamamlandı. Belediye ekipleri, tüm cadde, sokak ve tarihi alanlarda titiz bir çalışma yürüterek kenti sezona hazırlıyor.

İzmir'in Selçuk ilçesi, Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinden biri olarak her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi, Artemis Tapınağı, Şirince, İsabey Cami gibi tarihi yapılarla ünlü olan kent, ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Selçuk Belediyesi ekipleri de, ilçeyi turizm sezonuna hazırlıyor. Temiz ve huzurlu bir ortam için hummalı bir çalışma başlatan ekipler, tüm cadde ve sokaklardaki çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Birleşmiş Milletler tarafından geçtiğimiz yılı "2023 Dünyanın En İyi Turizm Köyü" seçilen Şirince'deki çalışmalarını da bitiren ekipler, ilçede yol bakım ve düzenleme çalışmaları da yaptı.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, hazırlıklara ilişkin şunları söyledi:

"Turizm Haftasını kutladığımız bu günlerde, Efes Selçuk olarak kentin tüm hazırlıklarını tamamladık. Temizlik, yol bakımı ve düzenleme çalışmalarımızı titizlikle yürüttük. Kentimizi ziyaret edecek olan misafirlerimizi temiz ve huzurlu bir ortamda ağırlamaya hazırız. Efes Selçuk, her mevsim güzellikleriyle büyüleyen bir kent. Bu yaz sezonunda da misafirlerimizin burada baharın ve yazın keyfini çıkaracaklarına ve ilham bulacaklarına inanıyoruz." - İZMİR