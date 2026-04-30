İzmir Yamanlar'da 'Çöp Tesisi' Tartışması... Tugay'dan Ak Parti'ye: Yine Çöp Üzerinden Siyaset Yapıyorlar

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Yamanlar'da çöp tesisi yapılmasına ilişkin tartışmalar üzerinen AK Parti İzmir milletvekillere tepki göstererek, "Siyaset yapıyorlar. Yine yapmamaları gereken bir konuda siyaset yapıyorlar, çöp üzerinden siyaset yapıyorlar. İzmir'in sorunlu bir şehir olmasından mutluluk duymayın" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 0lıvtech - 12. Zeytin, Zeytinyağı, Süt ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı açılışının ardından gazetecilerin kent gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

"Bize engel çıkarmaya çalışsalar da devam edeceğiz"

Temeli 2022'de atılan Buca Metrosu'nda çalışmaların ödemeler nedeniyle durduğu iddialarına yanıt veren Tugay, şunları söyledi:

"Buca Metrosu çok büyük bir proje. Metro tüneli açılması değil sadece, trenlerin alınması gibi işler var. Bunların sadece bir etabıyla ilgili bir kredi anlaşması yapılmıştı. Diğer etaplarla ilgili ön anlaşmalar yaptık. Bu daha önce anlaşması yapılmış olan kredinin bir dilimi askıya alındı. Bir süredir bu sorunu yaşıyoruz ama bu inşaatın durmasına sebep olmadı. Biz kendi imkanlarımızla ödemeler yapmaya devam ettik. Ancak bu çok büyük bir proje. Mutlaka finans desteği lazım. Diğer etaplarla ilgili bekletilen krediler var. Bunları çözmemiz lazım. Ancak inşaat durmadı. Planlandığı şekilde gidiyor iş. Biz firma temsilcileriyle görüşüyoruz. Onlara, projenin İzmir için bizim için çok önemli bir proje olduğunu söylüyoruz. Bu durmayacak bitireceğiz. Bize engel çıkarmaya çalışsalar da devam edeceğiz."

"Tamamlayan başka tesisler de yapmamız lazım"

Yamanlar'da çöp tesisi yapılmasına ilişkin tartışmalara da değinen Tugay, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'nın "Ruhsat 2012'de alındı, tesis yapılmadı" eleştirilerine şu yanıtı verdi:

"Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve üst düzey bürokratlarımızla yaptığımız görüşmeden sonra ki bunların birinde Atilla Kaya da vardı, şunu konuştuk: İzmir'in sadece bugün için değil 20-30 yıl sonrasını da düşünerek bir çöp master planına ihtiyacımız var. Bu çerçevede çöpü azaltmak, ayrıştırıp bir kısmını geri dönüştürmekle ilgili çalışma yürütüyoruz ancak çağdaş çöp bertaraf tekniği yakarak bertaraf etmektir. Tamamını demiyorum, geri dönüştürebildiklerimizi dönüştürebilelim, dönüştüremediklerimizi yakarak bertaraf edelim. Türkiye'de birkaç yerde var. Bunun birini İzmir'e yapalım dedik ancak bunu tamamlayan başka tesisler de yapmamız lazım."

"O vergileri, İzmir'in sorunlarını çözümüne harcayacaksınız"

Yamanlar'a bir tesis yaparsanız her şey bitecek gibi bir durum değil. Siyaset yapıyorlar. Yine yapmamaları gereken bir konuda siyaset yapıyorlar, çöp üzerinden siyaset yapıyorlar. Aslında hayal ettikleri şey şu; yani İzmir'de çöpün bertarafıyla ilgili bir çözümsüz noktaya gitsin iş, ondan sonra bunu büyük sevinçle karşılayacaklar. 'Burada çöp sorun' diyerek bunun üzerinden siyaset yapacaklar. İzmir'in sorunlu bir şehir olmasından mutluluk duymayın. Buranın milletvekillerisiniz İzmir'in üçüncü dönem seçilen milletvekilleri var. Bu millet sizi niye seçti. Buradan topladığınız vergileri, dünya kadar topladığınız verginin yüzde 3'ünü bize yatırım olarak getiriyorsunuz. O vergileri, İzmir'in hak ettiği şekilde İzmir'in sorunlarını çözümüne harcayacaksınız. Ben kimsenin cebinden para çıkarmasını istemiyorum, herhangi bir AK Partili cebinden İzmir'e para versin demiyorum. İzmir'den aldığınız parayı İzmir'e yatırım olarak kullanacaksınız.

"Hiçbirinizin buna bir gram katkısı yok"

'Cemil Tugay kendi işini yapmıyor da kendi işini bize yıkmaya çalışıyor' diyorlar. Ben sizden bizim işimizi istemiyorum, biz işimizi yapıyoruz zaten. Benim istediğim kendi işinizi yapmanız. 2. Çevre yolu Ulaştırma Bakanlığının işi bizim işimiz değil ki. Körfez yetki olarak tamamen İzBB'nin dışında olan, en başta Çevre, Ulaştırma, Tarım bakanlıkları yetkisinde olan alan. Yetki istedik bize verin yetkiyi dedik onu da vermediler. En ufacık hareketimizde onu da yapamazsınız bunu da yapamazsınız diye engelliyorsunuz. İzmir tarihinde bu kadar kısa sürede bu kadar fazla alt yapı harcaması yapılmamıştır. Bu kadar kısa sürede bu kadar fazla altyapı çalışması yapılmamıştır. Bunları biz yapıyoruz. Hiçbirinizin buna bir gram katkısı yok. Bizim yağmur suyu ayrıştırma çalışması yaptığımız sokaklara gidiyorlar, biraz yağmur yağınca buralarda yol bozuk deyip bunun üzerinden siyaset yapıyorlar. Kusura bakmasınlar ama bu siyasetin fakirliğidir. İnsanların fakirliğinden daha fakir görünüyorsunuz. O insanları o hale siz getirdiniz. Yalan söyleyerek, çarpıtarak bu işler olmaz.

"11 tane yer önerdik biz, hiçbirini kabul etmediler"

Biz çöpte de aynı şeyi yaşadık. 11 tane yer önerdik biz, hiçbirini kabul etmediler. 'Yamanlar olur' diyorlar. Ben özellikle şu ilçe bu ilçe diye bir seçim yapmıyorum. Ancak Yamanlar'da 620 metre rakımlı bir seviyeden bahsediyoruz. Oraya çıkana kadar kamyonlar kilometrelerce döne dolaşa bir yol çıkıyor. Konum olarak ağır tonajlı araçların kolay çıkıp inebildiği bir yer değil. Ben oraya da bir tesis yapabiliriz diye düşünüyorum ama o tesis İzmir'in yükünü taşıyacak bir tesis olmamalı. Böyle yaparsak kendimizi başka bir sorun içerisinde bulacağız. Zaten bir tesis kurtarmıyor İzmir'i. Onun için 3 tesis yapalım dedik. Yazışmalar sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu konuda hiçbir şey yapmıyor diyen taş olur. Ancak kafalarında sadece yamanlara yapmak var. Yamanlara tesis yapmakla ilgili bu saplantılarını ben anlayamadım. Şehrin bütün yükünü yamanlara yıkamayız böyle bir şey olmaz. İzmir'in kötülüğünden medet ummasınlar. Milletten korkmadığınız utanmadığınız beli bari Allah'tan korkunuz olsun. Senelerdir o makamlarda o koltuklarda İzmirlilerin vergisiyle parasıyla saltanat sürüyorsunuz. Yeter artık."