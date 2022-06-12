İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Leyla Hanım" Belgeselini İzledi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Leyla Hanım" Belgeselini İzledi

12.06.2022 11:57
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Leyla Hanım" Belgeselini İzledi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’nde, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile birlikte, Türkiye’de tek dereceli seçimle seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın yaşamını konu alan “Leyla Hanım” belgeselini izledi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile birlikte, Türkiye'de tek dereceli seçimle seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan'ın yaşamını konu alan "Leyla Hanım" belgeselini izledi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye'de tek dereceli seçimle seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan'ın yaşamını konu alan "Leyla Hanım" filminin yarışacağı 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali için Safranbolu'ya gitti. Başkan Hürriyet, "Leyla Hanım" belgesel filminin özel gösteriminden önce Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi ziyaret etti.

Başkan Hürriyet, daha sonra Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve "Leyla Hanım" filmi yönetmeni İlke İşisağ, oyuncular Devrim Nas ve Anıl Taşezen ile birlikte belgesel filmi izledi.

TÜRKİYE'DE TEK DERECELİ SEÇİMLE SEÇİLEN İLK KADIN BELEDİYE BAŞKANI

"Leyla Hanım" belgesel filmi, 1968 yılında İzmit Belediye Başkanı olarak göreve başlayan ve 1971 yılında geçirdiği trafik kazasında, üç meclis üyesi yol arkadaşı ile birlikte hayatını kaybeden Leyla Atakan'ın hayatını konu alıyor.

YORUMLAR
500
Nikomedia Kazıları İzmit Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı'ndan Görkemli Tanıtım Nikomedia Kazıları İzmit Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı'ndan Görkemli Tanıtım
Kaynak: ANKA

Fatma Kaplan Hürriyet, Hürriyet, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 'Leyla Hanım' Belgeselini İzledi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 12:02:12. #1.12#
SON DAKİKA: İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Leyla Hanım" Belgeselini İzledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement