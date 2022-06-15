İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi'nden Farkındalık: "Bayat Ekmekleri Çöpe Atmıyoruz, Değerlendiriyoruz"

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi ortaklığında "Atmıyoruz, değerlendiriyoruz" sloganıyla hayata geçirilen Bayat Ekmekle Tutumlu Tarifler kitabının lansmanı yapıldı. Kitap dağıtımı ve bayat ekmekle yapılan yemeklerin tadımının yapıldığı programda ekmek israfına dikkat çekildi.

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi ortaklığıyla ekmek israfını önlemek adına hayata geçirilen Bayat Ekmekle Tutumlu Tarifler kitabının lansmanı Balkan Dernekleri Yerleşkesi'nde yapıldı. İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi ile 102 Kadın 102 Bakış projesinde yer alan kadınların katkılarıyla hazırlanan kitapta bayat ekmekle yapılabilecek 41 adet tarif yer alıyor. 9 tarifin tadımının yapıldığı ve kitapların dağıtıldığı programa İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu ve Dilek Yalçın, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Aslı Devrim, İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkan Yardımcısı Özlem Durmuş Şenyüz, Kocaeli Ziraat Mühendisleri Oda Başkanı Özgür Yılmaz, CHP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Mediha Satıcı, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"İZMİT KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİNE EMEKLERİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Programda konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, "Ben bir kadın belediye başkanının kadın belediye başkan yardımcısı olarak bu çalışmayı çok takdir ettiğimi ve elimizden gelen tüm katkıları vereceğimizi belirtmek istiyorum. Özellikle kadın meclisimizin 102 Kadın 102 Bakış projesini son derece anlamlı buluyorum. Gerçekten bu dönemde ekonomik anlamda savaş veriyoruz. Kadınlarımızın bu işi başarıyla nihayetlendireceğini düşünüyoruz. İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisine emekleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

"BU KİTAP ŞİMDİ BASİT GELEBİLİR AMA GELECEKTE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ OLACAK"

İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, "Biz ekmek israfı konusunda bir farkındalık yaratmak istedik. Sevgili başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet elbette her çabamızda, halk menfaatine yaptığımız her çalışmada yanımızda oldu. Bu kitapçığı da İzmit Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü ile bugünkü haline getirdik. Bu bir umutsuzluk değil, bu bir önlem alma, bu bir tasarruf. Dolayısıyla elimizde kalan bayat ekmeklerden neler yapılabileceğini 102 Kadın 102 Bakış projesinde yer alan kadınların da destekleriyle kamuoyuyla paylaşacağız. İnsanlara evde kalan bayat ekmekleri nasıl değerlendirebileceklerini anlatmaya çalışacağız. Bu kitap şimdi basit gelebilir ama gelecekte bizim için çok önemli olacak. Emeği geçenleri kutluyorum" diye konuştu.

"UMARIM BÜYÜK BİR FARKINDALIK YARATIR"

İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Aslı Devrim, "Ekmek israfına dikkat çekmek ve bu konuda bir farkındalık oluşturmak amacıyla ilk adımı bugün burada atıyoruz. Projemiz bugün yapacağımız tadım ve kitap dağıtımının ardından gelecek günlerde yapacağımız farklı etkinliklerle devam edecek. Ekmek kutsaldır, israf haramdır. Bu söze dayanarak hiçbirimiz evlerimizde ekmeklerimizi israf etmeyelim. Çünkü günümüzde en büyük problem israf. Biz böyle bir farkındalık oluşturmak istedik. Umarım büyük bir farkındalık yaratır" dedi.

"TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN EKMEĞİN ÖNEMLİ BİR KISMI GIDA OLARAK TÜKETİLMEDEN ÇÖPE ATILIYOR"

Kitap derleyen İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkan Yardımcısı Özlem Durmuş Şenyüz, "Yaklaşık 2 ay önce ekmek israfına dikkat çekmek amacıyla bu etkinliği yapma kararı aldık. Sofralarımızın baş tacı olan ekmek bizler için kutsaldır. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de üretilen ekmeğin önemli bir kısmı gıda olarak tüketilmeden çöpe atılıyor. Sırf bayatladığı için ekmeklerimizi çöpe atmayalım. Bayatlayan ekmeklerimizle yeni yemekler yapıp önce ev sonra ekonomimize katkı sağlayalım" diye konuştu.

"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GIDA ÖRGÜTÜNÜN YAPTIĞI ARAŞTIRMAYA GÖRE GÜNDE 5 MİLYON EKMEK ÇÖPE ATILIYOR"

Ekmeğin kültürel yapısından bahseden Kitap Editörü Esen Bayraktar Erdinç, "Ekmek çağlar öncesi toplumlardan günümüze kadar pek çok kültürel unsuru içinde barındırmıştır. Ülkemizde de ekmek ile ilgili kültürümüzde yer etmiş birçok söz var. Ekmeğini taştan çıkarmak gibi. Biz de ülkemizde gıda israfına dikkat çekmek amacıyla böyle bir farkındalık çalışması oluşturmak istedik. Birleşmiş Milletler Gıda Örgütünün yaptığı araştırmaya göre günde 5 milyon ekmek çöpe atılıyor. Bunun önüne geçmek için yaptığımız bu çalışma umarım kentimize ve ülkemize faydalı olur" dedi.