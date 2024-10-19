İznik Bazilikası Kazı Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme Toplantısı

Yerel

Haber: Zehra Değirmenci/ Sibel Kahraman

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İznik Bazilikası kazı çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı. İznik'in tarihi ve kültürel önemine dikkat çeken Bozbey, kentin geçmişten günümüze uzanan zengin mirasını korumayı ve UNESCO sürecini yeniden canlandırmayı hedeflediklerini belirtti. Toplantıda, İznik'in arkeolojik kazıları ve gelecekteki projeler hakkında bilgiler verildi. Su Altı Bazilikal Kilisesi'nin 2025 yılında ziyarete açılması planlanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının önemli kenti İznik'te İznik Bazilikası kazı çalışmalarına ilişkin bilgilendirme toplantısı yaptı. Su Altı Bazilikal Kilisesi kazı alanı yanında düzenlenen toplantıda Roma Tiyatrosu, Hisardere Nekropol alanı, Çini Fırınları ve Su Altı Bazilikal Kilisesi'ni kapsayan İznik kazı çalışmalarının dönem sonu değerlendirmesi yapıldı.

Programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, İl Kültür Turizm Müdürü Kamil Özer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Pınar Işıkyıldız, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç, Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aygün Ekin Meriç, İznik Müze Müdürü Engin Ülgen ve vatandaşlar katıldı.

"İznik'in her köşesi, tarihe açılan birer kapıdır"

İznik kazıları tanıtım filmiyle başlayan programda konuşan Bozbey şunları söyledi:

"İznik, tarih öncesinden günümüze uzanan ve tarihin nefes aldığı bir kenttir. Antik Çağ'dan bugüne dek kent planını neredeyse bozulmamış şekilde koruyan bu kadim kent, pagan ve Hristiyanlık dönemlerinin en önemli olaylarına sahne olmuş, Osmanlı'nın ilk kültür ve eğitim merkezlerinden biri olarak günümüze taşınmıştır. Roma Tiyatrosu'nda yankılanan geçmişin sesleri, Hisardere Nekropol Alanı'nda bir taşın altına saklanmış hatıralar, Çini Fırınları'nda şekil bulmuş sanat ve Su Altı Bazilikal Kilisesi'nin sular altında saklanan sırrı… İznik'in her köşesi, tarihe açılan birer kapıdır. Bugün bu kapılardan geçerek geçmişin ışığını geleceğe taşımak için buradayız. İznik, Roma'nın görkemiyle büyüdü, Bizans'ın ruhunu taşıdı ve Osmanlı'nın ihtişamıyla harmanlandı. Medeniyetlerin kavuştuğu İznik, hepimize geçmişin izinde geleceği inşa etme sorumluluğunu hatırlatıyor.

"UNESCO sürecini yeniden canlandırmayı hedefliyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de İznik'i yaşayan ve her gün biraz daha büyüyen bir kültürel miras merkezi haline getirmeyi ve sekteye uğrayan UNESCO sürecini yeniden canlandırmayı hedefliyoruz. Bu çalışmalar, sadece İznik için değil, insanlığın ortak hafızası için de büyük bir önem taşımaktadır. Roma Tiyatrosu ve Dikilitaş gibi eserler, Anadolu'da benzersizdir. Pagan tapınaklarından Osmanlı'nın ilk medreselerine kadar uzanan bu miras, kültürel değişimlere rağmen derin maneviyatını hiç yitirmemiştir. 1981'de Doktor Bedri Yalman başkanlığında başlayan Roma Tiyatrosu kazıları, 2016'dan bu yana Prof. Dr. Aygün Ekin Meriç tarafından sürdürülmektedir. Bulunan heykeller, seramikler ve eserler, İznik Müzesi Roma Tiyatrosu Salonu'nda sergilenmektedir. Tiyatromuz, 43 yıl aradan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığımızın önemli çabaları ve belediyemizin desteğiyle halkımıza ücretsiz olarak kapılarını açmıştır."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, Bursa'nın UNESCO kenti olduğunu hatırlatarak İznik ile ilgili UNESCO çalışmasının da devam ettiğini söyledi. Bursa'da 31 adet müze, 2 adet ören yeri bulunduğunu anlatan Özer, 2023 yılında 1 milyon 800 bin ziyaretçinin müzeleri ziyaret ettiğini, 2024 Eylül ayı itibarıyla ziyaretçi sayısının 1 milyon 300 bini bulduğunu belirtti. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yaptıkları protokol kapsamında 5 yıl sürecek kazılarla ilgili çalışma başlattıklarını söyleyen Özer, kültürel ve tarihi çalışmalara destek veren Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve İznik Belediyesi'ne teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey, protokol üyeleri ve katılımcılar, Su Altı Bazilikal Kilisesi alanı ile 'Tarihin Ev Sahibi İznik' sergisini gezdi.