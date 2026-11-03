65 kiloluk dev yayın balığı İznik Gölü'nde ağa takıldı - Son Dakika
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65 kiloluk dev yayın balığı İznik Gölü'nde ağa takıldı

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65 kiloluk dev yayın balığı İznik Gölü\'nde ağa takıldı
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65 kiloluk dev yayın balığı İznik Gölü\'nde ağa takıldı
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İznik Gölü'nde ağ atan 38 yaşındaki balıkçı Hasan Sakarya, yaklaşık 2 metre boyundaki 65 kilogramlık yayın balığını görünce şaşırdı. Balık ancak 3 kişinin yardımıyla tekneye çıkarılabildi. Kıyıya getirilen dev yayın balığıyla vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkiye'nin en büyük 5'inci gölü olan İznik Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle birlikte dikkat çeken bir olay yaşandı. Balıkçılık yapan bir kişinin ağına yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 65 kilogram ağırlığında dev yayın balığı takıldı. Dev balığın tekneden çıkarıldığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

TEKNEYE 3 KİŞİNİN YARDIMIYLA ALINDI

İznik Gölü'nde balıkçılık yapan 38 yaşındaki Hasan Sakarya, ağına takılan dev yayın balığını görünce şaşırdı. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 65 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen yayın balığını tekneye çıkarmakta zorlanan Sakarya, 3 kişinin yardımıyla balığı tekneye almayı başardı.

Hayatlarında ilk kez bu büyüklükte bir yayın balığıyla karşılaştıklarını belirten balıkçılar, gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Tekneyle kıyıya çıkarılan dev balık, çevredeki vatandaşların da ilgi odağı oldu. Vatandaşlar, dev yayın balığıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

KİME SATILACAĞI MERAK KONUSU

Öte yandan, İznik Gölü'nde yağışlara rağmen su seviyesindeki düşüşün devam etmesi dikkat çekerken, yakalanan dev yayın balığının kime satılacağı ise merak konusu oldu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: 65 kiloluk dev yayın balığı İznik Gölü'nde ağa takıldı - Son Dakika
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