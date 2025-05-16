İznik ilçesinin Hisardere Mahallesinde 2,5 metrelik yılan, zeytin ağacına tırmandı. Tarlaya çalışmak için gelenler ağaçtaki yılanı görünce gözlerine inanamadı.
Cüssesiyle insanın içini ürperten yılan, çalışanlarca cep telefonu ile kayda alındı. Dalların arasında ilerleyen yılan daha sonra gözden kayboldu.
Geçtiğimiz gün yine Bursa'nın merkezinde bir sitenin tellerine sarılı olarak 1,5 metrelik yılan görüntülenmişti. Vatandaşların korkudan yaklaşamadıkları yılan itfaiye operasyonuyla yakalanıp doğal ortamına salındı.
Son Dakika › Yerel › İznik'te Zeytin Ağacında 2,5 Metrelik Yılan - Son Dakika
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