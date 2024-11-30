Kadın Tır Şoförlerine Destek Projesi - Son Dakika
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Kadın Tır Şoförlerine Destek Projesi

Kadın Tır Şoförlerine Destek Projesi

Bakan Uraloğlu, kadın tır şoförleri için destek verecek ve yeni tır parkı projeleri başlatacak.

30.11.2024 13:14
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dünya Şoförler Günü çerçevesinde kadın tır şoförleri ile bir araya geldi. Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Kadın sürücü istihdam eden şirketlerimizi Bakanlık olarak destekleme kararı aldık. Tır parkı ihtiyacını karşılamak için de yeni bir Avrupa Birliği projesine başlayacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü çerçevesinde Beşiktaş'ta bulunan Uluslararası Nakliyeciler Derneği'ni (UND) ziyaret ederek kadın tır şoförleri ile bir araya geldi.

" Türkiye, güçlü ulaştırma altyapısı ve üretim imkanları ile uluslararası karayolu taşımacılığında hızlı bir büyüme sürecine girdi"

Konuşmasına direksiyon başında fedakarca çalışan şoförlerin Dünya Şoförler Günü'nü kutlayarak başlayan Bakan Uraloğlu, "Ülkemizi; Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar ve Karadeniz ülkeleri arasında ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora dönüştürdük. Bakın, bugün üç kıtada 70'e yakın ülkeye karayolu ile taşıma gerçekleştiriyoruz. 60 ülke ile karayolu taşımacılığı anlaşmamız var. Türkiye, güçlü ulaştırma altyapısı ve üretim imkanları ile uluslararası karayolu taşımacılığında hızlı bir büyüme sürecine girdi. Pandemi öncesi dönem ile karşılaştırdığımızda, bakanlığımızdan uluslararası taşıma yapmak üzere yetki belgesi alan firma sayısında yaklaşık yüzde 80, taşıt sayımız da ise yüzde 46 artış olduğunu görüyoruz" dedi.

"Çok iyi biliyoruz ki mesleklerin cinsiyeti yoktur"

Gerek Avrupa gerek ise Asya ülkelerine yapılan taşıma kotalarında önemli artış sağladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Geçiş ücretlerini büyük oranda kaldırdık. Almış olduğumuz geçiş belgesi sayısı 1,7 milyona, ihraç sefer sayımız da 1,6 milyona ulaştı. Ticaretin sürdürülebilirliği için yeni taşıma pazarları oluşturmak, alternatif taşıma koridorları geliştirmek öncelikli politikamız. Bildiğiniz üzere Çin ile imzaladığımız karayolu taşımacılığı anlaşması yürürlüğe girdi, 2024 yılında deneme amaçlı Çin taşımalarına başladık. Bölgedeki diğer ülkeler ile de karayolu taşımacılığı anlaşmasını tamamlayacağız. Çok iyi biliyoruz ki mesleklerin cinsiyeti yoktur arkadaşlar. Bir ülkede kadınlar toplum hayatında etkin değilse, emin olun o ülkenin kalkınması, büyümesi, gelişmesi, hedeflerini gerçekleştirmesi asla mümkün değildir" şeklinde konuştu.

"Kadın meslektaşlarımıza eşit fırsatlar sunmalı, çalışma koşullarını iyileştirmeli ve mesleki gelişimlerini desteklemeliyiz"

Bakan Uraloğlu açıklamasının devamında ise, "Günümüzde dünya hızla değişirken kadınlar da iş dünyasında her alanda daha aktif hale geliyor. Bu değişim, nakliye sektöründe de etkisini gösterdi. Artık kadın şoförler sektörün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bu nedenle kadın meslektaşlarımıza eşit fırsatlar sunmalı, çalışma koşullarını iyileştirmeli ve mesleki gelişimlerini desteklemeliyiz. Geçici bir çözüm olarak, şoförlerin sürücülük yapabileceğine dair sağlık raporunu ibraz etmeleri şartıyla 69 yaşına kadar çalışabilmelerine müsaade ettik. Soruna kalıcı bir çözüm bulunması amacıyla da sektör temsilcileri ve uzmanların katılımıyla çalışmalar yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Projenin en önemli hedeflerinden birisi de emniyetli ve güvenli tır parkları oluşturarak, sürücülerin özellikle de kadın sürücülerin bu alanda istihdamını kolaylaştırmak"

Uraloğlu, tır parkı ihtiyacını karşılamak için çalışmalar yaptıklarını da belirterek, "Sürücülerin gerek yurt içi gerekse uluslararası taşımalarında güvenli bir şekilde park edebilecekleri, dinlenebilecekleri daha fazla tır parkı ihtiyacını karşılamak için yeni bir Avrupa Birliği projesine başlamayı planlıyoruz. Konsept olarak kabul edildi ve şu an şartname ile bütçeleme çalışmaları sürüyor. Projenin en önemli hedeflerinden birisi de emniyetli ve güvenli tır parkları oluşturarak, sürücülerin özellikle de kadın sürücülerin bu alanda istihdamını kolaylaştırmak. İnanıyorum ki bu tür çalışmalarımızla yakın gelecekte nakliye sektöründe kadınların sayısı daha da artacaktır. Kadın sürücü istihdam eden şirketlerimizi biz Bakanlık olarak da destekleme kararı aldık, bunu teşvik edeceğiz ve kadınlarımızın bu sektörde daha fazla olmalarını sağlamış olacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Avrupa Birliği, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadın Tır Şoförlerine Destek Projesi - Son Dakika

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