Kadirli\'de Temizlik İşçileri Düşük Ücretlere İsyan Etti

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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde İŞKUR üzerinden alınan ve okullarda temizlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan işçiler, verilen düşük ücretlere tepki gösterdi. Ümmü Narcıoğlu, "Bizden sonra Toplum Yararına Programlar (TYP) aracılığıyla 58 kişi daha alındı. Biz günlük yevmiye olarak 566 liradan çalışıyoruz ama TYP'den girenler asgari ücret alıyor ve primleri de yatıyor. Bizim sadece sağlık sigortamız yatıyor. Biz de aynı onlarla eşit şartlarda çalışmak istiyoruz. Biz de asgari ücretten ve primden faydalanmak istiyoruz" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde İŞKUR üzerinden okullara temizlik görevlisi olarak alınan 185 kişi haftada üç gün sağlık sigortası ile çalışmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde ise TYP üzerinden alınan 58 kişi, okullarda temizlik görevlisi olarak sigortalı ve asgari ücretli olmak üzere haftada 5 gün çalışmaya başladı. İŞKUR üzerinden giren ve düşük ücretlerle çalışan işçiler, ortada bir haksızlık olduğunu ifade etti.

"Eşit şartlarda çalışmak istiyoruz"

Temiz görevlisi Ümmü Narcıoğlu şöyle konuştu:

"Ben 11 Eylül'de İŞKUR üzerinden okullara temizlik işçisi alırken başvuru yaptım ve girdim. Bizden sonra TYP'den 58 kişi daha alındı. Biz günlük yevmiye olarak 566 liradan çalışıyoruz ama TYP'den girenler asgari ücret alıyor ve primleri de yatıyor. Bizim sadece sağlık sigortamız yatıyor. Biz de aynı onlarla eşit şartlarda çalışmak istiyoruz. Biz de asgari ücretten ve primden faydalanmak istiyoruz. Onların yaptığı işler aynen biz de yapıyoruz. Biz de devletimizden yardım bekliyoruz. Biz kendi çalıştığımız işi bıraktık geldik buraya şartlar daha iyi olur diye. Çünkü yaptığımız işin ne olacağı belli değildi. Ama şimdi biz burada üç gün çalışıp üç gün daha farklı ne iş yapabiliriz? Biz de sonuçta ev geçindiriyoruz. Evimiz kira çocuklarımız var okula giden. Biz de aynı şartlarda TYP'lilerle faydalanmak istiyoruz."

"Geçim şartları çok zor"

Huriye Çebiç ise "Biz de aynı hakları istiyoruz. Bizim de çocuklarımız var. 8 bin lirayla ne yapabiliriz aylık? Evi kira olan arkadaşlarımız var. Okula gidecek öğrenciler yani geçim şartları çok zor. Bundan dolayı biz de haklarımız aynı olsun istiyoruz" dedi.

Tahir Aladağ, "Haftada üç gün iş veriyorlar. Haftada üç gün ile olmaz yani bu. Haftanın her günü istiyoruz yani hafta içi. Sadece ben çalışıyorum evde. Hanım evde o da hasta. O ancak ekmeğimize yeter. Bir şey etmez yani" diye konuştu.

"Bırakmayı düşünüyoruz"

Bir temizlik işçisi "Biz 8 bin liraya çalışıyoruz. Biz de diğer arkadaşlarımız gibi aynı olmasını istiyoruz. 8 bin lirayla olmaz yani geçinemeyiz. Biz de asgari ücret çalışmak istiyoruz. Aylık 8 bin lira yetmez" derken; başka bir temizlik işçisi ise "Burada üç gün çalışacağız, 8 bin lira maaş alacağız, aynı işi yapacağız. Diğer arkadaşlarımız, 58 kişi giren arkadaşlarımızla aynı işi yapacağız. Biz 8 bin lira alacağız onlar asgari ücret alacak artı sigortaları yatacak. Bu şartlarda çalışamayız. Bırakan arkadaşlarımız da var. Biz bu aydan sonra bırakmayı düşünüyoruz. Bununla nasıl ev geçindirelim? Haksızlık oluyor, biz hakkımızı aramak istiyoruz" ifadelerini kullandı.